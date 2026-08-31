Kész, ennyi volt: elhagyta Magyarországot a népszerű műsorvezető - ebbe az ázsiai országba költözött

Miller Dávid ideiglenesen Thaiföldre költözött, hogy az előttünk álló időszakot a thaiboksznak és egy régóta halogatott lelki nagytakarításnak szentelje.

Miller Dávid az Instagramon jelentette be, hogy bár áttette székhelyét Délkelet-Ázsiába, magyarországi kötelezettségeit nem adja fel, így munkái miatt a jövőben is rendszeresen hazajár majd.

A kiköltözés gondolata februárban még szinte elérhetetlennek tűnt számára, tavaszra azonban már megvalósítható, bár komoly kihívást jelentő céllá formálódott. A tetemes adminisztráció és a több mint 250 oldalnyi dokumentum benyújtását követően júniusban sikeresen megkapta az öt évre szóló DTV Muay Thai vízumot. A nyár végével, szeptemberben belevág egy kétszer hat hónapos, intenzív thaiboksz-felkészülésbe.

A sportolás mellett a kinti mindennapok megszervezése is rá vár, beleértve a lakáskeresést, a bankszámlanyitást és egy szigorúbb pénzügyi terv kidolgozását. Célja, hogy pénzügyeit sokkal tudatosabban kezelje, a költözés legfőbb motivációja viszont az, hogy – ahogy ő fogalmazott – "egy kicsit ténylegesen le kell halkuljak".

Ez a fajta belső elvonulás és lelki nagytakarítás már nagyon időszerűvé vált, hiszen saját bevallása szerint legalább öt éve halogatta. Miután tavasszal kiderült, hogy műsorvezető-társával, Pápai Jocival együtt négy évad után távozik az RTL X-Faktorából, benne is felmerült némi aggodalom a televíziós jövőjét illetően.

A thaiföldi tartózkodás most megadja a lehetőséget számára, hogy a kemény edzések mellett a pihenésre, a futásra, a zenélésre és az önismeretre fókuszáljon.