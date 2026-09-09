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Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
Több olvasói jelzés is érkezett a Pénzcentrumhoz az elmúlt napokban arról, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagok kézbesítése, illetve csomagautomatába történő eljuttatása a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a küldeménye nyomkövetésében napokig nem jelent meg új információ. Megkerestük a Magyar Postát, amely válaszában megerősítette: technológiai átállás miatt átmenetileg valóban hosszabbodhat a csomagok kézbesítése.
Az elmúlt napokban több olvasónk is arról számolt be, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagja a vártnál hosszabb ideig nem jutott el hozzá, illetve nem került be csomagautomatába. Többen jelezték azt is, hogy a küldemény nyomkövetésében napokon keresztül nem láttak új státuszinformációt, miközben a Magyar Posta ügyfélszolgálati telefonvonalán megnövekedett csomagforgalomra és hosszabb várakozási időre figyelmeztető tájékoztatás hallható.
A Pénzcentrum ezért megkereste a Magyar Postát, többek között arra kérdezve rá, hogy tapasztalható-e jelenleg fennakadás vagy jelentősebb késés a csomagkézbesítésben, illetve a csomagautomaták feltöltésében, és ha igen, országos jelenségről van-e szó. Arra is kíváncsiak voltunk, mi állhat a megnövekedett csomagmennyiség, illetve az esetleges késések hátterében, van-e kapacitás- vagy munkaerőhiány, valamint mikorra várható a forgalom normalizálódása.
A Magyar Posta válaszában azt írta:
Technológiai átállás miatt átmenetileg valóban hosszabbodhat a csomagok kézbesítése.
A társaság egy, a honlapján közzétett tájékoztatásra hivatkozott, amely szerint a Magyar Posta központi csomagfeldolgozása több ütemben egy új, automatizált központi logisztikai HUB-ba költözik át. A közlemény alapján az átállás során a korszerű szortírozó rendszerek finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja, valamint az új helyszín beüzemelése közben problémák léptek fel, ezek pedig közvetlenül érinthetik a csomagok feldolgozási idejét.
A Posta azt írta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a logisztikai folyamatok a lehető leggyorsabban visszaálljanak a normál üzletmenetbe.
Ezért nem frissülhet napokig a csomag státusza
A Magyar Posta tájékoztatása szerint a küldemények életútját továbbra is a posta.hu nyomkövetési felületén lehet a legegyszerűbben ellenőrizni. A társaság ugyanakkor jelezte: az elmúlt napokban az ügyfélszolgálati terület is fokozott terheléssel, megnövekedett várakozási és ügyintézési időkkel dolgozik, ezért arra kérik az ügyfeleket, hogy elsődlegesen a nyomkövetési felületen nézzék meg csomagjuk státuszát.
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A Posta arra is magyarázatot adott, miért fordulhat elő, hogy egy küldemény státuszában átmenetileg nem látszik változás. Mint írták, ez jellemzően azt jelenti, hogy a csomag a HUB feldolgozási folyamatában, az átmeneti tárolózónában várakozik a gépi szortírozásra.
A társaság hozzátette: amint a küldemény kézbesítőhöz kerül, arról azonnal értesítést küldenek a címzettnek.
Nem közöltek pontos határidőt
A Magyar Posta válaszából az derül ki, hogy a kézbesítési idő átmenetileg valóban hosszabb lehet, ugyanakkor a társaság nem közölt konkrét határidőt arra vonatkozóan, mikorra állhat vissza teljesen a megszokott működés. Arra sem tértek ki külön, hogy a fennakadások országosan jelentkeznek-e, vagy csak bizonyos térségeket érintenek, illetve hogy van-e jelenleg kapacitás- vagy munkaerőhiány a cégnél.
A Posta szerint a technológiai átállás sikeres lezárása után az új rendszer növelni fogja a csomagszolgáltatások gyorsaságát és pontosságát. A társaság közleményében az érintettek elnézését kérte az okozott kellemetlenségért, egyúttal megértésüket és türelmüket köszönte.
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