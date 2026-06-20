Visszahívja népszerű termékét a Pepco: sérülést okozhat, azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél

Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.

Visszahívja a Pepco a 631925 PLU-számú Capybara karkötőt. Az érintett terméket 2026. március 3. és 31. között értékesítették az üzletekben.

A közlemény szerint gyártási hiba miatt a karkötő belső szalagjának széle átvághatja a szövetanyagot, ami sérülésveszélyt jelenthet.

A Pepco arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A teljes vételárat nyugta vagy számla bemutatása nélkül is visszatérítik.