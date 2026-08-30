Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot.
Nagyon vigyázz, ha te is szeretsz magadon poénkodni: vékony jégen táncol, aki átlépi ezt a határt
Egy nemzetközi kutatócsoport új megvilágításba helyezte az önironikus humort. Kiderült, hogy az öngúny nem feltétlenül káros, sőt számos pszichológiai és társas előnnyel jár, noha csak bizonyos feltételek mellett - írta meg a BBC.
Már az 1990-es években kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik nehezen viselik, ha nevetnek rajtuk, nagyobb eséllyel válnak kiközösítetté. Egyesek agresszióval, mások visszahúzódással reagáltak az ugratásra, ám mindkét csoport közös vonása az volt, hogy a tréfát támadásként értelmezték. A társas helyzetekben magabiztosabb gyerekek ezzel szemben vállat vontak, vagy maguk is jót szórakoztak a helyzeten.
Sonja Heintz, a Plymouthi Egyetem pszichológus-kutatója szerint mára tudományosan igazolt, hogy az ember képes nevetni önmagán, ennek pedig számos jótékony hatása van. Egy 2011-es kísérletben a résztvevők 80 százaléka legalább elmosolyodott, amikor torzított képet mutattak nekik saját arcukról, 40 százalékuk pedig hangosan fel is nevetett. Paul McGhee, a humorkutatás egyik úttörője úgy véli,
az önirónia az egyik legnehezebben elsajátítható humorfajta, ugyanakkor kapuként szolgál a humor egyéb formáihoz, hiszen aki túl komolyan veszi önmagát, általában nehezen tud bármilyen helyzetben tréfálkozni.
Az önironikus humor megítélése sokáig megosztotta a szakmát. A 2003-ban kidolgozott humorstílus-kérdőív négy kategóriát különböztetett meg, köztük az úgynevezett önleértékelő humort, amelyet egyértelműen károsnak tartottak, és összefüggésbe hoztak az alacsony önértékeléssel, sőt a depresszióval is. Heintz azonban saját kutatásaiban meglepő eredményre jutott. Amikor összehívta az önleértékelő humort kedvelők egy csoportját, egyiküknél sem tapasztalt mentális egészségügyi problémákat. Épp ellenkezőleg, az öngúny számukra hatékony megküzdési stratégia volt, és segítette őket a társas kapcsolataik építésében.
Claire Fox, a Bristoli Egyetem pszichológiaprofesszora árnyalta ezt a képet. Kutatásaiban kimutatta, hogy a kizárólag önleértékelő humort használó gyerekek valóban rosszabbul jártak, hiszen alacsonyabb volt az önértékelésük, és idővel magányosabbá is váltak. Ám azok, akik ezt más humorstílusokkal kombinálták, nem szenvedtek ilyen hátrányoktól.
A kulcs tehát nem az önirónia kerülése, hanem a változatosság.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Heintz szerint a korábbi negatív eredmények részben módszertani hibákból is fakadhatnak, hiszen a kérdőív önleértékelésre vonatkozó kérdései eleve negatív értékítéletet tartalmaznak, ami torzíthatja a válaszokat. Jelenleg egy 25 éves retrospektív elemzésen dolgozik, amelyben a skála újragondolását javasolja.
A szakértők egyetértenek abban, hogy az önirónia akkor működik jól, ha az ember már megbékélt azzal a hibájával vagy gyengeségével, amellyel viccelődik. Ha a tréfa mögött valódi keserűség vagy öngyűlölet húzódik, a környezet megérzi a feszültséget. Fontos a mértékletesség is, hiszen az önleértékelő és az egészséges önirónia közötti határ éppen a túlzásban rejlik.
Az önirónia ugyanakkor hatékony eszköz lehet ismeretlen társaságban, mivel a legbiztonságosabb módja a humorral való kapcsolatépítésnek. Hatalmi aszimmetria esetén is jól működik, Fox kutatásai szerint az önironikus oktatókat a diákok pozitívabban ítélték meg. René Proyer, a hallei Martin Luther Egyetem professzora pedig kimutatta, hogy a játékosabb hozzáállás tudatosan fejleszthető. Egyszerű gyakorlatokkal, például az aznapi három legmulatságosabb élmény lejegyzésével a résztvevők akár három hónappal később is boldogabbnak és kevésbé depressziósnak érezték magukat.
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni
Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is.
Kiderült a hazai műtétek sötét titka: olcsó kínai implantátumok kerülhetnek a magyar betegek testébe
A modern életmód, a sportolási szokások megváltozása és még az elektromos rollerek terjedése is hozzájárul ahhoz, hogy krónikus fájdalmakkal szembesül a magyar lakosság.
Az Oxfordi Egyetem kutatói 70 ezer, hatvan év feletti amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezték egy hétéves időtávon.
Ennyit kell valójában várni a mentőkre Magyarországon: nyilvánosak a számok, ha tényleg nagy a baj, akkor sem jön rögtön a segítség
Első alkalommal váltak nyilvánosan elérhetővé és összehasonlíthatóvá az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai.
Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak
A parlagfű-allergia nemcsak légúti panaszokat okozhat: egyes ételek fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki.
Vigyázz, nagyon könnyű túladagolni az allergiagyógyszert: ezekkel a tünetekkel azonal fordulj orvoshoz
Az allergiaszezonban könnyű belecsúszni abba, hogy az erősebb tünetek miatt a szokásosnál több antihisztamint veszünk be
Rendkívüli riasztás a forgalmas reptéren: az egyik géppel érkezhetett a halálos kór, egy dolgozó életét vesztette
Életét vesztette a frankfurti repülőtér egyik dolgozója maláriában, további öt alkalmazott pedig orvosi kezelést kap a fertőző betegség miatt.
Az óvoda- és iskolakezdést követő hetekben a gyermekek körében jelentősen megnő a légúti fertőzések száma.
Itt vannak a részletek a gyógyszerek áfamentességéről: rengeteg beteget érint a változás a patikákban
Nulla százalékra csökken a kizárólag receptre kapható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú, gyógyszertárban készített magisztrális készítmények áfája.
Nincs több titkolózás: mostantól bárki láthatja, mennyi idő alatt ér ki valójában a mentő Magyarországon
A mai naptól nyilvánossá teszi kiérkezési adatait az Országos Mentőszolgálat.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) alapvetően bizakodóan, ám kritikus szemmel értékelte az új kormány első száz napjának egészségügyi intézkedéseit.
Újabb betegeket fertőzött meg a nyugat-nílusi láz a szomszédban: ilyen tünetekkel kerülnek kórházba a betegek
Újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak a Magyarországhoz közeli Szerbiában és Horvátországban.
Megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása és elindulhat a betegek elégedettségét mérő platform is.
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
Egyre többen figyelmeztetnek, a leggyakrabban szedett gyógyszerek egy része rontja a szervezet hőszabályozási képességét, növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések kockázatát.
Ezek voltak a 34. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Súlyos tévhit terjed a rettegett népbetegség kapcsán 2026-ban: már ez is bőven elég lehet a kockázat csökkentéséhez
Sokan úgy érzik, hogy ha nem sikerül naponta 10 ezer lépést megtenniük, akkor a séta sem ér sokat.
Durva dolgok lapultak a Duna mélyén: bűncselekmények nyomai és veszélyes tárgyak kerültek elő Budapestnél
Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben.
Nem a nagy veszekedések a legveszélyesebbek: 4 baljós jel a párkapcsolatban, amiből könnyen válás lehet
Négy olyan kommunikációs minta is létezik, amely észrevétlenül, mégis súlyosan rombolhatja a párkapcsolatokat.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.