halloween tök boltok akciók
Vásárlás

Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök

Pénzcentrum
2025. október 20. 14:35

A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat, és komoly árverseny alakult ki. A Pénzcentrum friss gyűjtése szerint a legolcsóbban 199 forintért lehet kilónként beszerezni a dísztököt, míg a legdrágább darab kilós ára 255 forint.

Közeleg Mindenszentek és Halottak napja, de az angolszász hagyományoknak hála, a magyar boltokban már javában a Halloween az úr. A nagy láncok és minden bizonnyal a lakosság is évről évre komolyabban veszik az őszi szezon „kísértetes” oldalát.

Ez mostanra odáig fajult, hogy 43. héten a legnagyobb hazai láncok egyszerre robbantották be a tökfaragós, ijesztgetős akciókat. A Pénzcentrum most utánanézett, hol lehet idén a legolcsóbban beszerezni a nagy, faragható Halloween-tököt, ami nélkül úgy látszik, már nálunk sem teljes az ünnep.

Mennyibe kerülnek a faragható Halloween tökök a magyar boltokban?

A Pénzcentrum friss akciós újság mustrája szerint a legolcsóbb tököket a Lidl, a Tesco és az Auchan ajánlja. Ezekben a boltokban a tökök kilós ára 199 forint. A Lidl-nél az akció október 22-től 29-ig, az Auchannál október 23. és 29. között, míg a Tescónál már október 21-től elérhető és november 1-ig tart az akció.

Forrás: Pénzcentrum gyűjtős, boltok akciós újságaiForrás: Pénzcentrum gyűjtős, boltok akciós újságai

Ehhez képest az Aldi már valamivel drágábban indít, ők 239 forintos áron szálltak be a tökháborúba, igaz, a hétvégén, tehát október 27-29 között ők is 199 forintért fogják árulni a tököket. A Spar 249 forint/kg áron kínálja a tököt október 24–29. között, míg a Penny 255 forintos árral indított, de csak október 26-ig tart az akciója.

Nem mindegy, hol vásárolunk

Egy átlagos, jól faragható Halloween tök 4-8 kilót nyomhat. Ezért ha egy 8 kilós darabbal számolunk, akkor a legocsóbb boltokban az akciós időszakában 1592 forintért vásárolhatunk tököt.

Viszont hogyha a legdrágább boltban vásárolunk, akkor 2040 forintot fizetnénk. A különbség több mint 600 (!) forintos.
