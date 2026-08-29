Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson

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Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan - erről tanúskodik egy TikToker friss videója, aki egy bevásárláson több mint 175 ezer forintot spórolt így.

Címlapkép: Getty Images

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