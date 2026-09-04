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Magas szögből készült felvétel egy fiatal nőről, aki egy modern lakás belső terében piszkos ruhákat dobál a mosógépbe, mellette egy szennyeskosárral. Házimunka és házimunkák.
Vásárlás

Ezek 2026 legjobb mosógépei: nem biztos, hogy a legdrágábbal jársz a legjobban - 107 masinát teszteltek

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 06:35

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 16 márka 107, hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mosógépét vizsgálta laboratóriumban. A tesztből az is kiderült: hasonló árért egészen eltérő mosási teljesítményt kaphatunk, és a gyorsaság vagy az alacsony fogyasztás sem mond el mindent arról, mit tud valójában egy készülék.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy mosógép hosszú évekre szóló és sokszor több százezer forintos beruházás. Vásárláskor könnyű összevetni az árat, a kapacitást vagy az energiafogyasztási besorolást, de éppen azt nehéz előre megítélni, ami használat közben a legfontosabb: mennyire lesznek valóban tiszták a ruhák. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezért nemzetközi együttműködésben, egységes módszertan alapján 107 mosógépet tesztelt a mindennapi használat során fontos szempontok szerint.

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Ha egy dolgot várunk egy mosógéptől: mosson jól

A laboreredmények ezen a legalapvetőbb ponton hozták az egyik legmeglepőbb eredményt. A 107 vizsgált készülék közül 10 csak elégséges (⭐⭐), 5 pedig elégtelen (⭐) minősítést kapott mosási hatékonyságra. Vagyis nagyjából minden hetedik tesztelt mosógép gyengén teljesített abban, amiért megvesszük.

Az elégtelenül mosó modellek között volt például a Samsung WW90FG3M05AW és a Candy GD 26SS6-S. Mindkettő átlagosan 152 000 forint körüli áron volt elérhető a teszt publikálásakor. Közben a Hisense WF3S9043BB3 körülbelül 151 000 forintos átlagárral az élmezőnyben végzett a mosási teljesítmény vizsgálatakor.

Ár alapján megítélni egy termék várható teljesítményét félrevezető lehet. Ráadásul éppen a mosási teljesítmény az, amit a termék adatlapjából sem tudunk megállapítani.

A márkanév sem elég: modellenként nagy lehet a különbség

A teszt azt is megmutatja, miért érdemes konkrét modellt, nem pusztán márkát választani. Miközben a Samsung WW90FG3M05AW a leggyengébben mosó készülékek között szerepelt, a Samsung WW11DG5B25AE a legjobbak között végzett.

Teljesen érthető, ha egy márka termékével korábban jó tapasztalatunk volt, a következő vásárláskor is annak a kínálatából szeretnénk majd válogatni. Tapasztalataink alapján csupán arra szeretnénk felhívni a vásárlók figyelmét, hogy egy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek. Ha nem járunk utána a konkrét termék valós teljesítményének, könnyen csalódhatunk a kedvenc márkánkban is.

- mondta el Füves Eszter, a terméktesztek projekt vezetője.

A gyorsaság nem minden esetben előny

A teszteket minden esetben pamut és műszálas programon is elvégezték. A mért mosási időket ruhakilogrammonkénti értékre számolták át, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek. Az eredmények az alábbi értékek között mozogtak:

  • pamut programon 13 és 44 perc/kg,
  • műszálas programon 12 és 47 perc/kg.

A leggyorsabb mosási időt pamut programon a Samsung WW90FG3M05AW produkálta – ugyanaz a modell, amely a mosási hatékonyságban a leggyengébbek között szerepelt. A tesztelt termékek esetében gyakran előfordult, hogy a rövidebb mosási idő gyengébb mosási teljesítménnyel párosult.

A gyorsaság kényelmes tulajdonság, de nem érdemes önmagában döntési szemponttá tenni. A rövidebb program akkor előny, ha közben a ruha tisztaságából sem kell engedni.

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Miért olyan fontos az öblítési hatékonyság?

Az öblítési eredmények egy kevésbé látványos, mégis fontos különbségre hívták fel a figyelmet. A legtöbb vizsgált gépnél maradt mosószer a ruhákban az öblítés után. Két felültöltős Indesit modell, a BTW L60400 és a BTW S50400 különösen gyengén teljesített ezen a területen, míg a Whirlpool WAM 99WB kapta a legjobb értékelést ilyen szempontból.

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Az öblítési teljesítmény a boltban kevésbé kézzelfogható adat, pedig mindennapi használatban fontos lehet, különösen az érzékeny bőrűek számára.

A víz- és energiatakarékosságról a mosási eredménnyel együtt érdemes beszélni

A tesztben a víz- és energiafogyasztást is ruhakilogrammonkénti értékre számolták át, hogy a különböző kapacitású gépek összehasonlíthatók legyenek.

A különbségek jelentősek voltak: pamut programon 0,08–0,23 kWh/kg energia- és 8,06–17,3 l/kg vízfogyasztást mértek, műszálas programon pedig 0,04–0,22 kWh/kg, illetve 9,55–20,93 l/kg között szórtak az értékek. Ez programtól függően energiafogyasztásban akár ötszörös, vízfogyasztásban pedig kétszeres különbséget jelent a legkevesebbet és legtöbbet fogyasztó gépek között.

A laboreredmények szerint az alacsonyabb víz- és energiafogyasztás egyes esetekben a mosási hatékonyság rovására ment. Ezért fontos, hogy ellenőrizzük, milyen mosási hatékonyságra számíthatunk a kiszemelt takarékos mosógéptől.

A teszt egyik legfontosabb tanulsága az, hogy nincs egyetlen adat, amelyből megmondható lenne, melyik készülék lesz jó választás egy adott háztartásnak. A teljes tesztben 16 márka 107, Magyarországon megvásárolható mosógépének eredményei hasonlíthatók össze hét fő vizsgálati szempont szerint, így mindenki láthatja, miben erős és miben gyenge a kiszemelt modell.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/mosogepek/
Címlapkép: Getty Images
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