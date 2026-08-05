2026. augusztus 5. szerda Krisztina
39 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Children changing collectible soccer cards at school
Vásárlás

Visszatér a legendás Lutra album: itt lesz kapható diszkont áron a népszerű matricás gyűjtőfüzet

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 15:15

A WWF Magyarország és a Lidl Magyarország közös bejelentése szerint visszatér a legendás Lutra album, amely ezúttal megújult formában várja a természet iránt érdeklődő gyerekeket és családokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szervezők tájékoztatása szerint a megújult Lutra albumot egy közös sajtóeseményen mutatják be. Az ikonikus gyűjtőfüzet a Lidl Magyarország üzleteiben lesz elérhető, így a vásárlók várhatóan diszkont áron juthatnak majd hozzá az egykor rendkívül népszerű matricás albumhoz és a bele való matricákhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A WWF eredeti Lutra albuma a kilencvenes évek elején vált igazi sikertörténetté: játékos formában ismertette meg a gyerekeket a vadon élő állatokkal és a természetvédelem fontosságával. A mostani kiadás ezt a hagyományt folytatja, miközben korszerű tartalommal és új matricákkal segíti a fiatalokat bolygónk élővilágának felfedezésében.

A két szervezet szerint az album célja nem csupán a matricagyűjtés élményének visszahozása, hanem az is, hogy közös családi programot kínáljon, és felhívja a figyelmet a természetvédelem jelentőségére.

A Lidl és a WWF egyelőre nem közölt részletes információkat arról, hogy pontosan mikortól lesz megvásárolható a Lutra album, illetve milyen feltételekkel lehet majd matricákhoz jutni. Ezeket a részleteket várhatóan a hivatalos bemutatón ismertetik. Ugyanakkor várhatóan a Magyarországon már jól ismert matricagyűjtő akciók mintáját követi majd a promóció.

Mint ismert, az elmúlt években több üzletlánc – például a SPAR a Garfield-os atricás albumaival – is úgy kínálta a gyűjtőfüzethez tartozó matricacsomagokat, hogy azok bizonyos összegű vásárlás után jártak a vásárlóknak. Tehát elképzelhető, hogy a megújult Lutra album esetében is hasonló konstrukcióra lehet majd zámítani. A pontos feltételek a hivatalos bemutatón ismertetik, amelyről itt a Pénzcentrumon is beszámolunk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Komoly másodpiaca van a vintage Lutra albumoknak

A Lutra albumoknak máig élénk gyűjtői közösségük van Magyarországon, a régi példányoknak pedig komoly másodpiaca alakult ki. Az online piactereken rendszeresen bukkannak fel eladó albumok, egy-egy hiányos, de jó állapotú példányért akár 9-10 ezer forintot, bizonyos esetekben akár többet is elkérnek az eladók.

Emellett a Facebookon külön közösségek is működnek, az egyik ilyen a „Régi Lutra Albumok és Matricák! Csere-Bere, Adás-Vétel!” néven, ahol a tagok a hiányzó matricákat cserélik, adnak-vesznek, illetve régi albumokat keresnek. Mindez jól mutatja, hogy a több évtizedes matricagyűjtő sorozat iránt a mai napig jelentős a nosztalgia, így az új kiadás várhatóan nemcsak a gyerekeket, hanem az egykori gyűjtőket is megszólítja.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #család #gyerekek #akció #lidl #diszkont #természet #természetvédelem #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:30
15:15
15:05
14:53
14:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
1 hónapja
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
3
1 hete
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
4
2 napja
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
4 hete
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 15:30
Célegyenesben az új magyar államfő kihirdetése: kitűzték a dátumot, pár nap múlva új köztársasági elnöke lehet Magyarországnak
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 14:50
Most futott be: nagyot zuhan hamarosan a 95-ös benzin ára, eddig kell várni a tankolással
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 14:32
Kilőttek az árak az európai piacokon: ennyibe kerül most egy kiló paprika