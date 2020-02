Ezzel a kártyával spórolnak súlyos ezreket a magyarok: rengeteg zsebben ott lapul

Elég szoros volt a verseny a Pénzcentrum szavazásán, végül azonban a papírforma évényesült a pontgyűjtőkártyák versenyében. Kijelenthető, hogy szinte minden magyar háztartásban lehet legálább egy plasztik, amelyre gyűlnek a pontok a vásárlások után.

Elég szoros versennyel zárult a Pénzcentrum szavazása: hétfő reggeli, pontyűjtőkártyákról szóló cikkünkben arra voltun kíváncsiak, hogy olvasóink melyik rendszerben gyűjtik az egységeket a vásárlások/tankolások után. Ugyanis, ahogy kiderült, minden magyar háztartásban van legalább egyféle kedvezménykártya. Hiszen a KSH a 2016-os mikrocenzusán 4 millió 21 ezer magyar háztartást mért, és a vállalatok közlése szerint ennél jóval több kártya van forgalomban:

Az Auchannál három típusú bizalomkártya érhető el: az Auchan kártya, a Bizalom kártya, és a Business Bizalom kártya. E három fajtából összesen 1,3 millió van forgalomban.

A Tescónál nagyjából 2,5 millió Clubcardot regisztráltak.

A SuperShopnak több mint 3 millió kártyája van forgalomban.

A Mol-nál üzleti titokként kezelik a Multipont kártyák adatait - így a többi kérdésünkre sem válaszoltak-, ahogyan a Shellnél is a ClubSmart kártyákét - utóbbi azért annyit elmondott kérdésünkre, hogy szinte minden második vásárlás alkalmával kerülnek pontok az egyes kártyákra.

A cikkben lévő szavazásra több mint 4300-an kattintottak, figyelembe véve a fenti adatokat, több kártyát is meg lehetett jelölni a voksoláson. A szavazásunk eredménye egyébként nagyjából összefügg a forgalomban lévő kártyák számával. Az ötösből a dobogó harmadik fokára az Auchan kártyái állhattak (a háromféle kártyát egy opció alá tettük), második lett majdnem 500-zal több szavazattal a Tesco ClubCard lett, és az abszolút győztes a SuperShop lett, amiből a legtöbb van forgalomban Magyarországon. És arányaiban is nagyjából tükröződnek a kiadott plasztikok: SuperShop-ból több mint duplaannyi van, mint az Auchan kártyáiból, a szavazáson is majdnem kétszer többet kapott a SuperShop.

Címlapkép: Getty Images