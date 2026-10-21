Veszélyes jutalomfalatot hívott vissza a hatóság: komoly sérülést okozhat a kedvenceknek

Veszélyes idegen anyag jelenléte miatt hívott vissza egy kisállatoknak szánt jutalomfalatot a Fressnapf-Hungária Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.

A visszahívás a MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella 50 grammos kiszerelését érinti. A kifogásolt termékben halcsontszilánkok lehetnek, amelyek sérülést okozhatnak az állatnak.

A termékvisszahívás kizárólag az alábbi azonosító adatokkal rendelkező jutalomfalatra vonatkozik.

Termék neve: MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella

Kiszerelés: 50 gramm

Tételszám: 150098

Lejárati idő: 2027. december 19.

Probléma: halcsontszilánkok jelenléte

A terméket a kínai Shandong Dingdang Pet Food Co., LTD. gyártotta, a magyarországi forgalmazó és a visszahívást bejelentő vállalkozás pedig a Fressnapf-Hungária Kft.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti adatokkal megegyező terméket ne adják oda háziállatuknak. A visszahívás nem vonatkozik automatikusan a márka más termékeire vagy az eltérő azonosító adatokkal rendelkező csomagokra.