Bár a tervezettnél kevesebben, mintegy 350-360 ezren látogattak ki az idei Sziget fesztiválra, és a pénzügyi veszteség is meghaladja a várakozásokat, Gerendai Károly alapító szerint...
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
A budapesti palackgyűjtés sokak számára megélhetési forrássá vált, így bár az eldobált göngyöleg eltűnt az utcákról, a jelenség súlyos köztisztasági problémákat váltott ki - írta meg az ATV.
A megnövekedett takarítási költségek és a lakosság romló biztonságérzete miatt Terézváros polgármestere, Soproni Tamás a visszaváltási rendszer átmeneti felfüggesztését, valamint a helyzet átfogó rendezését kérte a kormánytól .
A fővárosi éjszakák mindennapos részévé vált a kukákat átkutató gyűjtögetők látványa. Az 50 forintos visszaváltási díj olyan vonzó bevételi forrást jelent, hogy sokan még vidékről is felutaznak miatta Budapestre. A jól jövedelmező területeket a gyűjtők mára gyakorlatilag felosztották egymás között, a tapasztaltabbak pedig jelentős összegeket keresnek a visszaváltó automatáknál.
A rendszer előnye, hogy az utcákról szinte teljesen eltűntek az elszórt palackok, hiszen a korábbi hulladékra ma már értékként tekintenek az emberek. Emiatt egyre elterjedtebb szokás, hogy a lakosok eleve a hulladékgyűjtők mellé készítik ki a palackokat. A gondot az okozza, hogy a gyűjtögetők egy része nem elégszik meg ezzel, és a kukák tartalmát az utcára borítva keresi a bevételt jelentő göngyöleget.
Bár a köztisztasági dolgozók folyamatosan próbálják eltakarítani a szétszórt szemetet, a küzdelem szélmalomharcnak tűnik. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület jelentős összegeket fordít a folyamatos takarításra és a megrongált kukák cseréjére, miközben a lakók biztonságérzete érezhetően romlott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A tarthatatlan állapotok miatt a polgármester arra kérte a kormányt, hogy jövő év január 1-jéig függessze fel a palackvisszaváltást, és ez idő alatt a rendvédelmi, valamint a szociális szervek bevonásával közösen dolgozzanak ki egy működőképes, hosszú távú megoldást.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Augusztus 25-én éjjel a bankkártyás rendszerek, augusztus 30-án pedig a megtakarításokat segítő Persely funkció nem lesz elérhető.
Kiderült a népszerű webshopok sötét titka: milliárdokat fizet vissza a Temu és az About You a magyaroknak
Sorra regulázza a legnagyobb webáruházakat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára.
Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben.
A magyar szülők is kinyitották a pénztárcájukat: egyetlen hét alatt majdnem megduplázódott a Spider-Man LEGO-k iránti kereslet.
Megvan a dátum: ekkortól lesznek kaphatók a legendás Lutra albumok a Lidlben - ennyibe fognak kerülni
A gyűjtőfüzet 999 forintba, Lidl Plusszal 799 forintba kerül, a vásárlók pedig minden elköltött 8 ezer forint után ötdarabos matricacsomagot kapnak.
Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben
Alig pár hét, és itt a sulikezdés. Ezt a boltok is tudják, úgyhogy nagyüzemben tolják az iskolakezdési akciókat.
Az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, mert savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók elfogyasztásakor.
Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken
A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult.
Bejelentette a foodora: hatalmas újdonság közeleg, így vásárolhatnak be a budapestiek mostantól akár az éjszaka közepén is
Az online vásárlási szokások folyamatosan változnak: a fogyasztók egyre inkább az azonnali, kényelmes és rugalmas megoldásokat keresik.
Az egykori autóbusz-pályaudvaron megvalósult fejlesztés során kiemelt szempont volt a helyszín történeti értékeinek megőrzése.
Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából
A budapesti Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését, és teljesen azonos forgatókönyv zajlott le Szlovákiában, Lettországban, valamint Litvániában is.
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról...
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
Tacskóra keresnek rá a legtöbben, a legdrágább kutya pedig 730 ezer forintért talált új gazdára a Jófogáson.
Komoly alkalmazkodást kívánt az első félév az élelmiszer-kiskereskedelmi láncoktól és ez a második félévben is így marad.
A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását.
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,4%-kal mérséklődött
Ezekben a magyar megyékben pörög leginkább a feketepiac: itt szívják a legtöbb illegális cigit a magyarok
Hiába javult a helyzet, még mindig hatalmas üzlet a cigaretta feketepiaca. De honnan érkeznek a hamis cigaretták Magyarországra, és hol a legnagyobb a feketepiac?
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.