Azonnal vidd vissza, ha ilyet vettél a Lidl-ben: veszélyes baktériumot találtak a népszerű desszertben

Termékvisszahívást jelentett be a Lidl Magyarország, miután egy népszerű csokoládéízű, magas fehérjetartalmú pudingban Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az érintett terméket kivonják a forgalomból, és a vásárlóktól is visszahívják.

Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládéízű puding, 200 grammos kiszerelésben. A visszahívás kizárólag a megadott fogyaszthatósági idővel rendelkező tételt érinti.

Az NKFH tájékoztatása szerint az érintett termék adatai:

Termék: Milbona High Protein csokoládéízű puding

Kiszerelés: 200 gramm

Fogyaszthatósági idő: 2026. szeptember 14.

Gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség, a termékben ugyanis Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

A baktérium bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A fertőzött élelmiszer elfogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és más emésztőrendszeri panaszokkal járhat. A megbetegedés általában enyhe és rövid lefolyású, ugyanakkor egyes veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb tünetek is kialakulhatnak.

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A Lidl az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte az érintett tétel forgalomból történő kivonását és a vásárlóktól való visszahívását. A hatóság a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát is ellenőrzi. Az NKFH azt kéri, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező pudingot vásárolt, ne fogyassza el.