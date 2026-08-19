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Teszten 16 márka mosogatógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
Egy mosogatógép főprogramja modelltől függően 8 vagy akár 30 liter vizet is felhasználhat egyetlen ciklus alatt. Ezen felül az energiafogyasztásban, a tisztításban, a szárításban és még a zajszintben is jelentős különbségeket mértek a szakemberek a Tudatos Vásárlók Egyesületének frissen publikált teszteredményei szerint. Ráadásul a magasabb ár sem feltétlenül jelent jobb teljesítményt.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztói szervezetekkel együttműködve 16 márka 123, hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mosogatógépét tesztelte.
A vizsgált készülékek között szabadon álló, részben és teljesen beépíthető, 60 és 45 cm széles modellek is szerepeltek, köztük 13 keskeny kivitelű mosogatógép.
A készülékeket az alábbi szempontok szerint vizsgálták:
- mennyire hatékonyan tisztítanak és szárítanak,
- mennyi vizet és energiát fogyasztanak,
- mennyi ideig tartanak a programok,
- milyen zajosan működnek,
- mennyire egyszerű használni és karbantartani őket,
- lletve milyen a kivitelezésük minősége.
Az összesített eredmények között nagy a különbség: a legjobb készülék összesítésben 71%-os, leggyengébb 28%-os eredményt ért el. Az első helyezett átlagára 469 000 Ft, a leggyengébbre értékelté 345 000 Ft. A jó hír, hogy már 200 000 Ft alatt is bőven van választék átlagon felülire értékelt gépek közül.
Ugyanaz a mosogatás 8 vagy akár 30 liter vízből
A víz- és energiafogyasztás a készülékek környezeti terhelése miatt is fontos. Emellett rendszeres használatuk a háztartás kiadásaira is hatással van.
A főprogramok fogyasztását tekintve különösen nagy eltérést mértek a tesztelt mosogatógépek esetében:
- vízfogyasztás: 8,1–30 liter/ciklus
- energiafogyasztás: 0,6–1,39 kWh/ciklus
Eco programon kisebbek az értékek, de ezesetben is érzékelhetőek a különbségek:
- vízfogyasztás: 7,8–14,8 liter/ciklus
- energiafogyasztás: 0,4–0,9 kWh/ciklus
De legalább tiszták lesznek az edények?
Az alacsony vagy éppen magas fogyasztási értékek a gépek tisztítási és szárítási hatékonyságával együtt értelmezhetőek igazán.
A fő programon legtöbb vizet (30 l) fogyasztó Whirlpool W8F HS61BS például kiváló (⭐⭐⭐⭐⭐) értékelést kapott tisztítási hatékonyságra – a főprogram mérésekor. A szárításra ugyanakkor már csak elégségeset (⭐⭐).
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Ha nem szeretnénk ennyi vizet elhasználni, választhatnánk az eco programját, ami a mezőnyben ugyan nem a leghatékonyabb, de a fő programjához képest már sokkal barátságosabb, 10,3 l vízzel mosogat. Azonban ezen a programon már csak kielégítő (⭐⭐⭐) tisztítási hatékonysággal bírt, a szárítási hatékonysága pedig elégtelen (⭐).
Más gépek, mint például a Bosch SMV4ECX28E fő programon fogyasztott annyit vizet, mint az említett Whirlpool eco programon.
Eco programon pedig még kevesebbet, 8,8 litert. Esetében inkább az az érdekes és jó hír, hogy az eco programja hatékonyabbnak bizonyult mind tisztítási, mind szárítási hatékonyság tekintetében, mint a fő programja. Tehát kisebb fogyasztással jobb eredményt tud elérni. Ez esetben viszont hosszabb mosogatási idővel kell számolni, ahogy az eco programoknál általában.
„Gyakran hallani, hogy a fő program jobban tisztít, mert magasabb hőfokon mosogat, illetve, hogy több vizet használ, mint az Eco program. Ezek az állítások azonban önmagukban nem mondják meg, melyik készülék tisztít jobban. Tesztjeink azt mutatják, hogy a különböző mosogatógépek és programok teljesítménye jelentősen eltérhet, ezért az egyes készülékeknél szerzett tapasztalatokat nem érdemes általános igazságként kezelni. Ami az egyik gépnél igaz, nem feltétlenül igaz egy másiknál.” – Füves Eszter, a terméktesztek projektvezetője.
108 ezer vagy 870 ezer forint?
A tesztelt mosogatógépek átlagára 108 000 és 870 000 forint között mozgott a teszt publikálásakor. A 870 000 Ft-os termék 56%-os összesített eredménnyel végzett a mezőnyben.
A legjobbak között Bosch, Ikea és Miele termékek végeztek, a legkedvezőbb átlagárú közülük 170 000 Ft-ért kapható.
A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/mosogatogepek/
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