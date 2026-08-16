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A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. palackok visszaváltására szolgáló automatáinak sajtóbemutatója a vállalat budapesti bemutatótermében 2023. november 28-án. Az új visszaváltási rendszerrel a 40 százalék körüli szintrõl 90 százalék f
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Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 09:00

A budapesti palackgyűjtés sokak számára megélhetési forrássá vált, így bár az eldobált göngyöleg eltűnt az utcákról, a jelenség súlyos köztisztasági problémákat váltott ki - írta meg az ATV.

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A megnövekedett takarítási költségek és a lakosság romló biztonságérzete miatt Terézváros polgármestere, Soproni Tamás a visszaváltási rendszer átmeneti felfüggesztését, valamint a helyzet átfogó rendezését kérte a kormánytól .

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A fővárosi éjszakák mindennapos részévé vált a kukákat átkutató gyűjtögetők látványa. Az 50 forintos visszaváltási díj olyan vonzó bevételi forrást jelent, hogy sokan még vidékről is felutaznak miatta Budapestre. A jól jövedelmező területeket a gyűjtők mára gyakorlatilag felosztották egymás között, a tapasztaltabbak pedig jelentős összegeket keresnek a visszaváltó automatáknál.

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A rendszer előnye, hogy az utcákról szinte teljesen eltűntek az elszórt palackok, hiszen a korábbi hulladékra ma már értékként tekintenek az emberek. Emiatt egyre elterjedtebb szokás, hogy a lakosok eleve a hulladékgyűjtők mellé készítik ki a palackokat. A gondot az okozza, hogy a gyűjtögetők egy része nem elégszik meg ezzel, és a kukák tartalmát az utcára borítva keresi a bevételt jelentő göngyöleget.

Bár a köztisztasági dolgozók folyamatosan próbálják eltakarítani a szétszórt szemetet, a küzdelem szélmalomharcnak tűnik. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület jelentős összegeket fordít a folyamatos takarításra és a megrongált kukák cseréjére, miközben a lakók biztonságérzete érezhetően romlott.

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A tarthatatlan állapotok miatt a polgármester arra kérte a kormányt, hogy jövő év január 1-jéig függessze fel a palackvisszaváltást, és ez idő alatt a rendvédelmi, valamint a szociális szervek bevonásával közösen dolgozzanak ki egy működőképes, hosszú távú megoldást.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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germicid
53 perce
Járványügyi szempontból gondolom teljesen rendben van,hogy patkányok,rovarok által látogatott helyekről összegyűjtött palackokat hordanak az üzlettérbe,+szennyezik a bevásárló kocsikat,amibe ugye élelmiszert is rakunk....kiváncsi lennék melyik tisztifőorvos engedélyezte....abszurd sztem...
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