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Kemény ősz várhat a magyar dolgozókra: újra nagyot eshet a foglalkoztatottság

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 15:02

Júliusban 4 millió 675 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma, ami 29 ezer fővel haladja meg az egy hónappal korábbi értéket - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az elemzők szerint azonban a kedvező egyszeri adatok azonban még nem feltétlenül jeleznek valódi trendfordulót, arra a jövő év első felében kerülhet majd sor.

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A Trenkwalder munkaerőpiaci szolgáltató elemzése rámutatott, hogy bár a pénteken közzétett, júliusi emelkedés meghaladja a nyári szezonális munkák létszámnövelő hatásával magyarázható mértéket, a foglalkoztatottak száma így is 37 ezerrel marad el a tavaly ilyenkor regisztrált létszámnál. A munkanélküliségi ráta továbbra is viszonylag magas, 4,5 százalékos értéken áll, az álláskeresés átlagos időtartama továbbra is meghaladja az egy évet, és aggasztó, hogy tovább nőtt a tartósan munka nélkül maradók aránya is.

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„A vállalatok jelentős részénél a bérköltségek emelkedését nem követte megfelelő mértékű hatékonyságjavulás, a várt gazdasági élénkülés elmaradása pedig továbbra is kivárásra, óvatosabb tervezésre, vagyis a beruházások és a munkaerő-felvétel késleltetésére készteti a vállalati döntéshozókat" – magyarázta Nógrádi József, a cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette, hogy a következő hónapokban az alkalmi munkák körének szezonális beszűkülése, valamint a közösségi megbízásokból vagy állami megrendelésekből kieső egyes vállalkozások nehézségei is negatívan befolyásolhatják az őszi időszak munkaerőpiaci számait.

Fenti hatásokat erősítheti, hogy továbbra is magas a csoportos létszámleépítések száma, és a cégbedőlések száma sem csökken számottevően. Mindezek következtében a foglalkoztatottság mértéke az év hátralévő részében újra visszaeshet akár 30-40 ezer fővel is. A gazdaság általános élénkülése, illetve az uniós pénzekből finanszírozott projektek beindulása várhatóan csak 2027 tavaszán hozhatja el a hosszabb távú fordulatot.

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Strukturális problémák is nehezítik a foglalkoztatottsági szint fenntartását

Jelentős átalakulás zajlik a munkaerőpiacon: a termelési folyamatokban egyre nagyobb szerep jut az automatizációnak, a digitalizációnak és a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Ennek eredményeképpen a rutinszerű feladatokat ellátását biztosító munkakörök száma csökken, az elbocsátott munkaerő egy része pedig nem rendelkezik az új típusú munkahelyek által megkövetelt képességekkel. A HR feladatkörének a toborzásról egyre inkább át kell tolódnia az átképzés, továbbképzés irányába, hogy a munka nélkül maradók minél nagyobb része maradhasson hosszabb távon is foglalkoztatható.

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„Mindez nem a távoli jövő, a folyamat már most a szemünk előtt zajlik. Az álláskeresők 37 százaléka (79 ezer fő) legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, miközben szintén több mint egyharmaduk (72 ezer fő) már 55 év feletti. Mindez azt jelzi, hogy a magyar munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása ma már nem pusztán a betölthető munkahelyek számának alakulása, hanem a képzettségi, generációs és egészségügyi szempontból is fenntartható foglalkoztathatóság biztosítása is" – hangsúlyozta Nógrádi József.
Címlapkép: Getty Images
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