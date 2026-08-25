Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből az olívaolajból

Termékvisszahívást rendeltek el egy Magyarországon is forgalomba került olívaolajnál, miután a megengedett határértéket meghaladó ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogéneket mutattak ki benne. Az érintett, ötliteres kiszerelésű törköly olívaolajból vásárlókat arra kérik, hogy a kifogásolt tételt ne fogyasszák el.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget (MOAH) mutattak ki Olaszországból származó olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márkanéven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Martonosi Villa KFT.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai

A termék megnevezése: Olive Pomace oil // Törköly olívaolaj

Márka: OLITALIA//NOI VOI

Kiszerelés: 5 liter

Tételszám: L101261160

Minőségmegőrzési idő: 2027.06.10

Olasz gyártó: OLITALIA S.R.L.

Olasz nagykereskedő: Vivo Friuli Venezia Giulia SpA

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó ásványolajjal való szennyezettség (MOAH)

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. Két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra a szakértők szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

Ezért a hatóságok azt kérik, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.