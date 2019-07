Nyári akciók robbantak a Tescóban, Lidlben, Aldiban: ezeket keresi most mindenki

Nyár közepén járunk, ami azt jelenti, hogy rengeteg magyar zöldségnek és gyümölcsnek is éppen ez idő táj van szezonja. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy az egyre olcsóbb választékot milyen áron találjuk meg az egyes boltokban. Ahogy az sem, hogy a legnagyobb hazai áruházak éppen mit és mennyire akcióztak le. A 29. héten annak jártunk utána, mennyibe kerül most az uborka, a paradicsom, a káposzta vagy éppen lecsópaprika. És hát vannak különbségek!

Az idén kisebb termőterületről 5-10 százalékkal több hajtatott paradicsomot és 5 százalékkal több uborkát takaríthatnak be a termelők a fűtött üveg- és fóliaházakban, ugyanakkor paprikából a tavalyi körül alakulhat a termés, káposztából pedig 10-12 százalékos csökkenés várható - írta közleményében nyár elején a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB).

Sőt mindezzel kapcsolatban Ledó Ferenc a szervezet elnöke közölte azt is, hogy idén a napsütés kedvezett a kultúráknak, nem volt szélsőségesen hideg, ezen tényezőknek köszönhetően a termények minősége is kedvezőbb lehet a tavalyinál. Az elnök az árakkal kapcsolatban elmondta azt is, hogy a téli időszakokban, amikor a korai termelésű hazai zöldségfélék a fogyasztás kevesebb mint 60 százalékát adják, 15-20 százalékkal drágább a hazai termék az áruházláncokban, szabadpiacon pedig akár 30-50 százalékkal is többe kerül. Amikor viszont

a hazai termelésből származó áru meghaladja a fogyasztás 80-85 százalékát, akkor az árak "összeérnek", maximum 3-5 százalékkal magasabb a magyar áru fogyasztói ára.

Az igazi csökkenés azonban a szakértő szerint a lecsószezonba jön el, azaz június végén, július elején. Ez pedig éppen most van. Úgyhogy meg is néztük, hogy a nyárközepi idényáruk ára miként muzsikál manapság a legnagyobb magyar üzletláncoknál. Lesz itt paradicsom, paprika, barack, uborka...

Tesco

A Tescóban a fürtös paradicsom kilója 499 forint helyett 275 forintba kerül, a fejes káposzta kilója 30 százalékkal van leárazva, 229 forintért vihető, míg a lecsópaprika árából 38 százalékot csíptek le, így egy 700 grammos csomag 369 forintba kerül. Ugyancsak akciós a kígyóuborka is, darabja 26 százalékkal olcsóbb, 109 forintba kerül, míg a sárgabarack kilója 429 forintrét huppanhat a kosárba.

Spar

A Sparban az ecetes uborka fél kilója 399 forint, a salátacukkini kilója pedig 299. Az étkezési paprika kilója 569 forint, az új fejes káposztáé pedig 249, míg a nektarin 389 forintba kerül. Mindeközben a csemegekukorica darabja 149 forint.

Auchan

A hiperben az új fejes saláta kilója 188 forint, miközben a fürtös koktélparadicsom 898 forintba kerül. A magyar málna 125 grammja 388 forint, a sárgadinnye kilója 248, míg a hegyes-erős paprika fél kilója 298 forintba kerül.

Lidl

A diszkont címoldalon hirdeti nektarinját, ami 28 százalékkal olcsóbban, 359 forintos kilós áron potyoghat a bevásárlókosárba. Ezen felül a lecsópaprika 750 grammos kiszerelése is 33 százalékos kedvezménnyel kapható, ami így 399 forintot kóstál. A fürtös paradicsom is akciós, 30 százalékos árleszállítás után kilója 279 forintba kerül. A sárgabarack kilója egyébként 499 forint, míg a cseresznyéé 999 forint.

Aldi

Az Aldiban a fürtös koktélparadicsom 450 grammos doboza 299 forint, miközben a hegyes erős paprika darabja 89 forint helyett 49-be kerül, a csemegekukorica darabja pedig 269 forint helyett 149-be. Ezen felül a kovászolni való uborka is le van árazva, 40 százalékos akciót aggattak rá, így 499 helyett 299 forintba kerül.