Az amerikai papíripari ágazat arra kéri a lakosságot, hogy ne kezdjen pánikszerű vécépapír-felvásárlásba a Kanadával kiéleződő vámvita miatt.
Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson
Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan - erről tanúskodik egy TikToker friss videója, aki egy bevásárláson több mint 175 ezer forintot spórolt így.
Kiárusítás végett óriási ruhaakciókat robbantott az Auchan, legalábbis erről tanúskodik egy TikToker friss videója.
E30. K_Dániel nevű felhasználó 14 721 forintért vásárolt ruhát, viszont a blokk tanúsága szerint az összes árengedmény több mint 175 ezer forint volt.
@e30.k.daniel
auchan akciooo♬ eredeti hang - E30. K_Dániel
Több mint 10 százalékkal emelkedett hazánk tésztaleves-fogyasztása az elmúlt években.
Egy kattintás, és már meg is vettük? De ki védi a magyar vásárlókat az online trükköktől? Az uniós döntéshozók léptek, hogy megóvják a magyar vásárlókat.
Már nem csak akkor kerül készétel a kosárba, ha nincs idő főzni: egy év alatt közel 50 százalékkal nőtt a forgalom.
Egy év alatt több mint duplájára nőtt a digitális SZÉP-kártyás tranzakciók aránya, a változás a vállalkozásokat is érinti.
Az idei iskolakezdés előtt a családoknak az elektronikai eszközök beszerzése is komolyabb kiadást jelenthet.
Olyan dolog történt a tojás árával, amit régen nem láttunk: nagyot fog nézni mindenki a heti bevásárlásnál
Idén nyárra érezhetően, 80 forint alá csökkent a tojás darabonkénti átlagára a nagyobb hazai üzletláncokban.
Teljesen átalakulhat, mi kerül a magyarok tányérjára: egészen bizarr dolgok is megjelenhetnek a boltokban
Az élelmiszeriparban a hagyományos mezőgazdaságot egyre inkább kiegészíti a biotechnológia, a mesterséges intelligencia és a körforgásos gazdaság.
Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből az olívaolajból
Termékvisszahívást rendeltek el egy Magyarországon is forgalomba került olívaolajnál, miután a megengedett határértéket meghaladó ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogéneket mutattak ki benne.
Tömegével küldi ki a fizetési meghagyásokat a kedvelt hazai szolgáltató: milliókat is fizethet, aki pórul jár
Milliós kötbéreket követel korábbi és jelenlegi ügyfeleitől a Fizetési Pont bankkártyaterminál-szolgáltató. A cég tömegesen küld ki fizetési meghagyásokat.
Azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél a Lidl-ben: veszélyes baktériumot találtak a népszerű desszertben
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az érintett terméket kivonják a forgalomból, és a vásárlóktól is visszahívják.
Zseniális klímatrükk terjed a magyarok körében: egyetlen apró beállítással durván lefaragható a rezsiszámla
A technológiai fejlesztések iránya egyre inkább az automatikus energiaoptimalizálás felé mutat.
Egy mosogatógép főprogramja modelltől függően 8 vagy akár 30 liter vizet is felhasználhat egyetlen ciklus alatt.
Augusztus 20-án a Kifli.hu szünetelteti a kiszállítást, azonban augusztus 21-én újraindul a szolgáltatás.
A négynapos hosszú hétvége miatt sokan arra számíthatnak, hogy napokon keresztül zárva lesznek az üzletek.
Az Aldi brit vezetője támogatja a kormány fellépését a megtévesztő szupermarketes akciók ellen, és élesen bírálta a Tesco és a Sainsbury's hűségprogramjait is.
Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: komoly csapdára figyelmeztetik a magyar szülőket szeptember előtt
Érdekes képet fest a hazai családok iskolakezdési felkészüléséről és vásárlási stratégiáiról egy friss kutatás.
Augusztus 25-én éjjel a bankkártyás rendszerek, augusztus 30-án pedig a megtakarításokat segítő Persely funkció nem lesz elérhető.
A budapesti palackgyűjtés sokak számára megélhetési forrássá vált, így bár az eldobált göngyöleg eltűnt az utcákról, a jelenség súlyos köztisztasági problémákat váltott ki.
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Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
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