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Visszahívja népszerű termékét a Pepco: sérülést okozhat, azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél
Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.
Visszahívja a Pepco a 631925 PLU-számú Capybara karkötőt. Az érintett terméket 2026. március 3. és 31. között értékesítették az üzletekben.
A közlemény szerint gyártási hiba miatt a karkötő belső szalagjának széle átvághatja a szövetanyagot, ami sérülésveszélyt jelenthet.
A Pepco arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A teljes vételárat nyugta vagy számla bemutatása nélkül is visszatérítik.
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