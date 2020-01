Ezt minden magyarnak tudnia kell, aki adok-veszek oldalon vásárol

Ahogy terjed az internetes vásárlás, egyre többen vásárolnak online piactereken, árverési oldalakon vagy a közösségi oldalakon árucikkeket, melyek jellemzően használt termékek, de egyre több újjal is találkozni. Azzal azonban sokan nincsenek tisztában, hogy lényegesen kevesebb jog illeti meg őket, mintha webáruházban vásároltak volna.

Ahogy terjed az internetes vásárlás, egyre többen vásárolnak online piactereken, árverési oldalakon vagy a közösségi oldalakon árucikkeket, melyek jellemzően használt termékek, de egyre több újjal is találkozni. Azzal azonban sokan nincsenek tisztában, hogy lényegesen kevesebb jog illeti meg őket, mintha webáruházban vásároltak volna - írja közleményében a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Milyen veszélyeket rejtenek magukban ezek a vásárlások?

Először is fontos tisztázni, hogy az online piacterek jellemzően nem vállalnak felelősséget a felhasználók által kínált termékekért, így könnyen elképzelhető, hogy a megvásárolni kívánt termék sokkal rosszabb minőségű, mint ahogy azt az eladó állítja, vagy egyáltalán nem szándékozik eladni azt senki, csak a pénz akarja kicsalni tőlünk. Elég sok büntetőeljárás zajlik ilyen csalások miatt, ezért is érdemes körültekintőnek lenni.

Az online piactér ugyanúgy működik, mint egy hagyományos piac, "asztalokat" kínál, melyeket az eladók igénybe tudnak venni, így lehetőséget kapnak, hogy bemutassák azokat az árukat, melyeket értékesíteni kívánnak. Csak a hagyományos piaccal szemben itt nem tudjuk kézbe venni a terméket, illetve nem ismerhetjük meg az eladót sem. Így gyakorlatilag sok esetben lutri, hogy végeredményben azt a terméket vesszük-e meg, amit ténylegesen szeretnénk. Az online piactér felelőssége pedig csak annyi, hogy biztosítja azt a lehetőséget, hogy eladó és vevő egymásra találjon.

Miért is fontos tudni, hogy kitől vásárolunk? Minden fogyasztóvédelmi szabály a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések esetében biztosít védelmet, többletjogot a fogyasztószámára. Ez azonban azt jelenti, hogy két magánszemély közötti szerződés esetén nem élnek ezek a többletjogok, így nem élhet az internetes vásárlás esetén egyébként a fogyasztót megillető 14 napos indokolás nélküli elállási joggal, nincs kötelező jótállása műszaki cikkekre, valamint nem tud békéltető testülethez sem fordulni, amennyiben jogvita merül fel az eladóval.

Felismerte ezt a problémát az Európai Bizottság is, és kidolgozott egy új átfogó javaslatcsomagot ("New Deal for Consumers") a fogyasztók érdekében, melyhatására 2019. november 8-án az Európai Unió elfogadta a fogyasztói jog korszerűsítéséről szóló irányelvet. Ennek megfelelően az online piacokon fel kell tüntetni, hogy a piacon terméket vagy szolgáltatást kínáló személy kereskedő-e vagy sem (az adott személy nyilatkozata alapján).Ezen kívül az online piactereknek tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy ha a piacon kínált termékek, szolgáltatások vagy digitális tartalom szolgáltatója nem kereskedő, az EU fogyasztóvédelmi jogszabályainem vonatkoznak a fogyasztó és a szolgáltató közötti megállapodásra. Ennek az információnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és nem csak a feltételekbe kell belefoglalni.

Tehát mielőtt egyáltalán rendelnéne bármit az adott online piactérről vagy közösségi oldalról, ellenőrizzék a ogyasztók, hogy milyen adatokat ad meg magáról a másik fél.

Vegyék fel üzenetben a kapcsolatot az eladóval é tisztázzák azt, kiről van szó, magánszemélyként vagy kereskedőként jár-e el, mielőtt bármilyen számlaszámra pénztutalnának egy ismeretlennek. Amennyiben kiderül, hogy a megvásárolni kívánt terméket egy kereskedő árulja, bizonyosodjanak meg arról is, milyen adatokat ad meg magáról. Gyanúra ad okot, ha például semmilyen cégnév, postacím nem áll rendelkezésre és csak és kizárólag egy e-mail cím szerepel a fogyasztói panaszok fogadására. Ilyenkor az előzetes tájékoztatás körében ugyanis meg kell adni egalább a vállalkozás nevét és székhelyéne postai címét, és -ha azzal rendelkezik -a telefonszámát, a telefaxszámátés az elektronikus levelezési címet is.

Az is érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e külön olyan internetes honlappal, webáruházzal a kereskedő, amelyen már kifejezetten értékesítés céljából kínál több terméket, ez ugyanis adott esetben komolyabb értékesítési szándékot mutathat annál, mintsem, ha csupán egy néhány napja létrehozott közösségi adatlapon megtalálható információk alapján vásárolnának. Az előzetes tájékozódás körében még sokat segíthet, ha a kiválasztott közösségi oldalon megtalálható "Bejegyzések" menüpont alatt, vagy épp a közzétett megosztásokhoz érkező fogyasztói kommentek közül többet megnéznek.

A már kárt szenvedett fogyasztók ugyanis sokszor megosztják tapasztalataikat, így jelezve, hogy nem érkezett meg számukra a termék vagy épp,hogy a hír megosztása esetére ígért ingyenes sorsolás mégis elmaradt, és ezzel számot adnak a tapasztalt megtévesztő gyakorlatokról. Az online piactereken is van lehetőség az eladókat, vevőket értékelni, abból is hasznos információkhoz lehet jutni a megbízhatóság területén.A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége fokozott körültekintésre hívja fel a fogyasztókat, ha közösségi weboldalakról, online piacterekrőlvásárolnak! Győződjenek meg először arról, kivel kötnek szerződést, az illető milyen adatokat oszt meg magáról, olvassák el a többi felhasználó által tett bejegyzéseket, a vásárlói véleményeket.

