Működik a legolcsóbb nyári trükk: így varázsolhatsz tengerparti hangulatot a konyhába fillérekből

A nyár ugyan lassan véget ér, de a mediterrán életérzésnek nem kell vele együtt eltűnnie. Egy egyszerű görög saláta, egy paradicsomos bruschetta vagy egy színes grillezett zöldségtál is könnyedén visszahozhatja az olasz és görög tengerpartok hangulatát – ráadásul ezekhez nem kell egzotikus alapanyagokat keresni, és az augusztusi hőségben is könnyen elkészíthetőek. A DélKerTÉSZ szakértői szerint a szezonális, hazai termesztésű paradicsom, paprika és uborka tökéletes alapot ad ahhoz, hogy a nyaralások ízeit otthon is újraéljük, akár a legnagyobb hőségben is.

1. Bruschetta – az olasz klasszikus, ami öt perc alatt elkészül

Kevés étel idézi meg olyan könnyedén az olasz nyarakat, mint a bruschetta. Egy szelet pirított kenyérre csak néhány felkockázott paradicsom, friss bazsalikom, olívaolaj és egy kevés balzsamecet kell, máris kész a mediterrán hangulat. Ha még krémesebb végeredményre vágyunk, burratával vagy mozzarellával is kiegészíthetjük.

2. Görög saláta – amikor a tűzhelyre sincs szükség

A nyári hőségben sokan keresnek olyan fogásokat, amelyekhez nem kell bekapcsolni a sütőt vagy a tűzhelyet. A görög saláta éppen ilyen: lédús paradicsom, ropogós uborka, paprika, lilahagyma, feta sajt és néhány szem olívabogyó, egy kevés olívaolajjal összeforgatva. Friss, könnyű és akár önálló fogásként is megállja a helyét.

3. Tzatziki - a görög nyaralás íze néhány hozzávalóból

Ha van étel, ami egyetlen falattal a görög tengerpartra repít, az a tzatziki. A klasszikus görög mártogatóshoz mindössze kígyóuborka, görög joghurt, fokhagyma, citromlé és egy kevés olívaolaj szükséges. Friss pitával vagy kenyérrel önmagában is finom, de grillezett zöldségek, húsok vagy akár egy könnyű nyári saláta mellé is kínálható.

4. Ratatouille – a francia konyha színes kedvence

A ratatouille igazi bizonyítéka annak, hogy néhány egyszerű zöldségből is készülhet különleges fogás. Paradicsom, paprika, cukkini és padlizsán találkozik benne, így remek lehetőség arra, hogy a szezon legjobb alapanyagait használjuk fel. Köretként és önálló ételként is kiváló választás, ráadásul másnapra még ízletesebb.

5. Shakshuka – a Közel-Kelet lecsója

A Közel-Keletről indult shakshuka az elmúlt évek egyik legnépszerűbb paradicsomos fogásává vált. Fűszeres paradicsomos-paprikás alapra ütött tojásból készül, friss kenyérrel tálalva pedig laktató, mégis könnyed étel. Tökéletes választás hétvégi brunchra vagy gyors vacsorának, amikor valami különlegesre vágyunk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

6. Grillezett zöldségek – a nyár utolsó szabadtéri vacsoráihoz

A nyár vége még bőven tartogat olyan estéket, amikor érdemes elővenni a grillt. A paprika, a cukkini, a padlizsán vagy akár a paradicsom néhány perc alatt karamellizálódik, és önmagában is remek köret, de salátákhoz vagy szendvicsekhez is felhasználható. Egy kevés olívaolaj, friss fűszernövény és máris kész a mediterrán hangulat.

Az utóbbi időben egyre népszerűbb a mediterrán életérzést idéző, természetes alapanyagokra építő életmód. A hangsúly az egyszerű, friss fogásokon, a szezonális zöldségeken és a minőségi alapanyagokon van, amelyekből néhány perc alatt látványos és ízletes ételek készíthetők.

A DélKerTÉSZ szakértői szerint ehhez nem szükséges különleges hozzávalókat beszerezni vagy bonyolult recepteket követni. A napérlelte, hazai termesztésű paradicsom, paprika és uborka önmagukban is gazdag ízvilágot kínálnak, így néhány jól megválasztott alapanyagból könnyedén megidézhető a mediterrán konyha. Ha vásárláskor a magyar zöldségeket választjuk, nemcsak frissebb alapanyagok kerülhetnek az asztalra, hanem a hazai termelőket is támogatjuk – miközben a nyár hangulata a vakáció után is velünk maradhat.