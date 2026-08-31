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Sport

Nagy visszatérő játszik újra az NFL-ben: húszmilliós szerződést írt alá a legendás védő

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 14:13

A 35 éves defensive tackle tavaly márciusban vonult vissza, most azonban egyéves, 20 millió dolláros szerződést írt alá korábbi csapatával, amely a különböző bónuszokkal akár 30 millió dollárra is emelkedhet - közölte a The Guardian.

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Aaron Donald, az NFL történetének egyik legmeghatározóbb védőjátékosa ismét a Los Angeles Rams színeiben lép pályára. A futballista tízszeres Pro Bowl-válogatott, háromszor választották az év védekező játékosának, nyolcszor került be az All-Pro első csapatába, a 2021-es szezon végén pedig Super Bowl-győzelmet ünnepelhetett a Ramsszel. A franchise 2014-ben a draft első körének 13. helyén választotta ki a játékost, aki pályafutása során 111 sacket ért el - ez klubrekordnak számít. A defensive tackle pozícióhoz képest szokatlanul alacsony, 185 centiméteres magasságát és 127 kilogrammos súlyát rendkívüli atletikusságával és munkabírásával kompenzálta.

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A visszatérésről szóló pletykák azután erősödtek fel, hogy a Rams júniusban megszerezte a Cleveland Brownstól az év védekező játékosának megválasztott Myles Garrettet, aki 2025-ben megdöntötte az NFL egy idényen belüli sackrekordját. Sean McVay vezetőedző elmondta, hogy Donald a nyáron az aktív éveire jellemző, szigorú edzésprogramot teljesített, és kiemelkedő formát mutatott a Rams tréningjein.

Donald visszatérésével a Rams védelme félelmetes erővé válik, hiszen ha a veterán játékos meg tudja közelíteni korábbi csúcsformáját, Garrett-tel kiegészülve az NFL egyik legerősebb védőfalát alkothatják. A csapat ráadásul a támadóoldalon is a liga elitjéhez tartozik, mivel a regnáló MVP, Matthew Stafford irányítja a játékot.

A Rams a fogadóirodáknál már Donald visszatérése előtt is a Super Bowl legfőbb esélyesei között szerepelt, most pedig tovább nőttek a bajnoki esélyei. Különösen pikáns, hogy amennyiben a csapat eljut a nagydöntőig, hazai környezetben, a SoFi Stadionban léphet pályára – ugyanott, ahol a 2022. februári bajnoki címét is szerezte. A Rams szeptember 10-én kezdi meg a szezont az NFC West-beli riválisa, a San Francisco 49ers ellen.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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