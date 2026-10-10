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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 10.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 10.)

Pénzcentrum
2026. október 10. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 10., szombat.

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USD: 325.87 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 9.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>18, 38, 41, 43, 46</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 1 db<br> 4+1-es találat: 14 db<br> 4-es találat: 36 db<br> 3+2-as találat: 32 db<br> 3+1-as találat: 596 db<br> 2+2-es találat: 438 db<br> 3-as találat: 1360 db<br> 1+2-es találat: 2468 db<br> 2+1-es találat: 10126 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40300 Ft
MOL: 5055 Ft
RICHTER: 12350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.11: A reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő. Keleten ugyanakkor estig borult maradhat az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik. Jelentős mennyiségre is van esély. Este nyugaton fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. Az ország nyugati felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, északi szél. A minimum 8 és 13, a csúcsérték 13 és 21 fok között alakul, a tartósan csapadékos keleti tájakon lesz a leghűvösebb.

2026.10.12: Hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2026.10.10. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás pénteken a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.10.09)

Akciók

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PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

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