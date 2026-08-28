Rendkívüli bejelentést tett a Kifli.hu: 94 magyar településen változik meg örökre a bevásárlás

Mostantól 94 új településen, köztük Pápán, Ajkán, Herenden, Zircen, Devecserben és Marcaliban is elérhető az online szupermarket szolgáltatása. A Veszprém és Somogy vármegyét érintő mostani bővítéssel közel 141 ezer ember számára nyílik meg a lehetőség, hogy a Kifli.hu több mint 15 ezer termékből álló kínálatából intézze otthonról, kényelmesen a bevásárlást, a hét minden napján.

Kilencven új településre terjesztette ki házhoz szállítását a Kifli.hu, így több mint 140 ezer fő számára válik elérhetővé az online bevásárlás. A bővítés 72 Veszprém vármegyei és 22 Somogy vármegyei települést érint. Az online szupermarket mostantól 588 magyarországi településen, mintegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást.

Az újonnan lefedett területeken ugyanolyan a széles választék válik elérhetővé, mint a Kifli.hu többi kiszállítási régiójában. A vásárlók több mint 15 ezer termék közül válogathatnak: a friss zöldségektől és gyümölcsöktől, húsoktól, tejtermékektől és friss pékáruktól a hazai és helyi termelők kínálatán, valamint a nemzetközi és saját márkákon át a bio-, mentes és speciális étrendbe illeszthető élelmiszerekig. A napi és heti bevásárlás mellett drogériai és háztartási termékek, babaápolási cikkek és állateledelek is egyetlen rendelésben házhoz kérhetők.

EZ IS ÉRDEKELHET Meglepő fordulat a magyar konyhákban: egyre többen választják ezt a megoldást Már nem csak akkor kerül készétel a kosárba, ha nincs idő főzni: egy év alatt közel 50 százalékkal nőtt a forgalom.

„Célunk, hogy a széles, minőségi választék, illetve az online bevásárlás kényelme egyre több ember számára legyen a mindennapok része, függetlenül attól, hogy egy nagyvárosban vagy egy kisebb településen élnek. Sok család számára a nagybevásárlás ma még jelentős időt, autózást, sorban állást, cipekedést jelent – a Kifli.hu ezt váltja ki, illetve ezt az időt adja vissza, hiszen a bevásárlást mi az ajtóig visszük” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.

Az újonnan induló régióban a vásárlók hétfőtől vasárnapig, 8 és 22 óra között, 60 perces idősávokban választhatják ki a kiszállítási időt. A kiszámítható idősávoknak köszönhetően a bevásárlást mindenki a napirendjéhez igazíthatja. A bővítés a kisebb településeken élők számára is komoly előnyt jelent. A nagy választékért ugyanis így nem kell akár távolabbi városokba utazniuk az ott élőknek, ami az elfoglalt hétköznapokban a mindennapi, akár családi teendők és programok számára jelenthet többlet időt. A

A vállalat az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette szolgáltatási területét annak érdekében, hogy az online bevásárlás kényelmét és a széles választékot a nagyvárosokon kívül is egyre több vásárló számára tegye elérhetővé. Júliustól a teljes balatoni régióban elérhetővé vált a szolgáltatás, ezt megelőzően pedig többek közt Győr, Szolnok, Dunaújváros, Hatvan, Gyöngyös, illetve a Szentendrei-sziget térségével bővült a Kifli.hu kiszállítási területe. További részletek a kifli.hu weboldalon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Kifli új kiszállítási területéhez tartozó 94 település:

Veszprém vármegye: Adásztevel, Ajka, Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonypölöske, Bakonyszentkirály, Bakonyszűcs, Bánd, Béb, Békás, Borszörcsök, Borzavár, Csehbánya, Csesznek, Csetény, Csót, Dabrony, Devecser, Doba, Dudar, Dáka, Döbrönte, Eplény, Farkasgyepű, Ganna, Herend, Homokbödöge, Hárskút, Kislőd, Kisszőlős, Kolontár, Kup, Lókút, Magyarpolány, Mezőlak, Mihályháza, Márkó, Nagyacsád, Nagyalásony, Nagyesztergár, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesszalók, Noszlop, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Olaszfalu, Oroszi, Porva, Pula, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pénzesgyőr, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvecse, Somlóvásárhely, Szentgál, Szápár, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid, Zirc, Öcs, Úrkút

Somogy vármegye: Buzsák, Csömend, Gyugy, Hollád, Hács, Kereki, Kisberény, Kéthely, Kötcse, Lengyeltóti, Látrány, Marcali, Nagycsepely, Nikla, Somogyszentpál, Somogytúr, Szólád, Szőlősgyörök, Teleki, Táska, Visz, Öreglak