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Veszélyes jutalomfalatot hívott vissza a hatóság: komoly sérülést okozhat a kedvenceknek
Veszélyes idegen anyag jelenléte miatt hívott vissza egy kisállatoknak szánt jutalomfalatot a Fressnapf-Hungária Kft. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.
A visszahívás a MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella 50 grammos kiszerelését érinti. A kifogásolt termékben halcsontszilánkok lehetnek, amelyek sérülést okozhatnak az állatnak.
A termékvisszahívás kizárólag az alábbi azonosító adatokkal rendelkező jutalomfalatra vonatkozik.
- Termék neve: MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella
- Kiszerelés: 50 gramm
- Tételszám: 150098
- Lejárati idő: 2027. december 19.
- Probléma: halcsontszilánkok jelenléte
A terméket a kínai Shandong Dingdang Pet Food Co., LTD. gyártotta, a magyarországi forgalmazó és a visszahívást bejelentő vállalkozás pedig a Fressnapf-Hungária Kft.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti adatokkal megegyező terméket ne adják oda háziállatuknak. A visszahívás nem vonatkozik automatikusan a márka más termékeire vagy az eltérő azonosító adatokkal rendelkező csomagokra.
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