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Rendkívüli bejelentést tett a Kifli.hu: 94 magyar településen változik meg örökre a bevásárlás
Mostantól 94 új településen, köztük Pápán, Ajkán, Herenden, Zircen, Devecserben és Marcaliban is elérhető az online szupermarket szolgáltatása. A Veszprém és Somogy vármegyét érintő mostani bővítéssel közel 141 ezer ember számára nyílik meg a lehetőség, hogy a Kifli.hu több mint 15 ezer termékből álló kínálatából intézze otthonról, kényelmesen a bevásárlást, a hét minden napján.
Kilencven új településre terjesztette ki házhoz szállítását a Kifli.hu, így több mint 140 ezer fő számára válik elérhetővé az online bevásárlás. A bővítés 72 Veszprém vármegyei és 22 Somogy vármegyei települést érint. Az online szupermarket mostantól 588 magyarországi településen, mintegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást.
Az újonnan lefedett területeken ugyanolyan a széles választék válik elérhetővé, mint a Kifli.hu többi kiszállítási régiójában. A vásárlók több mint 15 ezer termék közül válogathatnak: a friss zöldségektől és gyümölcsöktől, húsoktól, tejtermékektől és friss pékáruktól a hazai és helyi termelők kínálatán, valamint a nemzetközi és saját márkákon át a bio-, mentes és speciális étrendbe illeszthető élelmiszerekig. A napi és heti bevásárlás mellett drogériai és háztartási termékek, babaápolási cikkek és állateledelek is egyetlen rendelésben házhoz kérhetők.
„Célunk, hogy a széles, minőségi választék, illetve az online bevásárlás kényelme egyre több ember számára legyen a mindennapok része, függetlenül attól, hogy egy nagyvárosban vagy egy kisebb településen élnek. Sok család számára a nagybevásárlás ma még jelentős időt, autózást, sorban állást, cipekedést jelent – a Kifli.hu ezt váltja ki, illetve ezt az időt adja vissza, hiszen a bevásárlást mi az ajtóig visszük” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.
Az újonnan induló régióban a vásárlók hétfőtől vasárnapig, 8 és 22 óra között, 60 perces idősávokban választhatják ki a kiszállítási időt. A kiszámítható idősávoknak köszönhetően a bevásárlást mindenki a napirendjéhez igazíthatja. A bővítés a kisebb településeken élők számára is komoly előnyt jelent. A nagy választékért ugyanis így nem kell akár távolabbi városokba utazniuk az ott élőknek, ami az elfoglalt hétköznapokban a mindennapi, akár családi teendők és programok számára jelenthet többlet időt. A
A vállalat az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette szolgáltatási területét annak érdekében, hogy az online bevásárlás kényelmét és a széles választékot a nagyvárosokon kívül is egyre több vásárló számára tegye elérhetővé. Júliustól a teljes balatoni régióban elérhetővé vált a szolgáltatás, ezt megelőzően pedig többek közt Győr, Szolnok, Dunaújváros, Hatvan, Gyöngyös, illetve a Szentendrei-sziget térségével bővült a Kifli.hu kiszállítási területe. További részletek a kifli.hu weboldalon.
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A Kifli új kiszállítási területéhez tartozó 94 település:
Veszprém vármegye: Adásztevel, Ajka, Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonypölöske, Bakonyszentkirály, Bakonyszűcs, Bánd, Béb, Békás, Borszörcsök, Borzavár, Csehbánya, Csesznek, Csetény, Csót, Dabrony, Devecser, Doba, Dudar, Dáka, Döbrönte, Eplény, Farkasgyepű, Ganna, Herend, Homokbödöge, Hárskút, Kislőd, Kisszőlős, Kolontár, Kup, Lókút, Magyarpolány, Mezőlak, Mihályháza, Márkó, Nagyacsád, Nagyalásony, Nagyesztergár, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesszalók, Noszlop, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Olaszfalu, Oroszi, Porva, Pula, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pénzesgyőr, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvecse, Somlóvásárhely, Szentgál, Szápár, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid, Zirc, Öcs, Úrkút
Somogy vármegye: Buzsák, Csömend, Gyugy, Hollád, Hács, Kereki, Kisberény, Kéthely, Kötcse, Lengyeltóti, Látrány, Marcali, Nagycsepely, Nikla, Somogyszentpál, Somogytúr, Szólád, Szőlősgyörök, Teleki, Táska, Visz, Öreglak
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