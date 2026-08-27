Ha van SZÉP-kártyád, ezt érdemes tudnod: egyre többen térnek át erre

Látványosan változnak a SZÉP-kártyás fizetési szokások: a digitális tranzakciók aránya idén nyáron már 7,5 százalékot ért el. Ez több mint kétszerese a tavalyi, 3 százalék alatti értéknek. Bár az összköltésekben enyhe korrekció látható, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az év elején hidegélelmiszer-vásárlásra is fel lehetett használni a juttatást. A hazai turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások továbbra is stabil forgalommal számolhatnak, miközben a digitális fizetés egyre fontosabbá válik a kiszolgálásban.

Kiemelkedő fordulattal indult az idei nyári szezon: a SZÉP kártyás fizetéseken belül több mint a kétszeresére ugrott a digitális tranzakciók aránya a tavalyi szezon elejéhez képest. Miközben az összköltések terén minimális korrekció látható – ami elsősorban az év eleji hidegélelmiszer-vásárlások számlájára írható –, a hazai turisztikai és vendéglátóipari kkv-k stabil forgalommal számolhatnak. A kártyahasználati szokások alakulása egyértelmű üzenetet közvetít a szektor számára: a digitális elfogadás mára a sikeres működés fontos részévé vált.

A nyári hónapok eddigi legfontosabb tapasztalata a fizetési szokások technológiai szintlépése: a fizikai kártyák helyét nagy lépésekben elkezdte átvenni a digitális fizetés. A digitális SZÉP kártya tranzakciók aránya idén nyárra elérte a 7,5 százalékot, ami több mint duplája a tavalyi alig 3 százalékos értéknek. A digitálisan lebonyolított költések összege elérte a 119 millió forintot, szemben a tavalyi 83,5 millió forinttal.

„A kártyabirtokosok ma már elvárják az azonnali, könnyű és gyors fizetési élményt. Az az adat, hogy a digitális fizetések aránya egyetlen év alatt több mint duplájára nőtt, felhívja a figyelmet a digitális kártyák elfogadásának fontosságára. A nyári csúcsszezonban minden másodperc számít, a gördülékeny fizetési menet lerövidítheti a várakozást és a sorban állást, tehermentesítheti a személyzetet és növelheti a vendégelégedettséget. A digitális SZÉP kártya elfogadása a korszerű kiszolgálás egyik alapfeltételévé lépett elő. Azok a vállalkozások, amelyek lépést tartanak ezzel a trenddel, közvetlen versenyelőnyt szerezhetnek az előttünk álló években” – kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője.

A tavaly júniusi adatokhoz képest idén enyhe csökkenés látható, de ez nem a fogyasztási kedv visszaesését jelzi, a különbséget a hidegélelmiszerekre átmenetileg kiterjesztett felhasználási lehetőség okozza. A nyár beköszöntével a juttatások visszatértek a megszokott mederbe, így a belföldi szálláshelyek, éttermek és szabadidős szolgáltatók továbbra is fontos bevételi forrásként számolhatnak a SZÉP kártyával.

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Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA