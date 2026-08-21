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Epsom, Surrey, London, Egyesült Királyság, 2022. április 12., Lidl szupermarket, High Street, élelmiszer-kiskereskedő
Vásárlás

Azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél a Lidl-ben: veszélyes baktériumot találtak a népszerű desszertben

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 10:24

Termékvisszahívást jelentett be a Lidl Magyarország, miután egy népszerű csokoládéízű, magas fehérjetartalmú pudingban Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az érintett terméket kivonják a forgalomból, és a vásárlóktól is visszahívják.

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Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládéízű puding, 200 grammos kiszerelésben. A visszahívás kizárólag a megadott fogyaszthatósági idővel rendelkező tételt érinti.

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Az NKFH tájékoztatása szerint az érintett termék adatai:

  • Termék: Milbona High Protein csokoládéízű puding
  • Kiszerelés: 200 gramm
  • Fogyaszthatósági idő: 2026. szeptember 14.
  • Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség, a termékben ugyanis Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

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A baktérium bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A fertőzött élelmiszer elfogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és más emésztőrendszeri panaszokkal járhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, ugyanakkor egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb tünetek is kialakulhatnak.

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A Lidl az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte az érintett tétel forgalomból történő kivonását és a vásárlóktól való visszahívását. A hatóság a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát is ellenőrzi. Az NKFH azt kéri, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező pudingot vásárolt, ne fogyassza el.
Címlapkép: Getty Images
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