Ennyibe kerül valójában a babaváró hitel: kamat nincs, ezekért viszont fizetni kell

Hétfőtől elérhetővé vált a babaváró támogatás, az eddig tapasztalatok szerint nagy az ügyfelek érdeklődése. A termék nem csak az ügyfelek számára kedvező, de a bankok is pozitívan értékelik, a kihelyezések során azonban lehet némi kockázat - mondta el Forró Attila, a Takarékbank Retail Üzletág vezetője a Pénzcentrumnak adott interjúban. Megtudtuk azt is, hogy mikor igényelhetik a legtöbben a babavárót, valamint beszéltünk a lehetséges hitelcélokról és a kihelyezés folyamatáról is.

Pénzcentrum: A babaváró a személyi kölcsönhöz nagyon hasonlító termék lesz. A személyi hitelek esetén azt látjuk, hogy leginkább autóvásárlásra, hitelkiváltásra és lakhatási célokra fordítják. Mit várnak, a babaváró hitelnél mik lesznek a fő hitelcélok?

Forró Attila: Mi a Takarékbanknál azt feltételezzük, hogy ezt a hitelt ténylegesen családalapítási célokra veszik majd fel, nem pedig másra. Emellett olyan hitelcélok is lehetnek, amelyek a családhoz köthetők, például a lakásfelújítás, a lakás bővítése akár gyermekszobával. Ezt is tudják a babaváró hitelből fedezni, és azt is el tudjuk képzelni, hogy a családbővülés miatti autóvásárlásra is felhasználják. Ilyen szempontból lehet átfedés a személyi hitellel.

Tehát azt várják, hogy az ügyfélkörben lesz átfedés. Ez nagyjából milyen arányú lehet?

Az ügyfélkörben amúgy is van átfedés. A babaváró hitelre a 18-41 év közötti hölgyek jogosultak a férjükkel, és nagyrészt ezek az ügyfelek vesznek fel személyi kölcsönt is, úgyhogy biztosan lesz átfedés az ügyfélkörben és a hitelcélokban is.

És ez milyen kiszorító hatást eredményezhet akár a személyi hiteleknél? De gondolhatunk akár a lakáshitelekre is, hiszen 10 millió forint már kellően nagy összeg ahhoz, hogy akár a lakáshitelnek is alternatívája lehet.

Önmagában a babaváró hitel összege nagyobb, mint amit egy személyi kölcsönben megkaphat egy ügyfél. Ez attól is függ, hogy kinek milyen hitele van már a Takarék Csoportnál vagy bárhol máshol. Lakáshitelek tekintetében érdekes kérdés, hogy lesz-e kiszorító hatása. Azt gondolom, a Babaváró hitel segítség lehet a falusi CSOK kiegészítésében, amelyből vidéken könnyen lehet ingatlant venni, illetve részben egy piaci jelzáloghitel önerejeként is felhasználható. Ekkor azonban figyelembe kell venni a jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM-) mutatót mind a két hitel esetén, hiszen ez azt is meghatározza, hogy mekkora összeget kaphat babavárónál egy ügyfél. Ha a babavárót felveszik, az nagymértékben kihasználhatja az ügyfél hitelképességét, és innentől kezdve az, hogy jelzáloghitelben mennyit tud felvenni, van-e már jelzáloghitele, hitelkártyája, hitelkerete, az mind befolyásolja az ő hitelfelvételi lehetőségeit. Általánosságban elmondható, hogy körülbelül nettó 200 ezer forint családi jövedelem mellett a 10 millió forintos maximális összeget ki lehet használni.

Ez hogy jön ki? Ha valaki 20 évre 10 milliót vesz fel, akkor a törlesztőrészlet 42-3 ezer forint körül alakul, így a JTM-szabályok szerint akár 100 ezer forintos jövedelem is elég lenne a teljes összeghez.

Lehet neki egyéb hitele is, amit figyelembe kell venni. Ha például az ügyfél jelzáloghitelre 70 ezer forint törlesztő részletet fizet és van egy 300 000Ft-os hitelkártyája, ezek összeadódnak. A JTM-rendszer július 1-jétőlváltozik, 500 ezer forint jövedelemig maximum 50 százalék lehet az összes ilyen típusú forint kitettsége a családnak, és ehhez az összeghez - főleg vidéken -, két kereső ember kell. A másik, hogy ha valamilyen ok miatt nem teljesül a gyerekvállalás, akkor az a törlesztőrészlet, ami most 43 ezer forint, öt év múlva meg fog változni, és az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetnie az ügyfélnek. Lehet persze, hogy nő a jövedelme, az egyéb hitelei pedig csökkennek, ezeket is figyelembe kell venni. Mindig azt mondjuk, hogy általános megállapításokra alapozva nem szabad döntést hozni hitelek tekintetében, mindenképpen szakértő egyénre szabott tanácsadását figyelembe véve szükséges meghozni a döntésünket. Ennek érdekében be kell menni egy bankfiókba vagy fel kell hívni a call centert, és végig kell beszélni a lehetőségeket. A hitel egy olyan hosszú távú döntés mindenki számára, ami abszolút egyedi döntést igényel. Így a babaváró hitel felvétele is.

Említette a törlesztő változását arra az esetre, ha nem születik meg a gyerek. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a törlesztő átlépi a JTM-korlátot?

Nehéz megmondani, ez egy nagyon spekulatív számítás. A törlesztőrészlet emelkedése kevésbé fogja terhelni a háztartást, az átárazást követő kamat mértéke jelentősen elmarad a jelenlegi személyi kölcsön kamatoktól, így valószínűleg nem haladja majd meg a JTM-korlátot. De attól is függ, hogy van-e egyéb hitelkitettsége az ügyfélnek. Ez inkább akkor jelentett problémát, amikor a devizahitelek esetében megnőtt a hiteltartozás, akkor volt olyan fizetési kötelezettsége az ügyfeleknek, amit nem tudtak fizetni. Szerintem a babavárónál ekkora kockázat nincs, az Ügyfél számára az 5 éves kamattámogatás egyösszegű visszafizetése jelenti a magasabb kockázatot, ami egy 10 000 000Ft-os hitel esetén várhatóan meghaladja a 2 000 000Ft-ot.

Az elképzelhető, hogy sokan olyanok is felveszik majd, akik egyébként nem vennének fel?

Mi a Takarékbanknál azt gondoljuk, hogy olyan ügyfelek is fel fogják venni, akik egy személyi kölcsönt kockázatosnak tartanak, tehát szerintem a hitelfelvételi kedvet is fogja növelni. Ezáltal a gazdaságra is hatással lehet a babaváró hitel.

Mit várnak, a babavárót milyen összegben és mekkora futamidőre fogják vélhetően igénybe venni?

Mivel egyszer lehet igényelni, azt gondoljuk, hogy az ügyfelek kihasználják a maximális hitelösszeget. A futamidő tekintetében is ezt várjuk, hiszen a babaváró díjmentesen előtörleszthető, kamatmentes ha teljesülnek a feltételek és így maximalizálható a felvehető hitelösszeg. A 20 éves futamidő egyfajta biztonságot nyújt az ügyfeleknek, még akkor is, ha a kamatperiódus ötéves - habár a feltételek teljesülése esetén ennek kamatkockázata nem érinti az Ügyfeleket.

A személyi hiteleket már online csatornán is lehet igényelni. A babavárónál lesz ilyen lehetőség? Lehet majd teljesen vagy részben online?

Teljes egészében online nem működik, ennek pedig a fő oka az, hogy a hiteligényléshez szükséges tb-igazolást csak papíralapon tudja megszerezni az ügyfél az államkincstártól. Az lehet, hogy az ügyfél online elindítja a kérelmet, vagy online kalkulál, de nem tudja teljes egészében végigvinni. Ha megnézem a személyi kölcsön-piacot, akkor csak a kis hányada teljesen online ügyintézés. Azért 10 millió forintot felvenni komoly döntés, érdemes átbeszélni egy hozzáértő tanácsadóval, akinek ez a munkája.

Hogy néz ki az igénylés folyamata? A tb-igazolást az ügyfélnek kell beszereznie?

A folyamatnak öt lépése van. Az első, hogy az ügyfélnek be kell jönnie a bankfiókba, és meg kell beszélni, hogy mekkora összegre jogosult, illetve hogy egyáltalán megfelel-e a feltételeknek. Ezután, ha úgy dönt, hogy felveszi, akkor be kell szerezni a dokumentumokat, utána ismét bejön, benyújtja az igénylést, elbíráljuk, majd jön a folyósítás. Ebben az öt lépésben lehet felvenni a babavárót. Ez nem sokkal bonyolultabb, mint a személyi kölcsön.

A hitelminősítéskor mit vesz figyelembe a bank? Mivel itt a kamattámogatás rögzített, a bank marzsa is rögzített. Hogyan jelenik meg, ha egy ügyfél kockázatosabb?

Egyrészt megjelenhet az összegben, amit kaphat. Amikor kalkuláljuk, hogy ki mekkora összegre jogosult, alapvetően nagyon hasonló a bankok minősítő rendszere. Figyelembe vesszük azt, hogy az ügyfélnek milyen törlesztési összegei vannak, milyen családi kiadásai, mennyi a bevétele, volt-e hitel nemfizetése, ami a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) látszik. Nagy vonalakban ebből látjuk, hogy az ügyfél milyen minősítésű. A babaváró hitelnél van állami támogatás és garancia, ez nagyon fontos, mert jelentősen csökkenti azt a kockázati feltételt, amit egy-egy hitel esetében vizsgálunk. A JTM szabályok mellett arra is tekintettel kell lennünk, hogy olyan mértékű törlesztést vállaljon az ügyfél, amit ténylegesen tud fizetni. A minősítő rendszer nagyon hasonló ahhoz, amit a személyi kölcsönnél használunk, de itt figyelembe vesszük azt is, hogy ez egy államilag támogatott forma, így várhatóan a személyi kölcsönnél magasabb hitelösszeget is igénybe tudnak venni Ügyfeleink.

Vannak olyan speciális kizáró okok, amik miatt valaki bukhatja a hitelfelvételt?

Ha az ügyfél megfelel azoknak a feltételeknek, amiket a babaváróval kapcsolatos jogszabály előír, és a hitelképességi feltételeket is teljesíti, akkor azt az összeget, amire jogosult, a pénzintézetek meg fogják adni.

Az ügyfél oldaláról nagyon kedvezőnek tűnik a babaváró. A bankrendszer oldaláról ennek milyen kockázatai vannak? Gondot jelenthet például a személyi hitelekhez képest alacsony szinten rögzített marzs?

A kockázat a részünkről, ha esetleg hibázunk az ügyletfeldolgozás során. Ha az ügyfél ezt veszi fel személyi kölcsön helyett, akkor egy stabilabb, hosszabb kifutású hitelterméket választ, ezáltal a bankhoz is hosszabb ideig kötődik. Ebben részünkről nincs kockázat. Abban viszont van, ha nem fognak megszületni a gyerekek. Kérdéses, hogy a megnövekedett fizetési kötelezettségüket hogyan fogják fizetni az ügyfelek, ebben lehet némi kockázat. De összességében azt várjuk, hogy az ügyfelek zöme tényleg azért veszi fel, hogy a gyerekvállalás anyagi feltételeit biztosítsa. Akinél ez megtörténik, tudja majd fizetni, sőt csökken majd a kitettsége.

Viszont, ha nincs új ügyfélbevonás, és a babaváró a személyi kölcsönöktől von el forrásokat, az nem kockázatos a bankrendszernek? Hiszen a babavárónak sokkal kisebb a marzsa, mint a személyi hiteleknek.

Kisebb a marzs, de a kockázat is kisebb. A személyi kölcsön árazása sok mindentől függ, de az egyik fő tétel a kockázati költség. Ebben a kockázati költségünk alacsonyabb, a személyi kölcsönök magasabb THM-ében pedig gyakran a magas kockázatok jelennek meg.

Az már szóba került, hogy a legtöbben családalapítási céllal veszik fel, de lesznek vajon olyanok, akik másban gondolkodnak? Mi is írtunk róla többször is, hogy befektetésnek is jó, például az egy fix hozamú befektetés, ha az ügyfél felveszi, és állampapírt vesz belőle.

Lehet, hogy lesz ilyen, de mi a Takarékbanknál arra számítunk, hogy túlnyomó többségben arra a célra veszik fel, amire meg van hirdetve. Ami még előfordulhat, hogy valakinek van egy kisebb összegű személyi kölcsöne, akkor azt mondja, hogy felvesz egy nagyobb babavárót, akkor kiváltja a személyi hitelét, és még a fürdőszobát is megcsinálja. Egyébként a bank ezt nem is tudja vizsgálni, hiszen szabad felhasználású hitelről van szó.

Azt tudjuk, hogy a kamat 0 százalék. Milyen egyéb költségei vannak a babavárónak?

Igaz, hogy a kamat nulla százalék, de van egy évi fél százalékos kezességvállalási díj, amit a havi törlesztővel kell kifizetni az állam részére, illetve a számlavezetésnek is lehetnek költségei. Így jön ki a 0,46 százalékos THM.

Mi van akkor, ha kiderül, hogy a párnak nem lehet gyereke, vagy meghal az egyik fél?

A babavárónak van egy méltányossági része, ami szerint a rendeletben meghatározott esetekben nem kell egy összegben 120 napon belül visszafizetni a kapott kamattámogatást, részletfizetés, vagy a visszafizetés alóli mentesség a járási hivataloknál kérhető. De ha a házastárs halála, vagy válás esetén a folyósítást követő de öt éven belül újra megházasodik az egyik fél, az 5 éves időszak újra kezdődik és születik gyereke,a kamattámogatás feléled.

Mekkora lehet egyáltalán az a kör, aki ezt igényelheti?

Több százezer jogosult lehet, nagyon széles a kör. Ugyanakkor véleményem szerint ennél kevesebben fogják felvenni rövid távon. Akik nem veszik föl, azok közül sokan félnek a hiteltől, és lesznek például olyan szülők, akik azt mondják a gyereküknek, hogy inkább adnak ők, csak ne vegyenek fel hitelt, vagy akár már meglévő hitelei mellett nem tudnak újabb hitelt felvenni.

A személyi hiteleknél a bankok a kamatokkal tudnak versenyezni egymással. A babavárónál a kamatok rögzítettek, hogyan tudják majd egyes bankok vonzóbbá tenni a saját babavárójukat?

Nem hiszem, hogy az árban szemmel látható eltérés lesz a pénzintézetek között. Két dologgal tud versenyezni bármelyik pénzintézet: átfutási idővel - azaz kinél kapom meg gyorsabban -, illetve az eléréssel, vagyis hogy kinél érem el könnyebben. Ebből a szempontból a takarékoknak van egy komoly helyzeti előnyük, van majdnem 750 fiókunk, jóval több, mint az többi banknak, így az ügyfelek nagyon könnyen el tudnak jutni hozzánk.

Kívülről úgy tűnik, hogy a családtámogatás hét pontja közül ez a legnépszerűbb. Önök is így látják?

Mi nem ezt gondoljuk. Most ugyan ez forog a legjobban a köztudatban, de az autótámogatás is nagyon népszerű, akárcsak a falusi CSOK. Lehet, hogy ezen most egy kicsit nagyobb a hangsúly, de nem ez a kihangsúlyozott eleme a programnak, nagyon sokan érdeklődnek a falusi CSOK kapcsán is, és jelzik, hogy fel akarják venni. Összességben egy jó programról beszélhetünk.

A jelzáloghitel-tartozás elengedéséhez kapcsolódó új módosításról érdeklődnek az ügyfelek?

Sokkal kevesebben érdeklődnek, jelenleg most a babaváró hitel van előtérben.

Leginkább az első hónapokban számítanak nagy forgalomra a bankfiókokban?

Mi a Takarékbankban arra számítunk, hogy akik már házasok, valószínűleg már júliusban igényelni fogják a babaváró hitelt, és az sem lepne meg, ha több esküvő történne szeptember végéig. Ezért a szeptemberi-októberi időszakban is nagy forgalomra számítunk. Arra számítunk, hogy ősz közepére kicsit lecsillapodik az igénylési kedv, és aztán valószínűleg megint kap egy lendületet jövő év elején. Vélhetően sokan fognak várni arra, hogy mik lesznek az első tapasztalatok. Vannak, akik megvárják majd, míg elmúlik a tumultus a bankfiókokban. Azt hozzátenném, hogy nagyon komoly feladat lesz a bankoknak ennyi ügyletet feldolgozni, és 10 napon belül elbírálni.

A bankoknak milyen pluszkapacitásokkal kell készülni az első hetekben? Terveznek például meghosszabbított fiók nyitvatartást?

Be tudunk vezetni hosszított vagy hétvégi nyitvatartást, illetve a back office területeken, ahol a feldolgozás történik, el tudunk rendelni túlórát. Nekünk az ügyfél az első. Ha rossz tapasztalatot szerez, lehet, hogy később sem fordul hozzánk. Úgyhogy arra koncentrálunk, hogy megoldjuk, hogy az ügyfél elégedett legyen.

Manapság megnőtt az érdeklődés a hitelek iránt, a válság utáni félelem elmúlni látszik. A babaváró hatására várható, hogy az emberek jobban megbarátkoznak a hitelfelvétellel? Vagy ellenkezőleg, a babaváró kivonja a forrásokat, és később lesz emiatt egy pangás?

Annak, hogy az ügyfelek elfordultak a hitelektől, egyik oka az, hogy megégették magukat, a másik, hogy egy darabig inkább előtörlesztésekbe fordították a lehetőségeiket. A hitelfelvételi kedvnek sok egyéb tényezője is van, például hogy jól megy a gazdaság, van munkájuk az embereknek, van hol elhelyezkedni, ez mind pozitívan hat a hitelfelvételi kedvre. Az MNB-s szabályok, amikről lehet, hogy az ügyfelek meg a bankok is azt gondolják, hogy szigorúak, pont azt hivatottak szolgálni, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, mint korábban. A hitelpenetráció egyébként még mindig alacsony Magyarországon, és a babaváró miatt nem fog csökkenni a hitelfelvételi kedv a későbbiekben sem.