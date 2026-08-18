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Vásárlás

Nagyot változik az ételkiszállítása az ünnepi hétvégén: erre kell készülnie minden vásárlónak

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 20:29

Augusztus 20-án a Kifli.hu szünetelteti a kiszállítást, azonban augusztus 21-én újraindul a szolgáltatás, így pénteken, szombaton és vasárnap a vállalt változatlanul fogadja és kiszállítja a rendeléseket.

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Az augusztus 20-i munkaszüneti nap a Kifli.hu munkavállalói számára is a pihenésé, az ünnepet követően azonban ismét a megszokott rend szerint zajlik az online bevásárlás. A házhozszállítás augusztus 21-én, 22-én és 23-án, azaz pénteken, szombaton és vasárnap is elérhető lesz a teljes kiszállítási területén.

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Az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódó újdonságként augusztus 22-től az elsők közt viszik házhoz Magyarország Tortáját, a Bíborfehért, melyet a Kemenes Cukrász Manufaktúra készíti el a díjnyertes eredeti recept alapján.

A többnapos hétvége alatt sokan töltenek több időt otthon, szerveznek családi vagy baráti összejöveteleket, esetleg nyaralnak. Számukra praktikus lehet, hogy az ünnepek alatt egy nap kivételével zavartalanul zajlik a kiszállítás.
Címlapkép: Getty Images
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