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Szükséghelyzet a magyar kertekben: azonnal el kell kezdeni az irtást, rendkívüli állapotot rendelt el a hatóság

Pénzcentrum
2026. október 10. 09:02

Szükséghelyzeti engedélyt adott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Karate Zeon 5 CS, Decis Forte, Lamdex Extra rovarölő szerek és az Oroganic gomba-, rovar- és atkaölő szer kijuttatására. Az engedélyek célja, hogy elősegítse a pöttyös lámpahordó-kabóca elleni hatékony védekezést. A készítmények 2026. október 9. és 2027. február 5. között felhasználhatóak országosan, mezőgazdasági és kertészeti kultúrákban, közterületeken és házi kertekben földi permetezéssel történő kijuttatással.

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A pöttyös lámpahordó-kabóca imágói a növényvédelmi időszak befejezése után októberben is megtalálhatóak, a védekezés legfontosabb célja jelenleg az imágók elpusztítása és a tojásrakás megelőzése - olvasható a Nébih oldalán. 

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A szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező Karate Zeon 5 CS rovarölő szer maximum két alkalommal használható fel 0,3 l/ha dózisban 600-1500 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva, míg a Decis Forte rovarölő szer szintén maximum két alkalommal 0,075 l/ha dózisban 600-1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva alkalmazható. A Lamdex Extra rovarölő készítmény alkalmazása maximum két alkalommal 0,6 kg/ha dózisban 600-1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva történhet.
A szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező Oroganic gomba-, rovar- és atkaölő szer felhasználható ökológiai gazdálkodásban, mezőgazdasági és kertészeti kultúrákban, közterületeken és házi kertekben a kártevő imágói ellen maximum két alkalommal 0,8%-os dózisban 600-1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva.

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A készítmények alkalmazásakor a környezetvédelmi és az alapokiratok előírásait (dózisok, védősávok, méhkímélő technológiák) minden esetben szigorúan be kell tartani. Fontos, hogy a maximum kijuttatások számát nem szabad túllépni. 

A Karate Zeon 5 CS, Lamdex Extra és Oroganic készítmények kis kiszerelésben III. forgalmazási kategóriában a kiskerti felhasználók részére is elérhetők, így házi kertekben is lehetőség nyílik a pöttyös lámpahordó-kabóca ellen védekezésre.
Címlapkép: Getty Images
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