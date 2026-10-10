Fontos dolgot közölt a Revolut a tömeges visszatérítésekről: erről minden bankkártya-tulajdonosnak tudnia kell

Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli visszatérítések ügyében: nem náluk volt a hiba, az OTP rendszerében akadt probléma. A fintech cég szerint egy külső elfogadó bank nem nyújtotta be időben a szükséges terhelési igényléseket, ezért a fizetési hálózat szabályai alapján automatikusan feloldották a zárolásokat, és visszautalták az összegeket az érintett ügyfeleknek.

Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli sztornózások miatt, elmondta az okokat. Mint ismert, október 8-án reggel sok ember azt észlelte, hogy a Revolut korábbi kártyás vásárlásokat sztornózott és visszakapták a pénzt utána. Az eset egyaránt érintett Visa, Mastercard és Maestro kártya típusokat, viszont csak magyarországi tranzakciókról számoltak be a Revolut közösség Facebook csoportban.

A RevB.hu megkérdezte a vállalatot, Revolut hivatalos válaszát is közzétették:

A Revolut oldalán nem történt technikai hiba. A tranzakciók visszavonására azért került sor, mert egy külső elfogadó bank (OTP Bank) nem nyújtotta be a szükséges terhelési igényléseket a globális fizetési hálózat által előírt határidőn belül. A fizetési hálózat szabályzatának teljes mértékben megfelelve a Revolut automatikusan feloldotta ezeket a lejárt zárolásokat (az összeg foglalását a kártya mögötti számlán), és visszajuttatta az összegeket az ügyfelek egyenlegére.

A probléma tehát az OTP bankkártyás elfogadó rendszerében volt, nem a Revolut oldalán volt a hiba, még ha az elsősorban annak ügyfeleit érintette is.

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