Olyan dolog történt a tojás árával, amit régen nem láttunk: nagyot fog nézni mindenki a heti bevásárlásnál

Idén nyárra érezhetően, 80 forint alá csökkent a tojás darabonkénti átlagára a nagyobb hazai üzletláncokban. A mérséklődés fő oka az év eleji madárinfluenza-hullám lecsengése és az Európai Unió jelentősen megnövekedett behozatala, ami bőséges kínálatot teremtett a piacon. A kedvező hazai áralakulás egyúttal a magyar tojásexportot is fellendítette 2026 első felében - tudósított a Portfolio.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint átlagosan 83-84 forintot kérnek egy tojásért, az Online Árfigyelő adatai alapján viszont a nagyobb bolthálózatokban augusztus végére 80 forint alá süllyedt az átlagár. Az akciós, jellemzően kisebb méretű tojások darabjáért sok helyen mindössze 55-65 forintot kell fizetni, ami érdemi könnyebbséget jelent a vásárlóknak az év elején tapasztalt, jóval magasabb árszinthez képest.

Az Európai Unióban, és így Magyarországon is, 2026 elején a 2025. év végi madárinfluenza-hullám, valamint a magas energia- és takarmányköltségek miatt még borúlátóak voltak a kínálati kilátások. Tavasz óta azonban fordulat következett be, így nyár végére az uniós piacon mintegy 23 százalékkal esett a tojás ára a korábbi csúcshoz képest. A termelési kockázatok enyhülése mellett ehhez nagyban hozzájárult, hogy 2026 első negyedévében 72 százalékkal ugrott meg az EU tojásimportja (főként Ukrajnából és Törökországból), miközben a közösség exportja 14 százalékkal csökkent. Ennek hatására jelentős többletkínálat halmozódott fel az európai piacon.

A bőséges kínálat a hazai termelői árakat is lejjebb nyomta. A ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára 2026 első hét hónapjában átlagosan 61-62 forint körül alakult, ami enyhe mérséklődést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Mivel a magyarországi árak az uniós tagállamok többségében tapasztalhatónál jobban csökkentek, a hazai termék rendkívül versenyképessé vált a külpiacokon.

Ennek eredményeként 2026 első félévében a magyar friss tojás exportja 87 százalékkal megugrott, miközben a behozatal harmadával esett vissza. A hazai piac zökkenőmentes ellátását a stabil belső termelés mellett az ukrán tojásimportot érintő korlátozások is segítették, amelyek megakadályozták a külföldi áru túlzott beáramlását.