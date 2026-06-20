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Vásárlás

Visszahívja népszerű termékét a Pepco: sérülést okozhat, azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél

Pénzcentrum
2026. június 20. 14:02

Termékvisszahívást jelentett be a Pepco, miután kiderült, hogy az egyik Capybara karkötő gyártási hibája sérülést okozhat.

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Visszahívja a Pepco a 631925 PLU-számú Capybara karkötőt. Az érintett terméket 2026. március 3. és 31. között értékesítették az üzletekben.

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A közlemény szerint gyártási hiba miatt a karkötő belső szalagjának széle átvághatja a szövetanyagot, ami sérülésveszélyt jelenthet.

A Pepco arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A teljes vételárat nyugta vagy számla bemutatása nélkül is visszatérítik.
Címlapkép: Getty Images
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