Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború

A hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek forgalma 2025-ben már számottevő növekedés mutatott, a piac három meghatározó szereplője is ütemesen növelte árbevételét. A legnagyobb bolthálózat, a Pepco idén is közel háromszor akkora eredménynövekedést könyvelhetett el, mint nagy hazai vetélytársa a KiK. A TEDi ugyan még mindig kis halnak tűnik a nagyobbak mellett, dinamikusan növekszik, bővül a dolgozói létszám és a bolthálózat is. A Pénzcentrum idén is elemezte a három lánc üzleti beszámolóit, az árbevételek mellett azt is összevettük, hány forintra jön ki havonta az egy dolgozóra jutó bérköltség. Ebben továbbra is a TEDi jár az élen.

A KSH tájékoztatási adatbázisa alapján a kiskereskedelmi üzletek forgalma 5,14 százalékkal nőtt 2024-ről 2025-re, viszont egyes üzlettípusoknál kiugró növekedést lehet tapasztalni. Ilyen a csomagküldő és internet szegmens (10,54%), a használtcikk-üzletek (9,65%), az iparcikk jellegű vegyes üzletek (8,98%) - amely kategóriához a Pepco, a TEDi és a KiK is tartoznak -, illetve a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-üzletek (8,17%). Az iparcikkes boltok esetében ez a közel 9%-os növekedés azért is jelentős, mert 2022-ről 2023-ra ugyan nem volt visszaesés, mint a bútor és üzemanyag szegmensben, mindössze stagnált a forgalom, és az összes üzletkategória átlagát csak mostanra tudták érdemben meghaladni a 824 milliárdos forgalmukkal.

A hazai iparcikk jellegű vegyes üzletek piacának mindhárom nagyobb szereplője is forgalomnövekedést ért el. A belföldi nettó árbevétel növekedésének mértéke viszont nem mindenhol kiugró, ahogy az adózott eredményben is jelentő eltérés van az emelkedés mértékében. A Pénzcentrum, ahogy a korábbi években, idén is megvizsgálta a három nagy piaci szereplő - a Pepco, a KiK és a TEDi - üzleti beszámolóit. Mutatjuk, hogy állnak az aprócikkes bolthálózatok a piaci versenyben.

A Pepco honlapja szerint 275 boltjuk működik jelenleg Magyarországon. A terjeszkedés nem állt meg, épp 10 bolttal több ez mint amennyi tavaly ebben az időszakban működött az országban. A friss üzleti beszámoló szerint az árbevétel 111,40 milliárd forintra nőtt, a megelőző üzleti év bevételéhez képest 5,8%-kal. Az adózott eredmény még nagyobbat nőtt: 6,59 milliárd forintról 12,58 milliárdra, csaknem 90%-kal. A Pepco adózott eredménye már a korábbi üzleti évben is a háromszorosára nőtt, tehát folytatódik az erőteljes növekedés. Érdekesség, hogy ezzel egyidejűleg az alkalmazottak száma már több éve csökken. Emellett viszont az egy főre jutó bérköltség a stagnálást követően növekedni tudott.

A KiK nettó árbevétele szintén nőtt 2024-ről 2025-re, bár kisebb mértékben, mint a Pepcóé. Az elmúlt üzleti évben 37,38 milliárdot ért el, a Pepco bevételének kb. harmadát, ez az arány állandó maradt. Adózott eredmény tekintetében enyhe növekedés látható, 1,42 milliárd forintot jegyeznek az üzleti beszámolóban 2025-re, de ez még mindig elmarad a 2023-as szinttől. A foglalkoztatottak száma viszont a Pepcóval ellentétben nőni tudott idén is, a bérköltség is emelkedett, az egy főre jutó bérköltség egy hónapra leosztva pedig elérte a 439 ezer forintot, de ebben még mindig elmarad a KiK a vetélytársaktól.

Mind boltszám, mind forgalom tekintetében a legkisebb a három közül a TEDi boltokat üzemeltető cég. A növekedése viszont idén is kiemelkedő: tárgyévben 14,09 milliárd forint nettó árbevételt értek el, mely 69,8%-os növekedést jelent. Az adózott eredményüket is jelentősen javították, a megelőző üzleti év duplájára, 1,41 milliárd forintra növelve. Ez azért is fontos eredmény, mert ebben beérték a jóval nagyobb bolthálózattal rendelkező és lényegesen magasabb nettó árbevételt felmutató KiK-et.

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A TEDinél továbbra is dinamikusan nő a dolgozók száma, és folyamatosna nyílnak új boltjaik is. A bérköltség is növekedett, és az egy főre jutó bérköltségben még mindig a TEDi jár az élen: ez csaknem 562 ezer forint/hó volt az elmúlt üzleti év alapján.

Azt fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen összevetéseknek vannak korlátai. Egyrészt a tárgyév időszaka mindhárom bolt esetében eltérő, tehát máshogy csapódnak le bennük a válságok hatásai. Másrészt a bolthálózat mérete is jelentősen eltér, ahogy az is, hogy hány eladó szinten dolgozó alkalmazottjuk van, így a bérköltség/fő mutatóban jelentős eltérések lehetnek. Ezt nem érdemes tehát az áruházi dolgozók átlagbérével összetéveszteni. Viszont amiért van értelme egymás mellé tenni ezeket a számokat: ezáltal képet kaphatunk arról, hogy áll az iparcikkes vegyes boltok helyzete az országban, és mekkora részt hasítanak ki maguknak a magyar piacon.