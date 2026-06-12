2026. június 12. péntek Villó
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
|
MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pepco kik tedi
Vállalkozás

Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború

Pénzcentrum
2026. június 12. 13:03

A hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma 2025-ben már számottevő növekedés mutatott, a piac három meghatározó szereplője is ütemesen növelte árbevételét. A legnagyobb bolthálózat, a Pepco idén is közel háromszor akkora eredménynövekedést könyvelhetett el, mint nagy hazai vetélytársa a KiK. A TEDi ugyan még mindig kis halnak tűnik a nagyobbak mellett, dinamikusan növekszik, bővül a dolgozói létszám és a bolthálózat is. A Pénzcentrum idén is elemezte a három lánc üzleti beszámolóit, az árbevételek mellett azt is összevettük, hány forintra jön ki havonta az egy dolgozóra jutó bérköltség. Ebben továbbra is a TEDi jár az élen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A KSH tájékoztatási adatbázisa alapján a kiskereskedelmi üzletek forgalma 5,14 százalékkal nőtt 2024-ről 2025-re, viszont egyes üzlettípusoknál kiugró növekedést lehet tapasztalni. Ilyen a csomagküldő és internet szegmens (10,54%), a használtcikk-üzletek (9,65%), az iparcikk jellegű vegyes üzletek (8,98%) - amely kategóriához a Pepco, a TEDi és a KiK is tartoznak -, illetve a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-üzletek (8,17%). Az iparcikkes boltok esetében ez a közel 9%-os növekedés azért is jelentős, mert 2022-ről 2023-ra ugyan nem volt visszaesés, mint a bútor és üzemanyag szegmensben, mindössze stagnált a forgalom, és az összes üzletkategória átlagát csak mostanra tudták érdemben meghaladni a 824 milliárdos forgalmukkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek piacának mindhárom nagyobb szereplője is forgalomnövekedést ért el. A belföldi nettó árbevétel növekedésének mértéke viszont nem mindenhol kiugró, ahogy az adózott eredményben is jelentő eltérés van az emelkedés mértékében. A Pénzcentrum, ahogy a korábbi években, idén is megvizsgálta a három nagy piaci szereplő - a Pepco, a KiK és a TEDi - üzleti beszámolóit. Mutatjuk, hogy állnak az aprócikkes bolthálózatok a piaci versenyben.

A Pepco honlapja szerint 275 boltjuk működik jelenleg Magyarországon. A terjeszkedés nem állt meg, épp 10 bolttal több ez mint amennyi tavaly ebben az időszakban működött az országban. A friss üzleti beszámoló szerint az árbevétel 111,40 milliárd forintra nőtt, a megelőző üzleti év bevételéhez képest 5,8%-kal. Az adózott eredmény még nagyobbat nőtt: 6,59 milliárd forintról 12,58 milliárdra, csaknem 90%-kal. A Pepco adózott eredménye már a korábbi üzleti évben is a háromszorosára nőtt, tehát folytatódik az erőteljes növekedés. Érdekesség, hogy ezzel egyidejűleg az alkalmazottak száma már több éve csökken. Emellett viszont az egy főre jutó bérköltség a stagnálást követően növekedni tudott.

A KiK nettó árbevétele szintén nőtt 2024-ről 2025-re, bár kisebb mértékben, mint a Pepcóé. Az elmúlt üzleti évben 37,38 milliárdot ért el, a Pepco bevételének kb. harmadát, ez az arány állandó maradt. Adózott eredmény tekintetében enyhe növekedés látható, 1,42 milliárd forintot jegyeznek az üzleti beszámolóban 2025-re, de ez még mindig elmarad a 2023-as szinttől. A foglalkoztatottak száma viszont a Pepcóval ellentétben nőni tudott idén is, a bérköltség is emelkedett, az egy főre jutó bérköltség egy hónapra leosztva pedig elérte a 439 ezer forintot, de ebben még mindig elmarad a KiK a vetélytársaktól.

Mind boltszám, mind forgalom tekintetében a legkisebb a három közül a TEDi boltokat üzemeltető cég. A növekedése viszont idén is kiemelkedő: tárgyévben 14,09 milliárd forint nettó árbevételt értek el, mely 69,8%-os növekedést jelent. Az adózott eredményüket is jelentősen javították, a megelőző üzleti év duplájára, 1,41 milliárd forintra növelve. Ez azért is fontos eredmény, mert ebben beérték a jóval nagyobb bolthálózattal rendelkező és lényegesen magasabb nettó árbevételt felmutató KiK-et.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A TEDinél továbbra is dinamikusan nő a dolgozók száma, és folyamatosna nyílnak új boltjaik is. A bérköltség is növekedett, és az egy főre jutó bérköltségben még mindig a TEDi jár az élen: ez csaknem 562 ezer forint/hó volt az elmúlt üzleti év alapján. 

Azt fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen összevetéseknek vannak korlátai. Egyrészt a tárgyév időszaka mindhárom bolt esetében eltérő, tehát máshogy csapódnak le bennük a válságok hatásai. Másrészt a bolthálózat mérete is jelentősen eltér, ahogy az is, hogy hány eladó szinten dolgozó alkalmazottjuk van, így a bérköltség/fő mutatóban jelentős eltérések lehetnek. Ezt nem érdemes tehát az áruházi dolgozók átlagbérével összetéveszteni. Viszont amiért van értelme egymás mellé tenni ezeket a számokat: ezáltal képet kaphatunk arról, hogy áll az iparcikkes vegyes boltok helyzete az országban, és mekkora részt hasítanak ki maguknak a magyar piacon.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #ksh #kiskereskedelem #bérek #forgalom #profit #boltok #árbevétel #alkalmazottak #cégek beszámolói #pepco #kik #TEDi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:03
12:37
12:31
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 12.
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
2026. június 11.
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
2026. június 12.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
2026. június 11.
Valódi mediterrán életérzés tömegek nélkül: ezen a titkos parton akár 30 százalékkal olcsóbban nyaralhatsz
2026. június 11.
Sokan elkövetik ezt a klímahibát Magyarországon: komoly pénzt dobnak ki az ablakon 2026 nyarán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 12. péntek
Villó
24. hét
Június 12.
A gyermekmunka elleni világnap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
2 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
1 hete
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
4
3 napja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
5
2 hete
Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 10:01
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 06:37
Kármán András bejelentése: hozzányúlnak a kamatstophoz, erre készülhetnek az érintett lakáshitelesek
Agrárszektor  |  2026. június 12. 12:32
Tényleg az összeomlás fenyegeti a magyar tejágazatot vendégmunkások nélkül?