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Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Tech

Fontos dolgot közölt a Revolut a tömeges visszatérítésekről: erről minden bankkártya-tulajdonosnak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. október 10. 08:39

Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli visszatérítések ügyében: nem náluk volt a hiba, az OTP rendszerében akadt probléma. A fintech cég szerint egy külső elfogadó bank nem nyújtotta be időben a szükséges terhelési igényléseket, ezért a fizetési hálózat szabályai alapján automatikusan feloldották a zárolásokat, és visszautalták az összegeket az érintett ügyfeleknek.

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Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli sztornózások miatt, elmondta az okokat. Mint ismert, október 8-án reggel sok ember azt észlelte, hogy a Revolut korábbi kártyás vásárlásokat sztornózott és visszakapták a pénzt utána. Az eset egyaránt érintett Visa, Mastercard és Maestro kártya típusokat, viszont csak magyarországi tranzakciókról számoltak be a Revolut közösség Facebook csoportban.

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A RevB.hu megkérdezte a vállalatot, Revolut hivatalos válaszát is közzétették:

A Revolut oldalán nem történt technikai hiba.  A tranzakciók visszavonására azért került sor, mert egy külső elfogadó bank (OTP Bank) nem nyújtotta be a szükséges terhelési igényléseket a globális fizetési hálózat által előírt határidőn belül. A fizetési hálózat szabályzatának teljes mértékben megfelelve a Revolut automatikusan feloldotta ezeket a lejárt zárolásokat (az összeg foglalását a kártya mögötti számlán), és visszajuttatta az összegeket az ügyfelek egyenlegére.

A probléma tehát az OTP bankkártyás elfogadó rendszerében volt, nem a Revolut oldalán volt a hiba, még ha az elsősorban annak ügyfeleit érintette is.

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Címlapkép: Getty Images
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Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

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