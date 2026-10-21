2026. október 21. szerda Orsolya
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Törökországban egy csíkos macska fekszik egy légkondicionálón. Kóbor macskák, városi vadállatok, nyári hőség, állatjólét, utcai állatok, menedék a hőség elől, viselkedés meleg időben, pihenő macska, városi élet. fotó
Vásárlás

Veszélyes jutalomfalatot hívott vissza a hatóság: komoly sérülést okozhat a kedvenceknek

Pénzcentrum
2026. október 21. 19:44

Veszélyes idegen anyag jelenléte miatt hívott vissza egy kisállatoknak szánt jutalomfalatot a Fressnapf-Hungária Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A visszahívás a MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella 50 grammos kiszerelését érinti. A kifogásolt termékben halcsontszilánkok lehetnek, amelyek sérülést okozhatnak az állatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A termékvisszahívás kizárólag az alábbi azonosító adatokkal rendelkező jutalomfalatra vonatkozik.

  • Termék neve: MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella
  • Kiszerelés: 50 gramm
  • Tételszám: 150098
  • Lejárati idő: 2027. december 19.
  • Probléma: halcsontszilánkok jelenléte

A terméket a kínai Shandong Dingdang Pet Food Co., LTD. gyártotta, a magyarországi forgalmazó és a visszahívást bejelentő vállalkozás pedig a Fressnapf-Hungária Kft.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti adatokkal megegyező terméket ne adják oda háziállatuknak. A visszahívás nem vonatkozik automatikusan a márka más termékeire vagy az eltérő azonosító adatokkal rendelkező csomagokra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #nébih #kutya #macska #termékvisszahívás #visszahívás #figyelmeztetés #állat #háziállat #veszélyes #kisállat #kutyák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
20:59
20:32
19:51
19:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
2026. október 21.
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
3 hete
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
3
2 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
4
3 hete
Radikális döntést hozott a Lidl: vége a trükközésnek a kasszáknál, ez sokaknak fájni fog
5
3 hete
Most közölte a Coca-Cola: 80 év után kivezetik a legendás narancs ízű üdítőitalt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 20:59
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 19:03
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
Agrárszektor  |  2026. október 21. 19:28
Sok termelő már inkább le se szedi a gyümölcsöket a fáról