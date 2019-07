Veszélyes termékek a boltokban: rengeteg magyar dől be a filléres ajánlatoknak

Az egyik legfontosabb érzékszervünk a szemünk, melynek védelmére nyáron fokozott figyelmet kell fordítanunk: a megnövekedett fényterhelés kiszűrése, és a biztonságos nyári sportolás, vezetés érdekében fontos a megfelelő napszemüveg kiválasztása. A Pénzcentrum utána jár, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a választáskor, és hogy a drága napszemüvegek jobban védik-e a szemünket.

Nyáron a napszemüvegek forgalma jelentősen megnő az optikákban, sportboltokban, drogériákban és ruházati üzletekben, bizsuboltokban. Sokan az aktuális trendek szerint választanak napszemüveget, vagy egy-egy márkát részesítenek előnyben, miközben a szakemberek szerint a szemünk érdekében más szempontokat kell figyelembe vennünk. Urgasz Andrea, a Vision Express hálózat értékesítési vezetője elmondta a Pénzcentrumnak, hogy érthető, hogy sokaknak az esztétikai szempontok jelentik az elsődleges döntési tényezőt egy napszemüveg kiválasztásakor, mivel ez a termék nem csak védelem a szemnek, hanem egy olyan kiegészítő, amely arcunk díszítésére is szolgál.

A különböző fej- és arcformákhoz más-más alakú keret illik, szerencsére a gyártók számos különböző alakú keretet terveztek meg, így mindenki megtalálhatja a hozzá legjobban illő darabot

- mondta el a szakértő. Vas Gábor, a Decathlon országos túrasport-igazgatója pedig, akit a sportnapszemüvegekkel kapcsolatban kerestünk meg, arról tájékoztatta lapunkat, hogy idén is jelentősen nőtt a kereslet az elmúlt hetek napfényes időjárásának is köszönhetően a napszemüvegek iránt.

Nem ritka hogy ilyenkor akár a tavalyi év mennyiségének dupláját is el tudjuk adni egy-egy igazán nyári napon. Azonban szerencsére a tudatos vásárlók, felhasználók köre is egyre inkább bővül. Sokan már jóval előbb is gondoskodnak a szemük védelméről

- mondta el Vas Gábor, és hozzátette, hogy a legnépszerűbb modelljeik általában az úgynevezett 3. kategóriás lencsével rendelkezők, amelyek csupán a fény 8-18 százalékát engedik át, ezzel is csökkentve a szem terhelését. Az áruházi kínálatban minden szemüvegük polikarbonát lencsével rendelkezik, amely rendkívül strapabíró, és emiatt sportoláshoz kiválóan alkalmas.

Urgasz Andrea azt is elmondta, hogy tapasztalataink szerint a nyári szezonban többen döntenek napszemüveg vásárlás mellett, a népszerű kiegészítőt jellemzően ki-ki a saját ízlésének megfelelően, stílusához igazítva választja ki. A világmárkák iránt mutatott kereslet is folyamatosan növekedik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári szezonban náluk folyamatosak az akciók, így a webshopban vásárlók a dekoratív napszemüveg megszerzése mellett, pénzt is megtakaríthatnak.

Hogyan válasszunk napszemüveget?

Urgasz Andrea felhívta a figyelmet, hogy a napszemüveg kiválasztásakor az esztétikum mellett kifejezetten fontos, hogy a termék funkcionális hasznosságát is figyelembe vegyük:

az UV sugárzás a szemeket is súlyosan károsíthatja, a nem megfelelő minőségű napszemüvegek pedig nem képesek a szükséges védelem biztosítására. Ezért elengedhetetlen, hogy 100%-ig megbízható forrásból szerezzük be a napszemüvegeket.

A kifejezetten sportoláshoz választott napszemüvegek esetében Vas Gábor szerint a tartósság érdekében a polikarbonát lencse választása mellett fontos az ergonomikus kialakítás is, amely sportonként különbözhet. Más-más forma ideális például a kerekpározáshoz, futáshoz, túrázáshoz ahhoz, hogy a legjobb szellőzést, kényelmet es természetesen látást biztosítsa mozgás közben.

Azon sportok esetében ahol nagyobb az esélye a szórt fénynek, mindenképpen javasoljuk a polarizált lencsét, amely kiszűri a visszatükröződő fényt. Emellett léteznek cserélhető lencséjű szemüvegek, amelyek lehetővé teszik a látási viszonyokhoz leginkább megfelelő lencse választását.

- mondta el a túrasport-igazgató. Hozzátette, hogy vannak kifejezetten vízisportokra tervezett napszemüvegek is, melyek kialakításuknak köszönhetően nem süllyednek el a vízben. Viszont azt tanácsolja, ne feledkezzünk sportolás közben a napszemüveg-kiegészítőkről sem, mint például a nyakpánt, a tisztítókendő vagy a védőtok, amelyek meghosszabbítják a szemüvegek élettartamát.

A nem megfelelő napszemüveg károsíthatja a szemet

Urgasz Andrea elmondta, hogy az erős napsugárzás nem csak a bőrt, de a szemet is károsíthatja:

A sugárzás ártalmas hatásai relatív lassan és fájdalommentesen jelennek meg, és vezethetnek a látás romlásához és különböző szemészeti problémákhoz. Egy UV védelem nélküli napszemüveg nem képes ellátni az égészség megőrzéséhez szükséges feladatokat.

Vas Gábor kifejtette, hogy mivel sportolás közben a szemünk néha extrém igénybevételnek van kitéve, a Decathlon kiemelten fontosnak tartja a speciális napszemüvegek kifejlesztését, és egyes sportok esetében az annak megfelelő napszemüveg használatát javasolja. Az áruház kínálatában található napszemüvegek közül mind 100 százalékos UV szűréssel rendelkezik, és a szakember elmondása szerint az adott sportot űző szakértői csapat fejleszti, teszteli es véleményezi, hogy a végül az áruházakba érkező termék tökéletesen megfeleljen a sport es a felhasználók igényeinek. Vas Gábor kiemelte:

Gyakori hiba szokott lenni, hogy gyermekeknek is felnőtt szemüveget választanak.

A gyermekek számára készített napszemüvegek esetében hamarabb találkozhatunk silány minőséggel, amely inkább játéknak, mint szemvédő eszköznek minősül. Pedig a gyermekek szeme fokozott védelmet igényelne. Vas Gábor ezzel kapcsolatban elmondta:

Nálunk külön csapat foglalkozik a legkisebbekkel, és a gyerek napszemüvegekkel, hogy nekik is tokéletes legyen a sportélmény. Gyermekek számára érdemes a 4. kategóriából választani, amely csupán 3-8 százalékát engedi át a fénynek.

A drága napszemüveg a jó napszemüveg?

Urgasz Andrea elmondta, hogy a jellemzően olcsóbb napszemüvegek anyaghasználata és összeszerelése is gyengébb minőségű, valamint a legtöbb esetben a fényvédelem is alacsonyabb hatásfokú ezen termékek esetében. Ráadásul az olcsóbb napszemüvegek könnyebben karcolódhatnak és sérülhetnek, így a védelem hatékonysága is csökkenhet.

A legnagyobb tradícióval és tapasztalattal rendelkező gyártók, akik jellemzően a magasabb árkategóriában szerepeltetik termékeiket, kifejezetten fontosnak tartják, hogy a stílusos megjelenés mellett, a napszemüvegekkel szemben támasztott, minőségi elvárásoknak is megfeleljenek. Ezek a termékek rendszerint hosszabb élettartammal rendelkeznek, anyaghasználatuk és professzionális kialakításuknak köszönhetően hosszú éveken át színesíthetik tulajdonosaik megjelenését és vigyázhatnak szemeik egészségére

- tájékoztatott a szakértő.

Milyen napszemüveget válasszon, aki eleve szemüveges?

Nyáron a szemüvegeseknek is fokozottan ügyelniük kell a fokozott fényterhelésből adódó veszélyekre. Számukra is már többféle megoldás létezik, ha napszemüvegről van szó:

léteznek már dioptriás napszemüvegek, a dioptriás lencsék a szemüveg, illetve napszemüveg keretekbe is beilleszthetőek. A kontaktlencsét használók körében is egyre elterjedtebb a hagyományos napszemüveg viselete, a párhuzamos használatot nem gátolja semmi. A polarizált, illetve a fényre sötétedő lencsék is virágkorukat élik

- mondta el Urgasz Andrea, aki arról is tájékoztatott, hogy a napszemüvegek terén is cél a technikai fejlesztés és innováció, többek között a kutatások és hozzá kapcsolódó fejlesztések eredményeként jelentek meg és terjedhettek el egyre szélesebb körben például a dioptriás napszemüvegek.