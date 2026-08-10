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Woman Holding Empty Basket in supermarket
Vásárlás

Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából

Világgazdaság
2026. augusztus 10. 07:58

Bár a vállalat hivatalosan technikai okokra hivatkozik, nagy valószínűséggel az Európai Unió legújabb szankciós csomagja áll a Mere orosz diszkontlánc – és a hozzá tartozó magyarországi Basket Plus – hirtelen európai leállása mögött. A hálózat a napokban több tagállamban is bezárta üzleteit, miután a cégcsoport egyik tulajdonosa felkerült az uniós szankciós listára, ami megkérdőjelezi a márka jövőjét a kontinensen - írta a Világgazdaság.

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A budapesti Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését, és teljesen azonos forgatókönyv zajlott le Szlovákiában, Lettországban, valamint Litvániában is. Bár a cégcsoport a kommunikációjában mindenhol technikai problémákkal magyarázza a lépést, a háttérben Szergej Schneidernek, a Mere mögött álló Svetofor-csoport tulajdonosának szankcionálása állhat.

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Szlovákiában a boltok bezárása különösen váratlan, hiszen a lánc alig néhány hónapja, 2025 végén lépett be a piacra. A gyors visszavonulásban a szankciók mellett az is közrejátszhatott, hogy a helyi fogyasztók nem kedvelték meg a raktárjellegű, a megszokott versenytársakhoz – például a Lidlhez vagy a Tescóhoz – képest gyengébb vásárlási élményt nyújtó modellt.

A bezárási hullám a balti államokat érintette a leginkább. Lettországban mind a 12, Litvániában pedig mintegy 30 üzlet szüntette be a működését, ami több száz munkahelyet érint. A helyzet komolyságát mutatja, hogy Csehországban a Pénzügyi Elemző Hivatal már be is fagyasztotta a helyi hálózatot működtető Schneider családtagok részvényeit, így az érintettek nem juthatnak osztalékhoz, és tulajdonrészüket sem értékesíthetik.

Eközben a litván hatóságok már azt vizsgálják, hogy az országban újonnan nyílt "Ola" nevű üzletek valójában nem a Mere átmárkázott, a szankciók megkerülésére létrehozott egységei-e. Piaci elemzők szerint ez a lépés nem lenne példa nélküli, hiszen a korábbi korlátozások idején Lengyelországban már próbálkoztak hasonló módszerekkel - írja a lap.

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Bár a diszkontlánc eltűnése egyes lett szakértők szerint hosszabb távon csökkentheti az árversenyt, más piaci szereplők úgy vélik, a meglévő üzletláncok könnyedén kiszolgálják a magukra maradt, alacsony árakat kereső vásárlókat. Az azonban minden érintett országban közös, hogy sem az alkalmazottak, sem a vevők nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a mostani leállás csupán átmeneti időszakot jelent-e, vagy az orosz hátterű lánc végleg feladja európai terjeszkedését.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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