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Agresszívan terjeszkedik egy új multi, retteghet a Pepco, TEDi, KiK: rengeteg új üzlet nyitását tervezik

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 12:20

A holland Action diszkontlánc Szlovéniában is megnyitotta első üzletét, ezzel tizenhatra növelve európai piacainak számát. A vállalat az európai hálózatának sűrítése mellett idén ősszel Bulgáriában, a közeljövőben pedig az Egyesült Államokban is megkezdi a terjeszkedést.

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Az első szlovéniai egység a Ljubljanától északkeletre fekvő Velenjében nyitotta meg kapuit, amelyet október elején egy újabb bolt követ Mariborban. A hálózatbővítés lendülete nem hagy alább, így 2026 őszén Bulgária következik a sorban, amely a cég tizenhetedik európai piaca lesz - írja a Portfolio.

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Hajir Hajji vezérigazgató az év elején hangsúlyozta, hogy bár az európai növekedés üteme enyhén lassult, még mintegy 4650 új üzlet nyitására látnak teret a kontinensen. A vállalat nemzetközi terjeszkedési ambícióit jól mutatja, hogy az amerikai piacon is megjelennének. Az első tengerentúli bolt átadását 2027 végére vagy 2028 elejére tervezik az Egyesült Államok délkeleti régiójában, 2030 végére pedig már száz kinti egységgel számolnak.

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Az 1993-ban alapított, jelenleg a brit 3i magántőke-társaság hátterével működő Action Európa egyik leglátványosabban fejlődő kiskereskedelmi hálózata. Kínálatában főként kedvező árú háztartási cikkek, dekorációs termékek, játékok, hobbikellékek és tisztítószerek találhatók.

Több ezer üzletével és tízmilliárd eurós nagyságrendű árbevételével a piacon leginkább a Pepco, a TEDi és a KiK közvetlen versenytársának számít, ám azoknál jóval nagyobb léptékű terjeszkedési tervekkel rendelkezik. Bár a hálózatépítés iránya egyre látványosabban közelít a magyar határhoz, a hazai piacra lépésről egyelőre nem érkezett hivatalos bejelentés.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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