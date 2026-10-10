Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 10.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 10., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. október 9.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 38, 41, 43, 46

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 14 db

4-es találat: 36 db

3+2-as találat: 32 db

3+1-as találat: 596 db

2+2-es találat: 438 db

3-as találat: 1360 db

1+2-es találat: 2468 db

2+1-es találat: 10126 db



OTP: 40300 Ft

MOL: 5055 Ft

RICHTER: 12350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.11: A reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő. Keleten ugyanakkor estig borult maradhat az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik. Jelentős mennyiségre is van esély. Este nyugaton fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. Az ország nyugati felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, északi szél. A minimum 8 és 13, a csúcsérték 13 és 21 fok között alakul, a tartósan csapadékos keleti tájakon lesz a leghűvösebb.

2026.10.12: Hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2026.10.10. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás pénteken a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.10.09)

Akciók

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