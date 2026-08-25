Teljesen átalakulhat, mi kerül a magyarok tányérjára: egészen bizarr dolgok is megjelenhetnek a boltokban

Az élelmiszeripar 2026-ra példátlan átalakuláson megy keresztül, ahol a hagyományos mezőgazdaságot egyre inkább kiegészíti a biotechnológia, a mesterséges intelligencia és a körforgásos gazdaság. A hangsúly ma már nem csupán az új termékek megalkotásán van, hanem az élelmiszer-előállítás hatékonyságának, fenntarthatóságának és gazdaságosságának javításán, válaszul a klímaváltozás és a népességnövekedés támasztotta kihívásokra - számolt be az Agrárszektor.

Bár az üzletek polcain sokszor még a megszokott árukat látjuk, a háttérben zajló fejlesztések alapjaiban gondolják újra a gyártási folyamatokat. Az egyik legfontosabb áttörést a precíziós fermentáció jelenti, amely napjainkra túllépett a laboratóriumi kísérletek fázisán. A technológia során mikroorganizmusokat – élesztőket, baktériumokat vagy gombákat – használnak egyfajta sejtgyárként, hogy állati közreműködés nélkül állítsanak elő fehérjéket, zsírokat vagy enzimeket. Így már tehéntartás nélkül is készíthető tejfehérje, vagy tyúkok tartása nélkül tojásfehérje-jellegű összetevő.

Bár az eljárás élelmiszer-biztonsági és szabályozási kérdéseivel az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is kiemelten foglalkozik, a legfőbb kihívást továbbra is a nagyüzemi, költséghatékony gyártás megteremtése jelenti. Ez a módszer ráadásul a sejttenyésztett húsok iparágát is fellendítheti azáltal, hogy olcsóbbá teszi a sejtek szaporodásához szükséges tápközegek előállítását.

A növényi alapú húspótlók esetében is szintlépés történt, hiszen a puszta íz- és formahasonlóság helyett ma már a valódi húsra emlékeztető, rostos szerkezet kialakítása a fő cél. Ebben a folyamatban egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia. A gépi tanulás nemcsak a gyártási paraméterek villámgyors optimalizálására képes, hanem a receptúrák megtervezését is forradalmasítja. Az úgynevezett generatív élelmiszer-formuláció során az AI egyszerre veszi figyelembe az ízt, a tápértéket, a költségeket, az allergéneket és a környezeti hatásokat. A fejlesztőknek csupán a végső célt kell megadniuk, a rendszer pedig olyan optimális receptúrákat generál, amelyekkel elkerülhetők a korábban hónapokig tartó kísérletezések.

A jelenleg zajló innovációk másik kiemelkedő területe az élelmiszeripari melléktermékek értéknövelő újrahasznosítása, azaz az upcycling. Az a szemlélet, miszerint az almatörkölyből rostdús liszt, a sörgyártás során keletkező törkölyből pedig értékes fehérjealapanyag készül, a körforgásos élelmiszer-gazdaság alapját képezi. Ezzel párhuzamosan a gyártósorokon egyre több okos szenzor és kamerarendszer jelenik meg, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével azonnal azonosítják a minőségi hibákat, és valós időben igazítják a gépek beállításait a nyersanyagok természetes ingadozásaihoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár az olyan megoldások, mint a gombafonalakból készülő húspótlók vagy a személyre szabott táplálkozást segítő 3D-s élelmiszer-nyomtatás ma még szűk rétegigényeket szolgálnak ki, jól mutatják a jövőbeli trendeket. Az élelmiszeripar jövőjét ugyanis nem egyetlen áttörés, hanem a különböző technológiák szinergiája határozza meg. Egy modern termék mögött ma már a növényi összetevők, a fermentáció, az intelligens receptúratervezés és a körforgásos hulladékhasznosítás egyszerre jelen lehet. A végső cél egyértelmű, hiszen kevesebb víz, energia és termőföld felhasználásával, minimális veszteség mellett kell biztonságos, megfizethető és tápláló élelmiszert biztosítani a fogyasztók számára.