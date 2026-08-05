Visszatér a legendás Lutra album: itt lesz kapható diszkont áron a népszerű matricás gyűjtőfüzet

A WWF Magyarország és a Lidl Magyarország közös bejelentése szerint visszatér a legendás Lutra album, amely ezúttal megújult formában várja a természet iránt érdeklődő gyerekeket és családokat.

A szervezők tájékoztatása szerint a megújult Lutra albumot egy közös sajtóeseményen mutatják be. Az ikonikus gyűjtőfüzet a Lidl Magyarország üzleteiben lesz elérhető, így a vásárlók várhatóan diszkont áron juthatnak majd hozzá az egykor rendkívül népszerű matricás albumhoz és a bele való matricákhoz.

A WWF eredeti Lutra albuma a kilencvenes évek elején vált igazi sikertörténetté: játékos formában ismertette meg a gyerekeket a vadon élő állatokkal és a természetvédelem fontosságával. A mostani kiadás ezt a hagyományt folytatja, miközben korszerű tartalommal és új matricákkal segíti a fiatalokat bolygónk élővilágának felfedezésében.

A két szervezet szerint az album célja nem csupán a matricagyűjtés élményének visszahozása, hanem az is, hogy közös családi programot kínáljon, és felhívja a figyelmet a természetvédelem jelentőségére.

A Lidl és a WWF egyelőre nem közölt részletes információkat arról, hogy pontosan mikortól lesz megvásárolható a Lutra album, illetve milyen feltételekkel lehet majd matricákhoz jutni. Ezeket a részleteket várhatóan a hivatalos bemutatón ismertetik. Ugyanakkor várhatóan a Magyarországon már jól ismert matricagyűjtő akciók mintáját követi majd a promóció.

Mint ismert, az elmúlt években több üzletlánc – például a SPAR a Garfield-os atricás albumaival – is úgy kínálta a gyűjtőfüzethez tartozó matricacsomagokat, hogy azok bizonyos összegű vásárlás után jártak a vásárlóknak. Tehát elképzelhető, hogy a megújult Lutra album esetében is hasonló konstrukcióra lehet majd zámítani. A pontos feltételek a hivatalos bemutatón ismertetik, amelyről itt a Pénzcentrumon is beszámolunk.

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Komoly másodpiaca van a vintage Lutra albumoknak

A Lutra albumoknak máig élénk gyűjtői közösségük van Magyarországon, a régi példányoknak pedig komoly másodpiaca alakult ki. Az online piactereken rendszeresen bukkannak fel eladó albumok, egy-egy hiányos, de jó állapotú példányért akár 9-10 ezer forintot, bizonyos esetekben akár többet is elkérnek az eladók.

Emellett a Facebookon külön közösségek is működnek, az egyik ilyen a „Régi Lutra Albumok és Matricák! Csere-Bere, Adás-Vétel!” néven, ahol a tagok a hiányzó matricákat cserélik, adnak-vesznek, illetve régi albumokat keresnek. Mindez jól mutatja, hogy a több évtizedes matricagyűjtő sorozat iránt a mai napig jelentős a nosztalgia, így az új kiadás várhatóan nemcsak a gyerekeket, hanem az egykori gyűjtőket is megszólítja.