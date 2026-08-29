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Auchan szupermarket logója a bevásárlóközpont tetején.
Vásárlás

Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 18:35

Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan - erről tanúskodik egy TikToker friss videója, aki egy bevásárláson több mint 175 ezer forintot spórolt így.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kiárusítás végett óriási ruhaakciókat robbantott az Auchan, legalábbis erről tanúskodik egy TikToker friss videója.

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E30. K_Dániel nevű felhasználó 14 721 forintért vásárolt ruhát, viszont a blokk tanúsága szerint az összes árengedmény több mint 175 ezer forint volt. 

@e30.k.daniel

auchan akciooo

♬ eredeti hang - E30. K_Dániel
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás

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