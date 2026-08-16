Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást

A budapesti palackgyűjtés sokak számára megélhetési forrássá vált, így bár az eldobált göngyöleg eltűnt az utcákról, a jelenség súlyos köztisztasági problémákat váltott ki - írta meg az ATV.

A megnövekedett takarítási költségek és a lakosság romló biztonságérzete miatt Terézváros polgármestere, Soproni Tamás a visszaváltási rendszer átmeneti felfüggesztését, valamint a helyzet átfogó rendezését kérte a kormánytól .

A fővárosi éjszakák mindennapos részévé vált a kukákat átkutató gyűjtögetők látványa. Az 50 forintos visszaváltási díj olyan vonzó bevételi forrást jelent, hogy sokan még vidékről is felutaznak miatta Budapestre. A jól jövedelmező területeket a gyűjtők mára gyakorlatilag felosztották egymás között, a tapasztaltabbak pedig jelentős összegeket keresnek a visszaváltó automatáknál.

A rendszer előnye, hogy az utcákról szinte teljesen eltűntek az elszórt palackok, hiszen a korábbi hulladékra ma már értékként tekintenek az emberek. Emiatt egyre elterjedtebb szokás, hogy a lakosok eleve a hulladékgyűjtők mellé készítik ki a palackokat. A gondot az okozza, hogy a gyűjtögetők egy része nem elégszik meg ezzel, és a kukák tartalmát az utcára borítva keresi a bevételt jelentő göngyöleget.

Bár a köztisztasági dolgozók folyamatosan próbálják eltakarítani a szétszórt szemetet, a küzdelem szélmalomharcnak tűnik. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület jelentős összegeket fordít a folyamatos takarításra és a megrongált kukák cseréjére, miközben a lakók biztonságérzete érezhetően romlott.

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A tarthatatlan állapotok miatt a polgármester arra kérte a kormányt, hogy jövő év január 1-jéig függessze fel a palackvisszaváltást, és ez idő alatt a rendvédelmi, valamint a szociális szervek bevonásával közösen dolgozzanak ki egy működőképes, hosszú távú megoldást.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA