Brutális szabotázsakció rázta meg a balti államot: katonai csúcstechnológiát gyártó üzemet gyújtottak fel

Az észt hatóságok lehetséges orosz szabotázsakcióként vizsgálják azt a szándékos gyújtogatást, amely a Milrem Robotics védelmiipari vállalat tallinni központjában történt. A gyanúsítottakat már azonosították, a kormányfő pedig határozott fellépést ígért a nemzetbiztonságot fenyegető megfélemlítési kísérletekkel szemben - számolt be a Kyiv Post.

A katonai robotikával foglalkozó cég épületében szombatra virradóan csaptak fel a lángok, a bizonyítékok alapján pedig a tüzet szándékosan okozták. Kristen Michal észt miniszterelnök tájékoztatása szerint a nyomozás fő iránya egy esetleges orosz szabotázsakció feltárása. Astrid Asi főügyész megerősítette, hogy a hatóságok azonosították az elkövetőket, és a bíróságtól már kérték a letartóztatásukat. Bár a vizsgálat még korai szakaszban jár, és Moszkva felelősségét hivatalosan egyelőre nem mondták ki, az incidens szorosan illeszkedik a térségben tapasztalható hibrid műveletek mintázatába. Az orosz diplomácia megszokott módon tagadja az ilyen jellegű európai vádakat.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Észtország kiemelt súllyal kezeli az esetet, mivel a támadás közvetlenül az ország védelmi iparát vette célba. Kijelentette, hogy a biztonság aláásására tett próbálkozások nem járhatnak sikerrel, és az állam minden eszközzel megvédi az állampolgárokat, valamint a hazai vállalatokat.

A célpontul szolgáló Milrem Robotics autonóm katonai rendszereket, többek között a THeMIS pilóta nélküli szárazföldi járműveket fejleszti. Ezek a lánctalpas eszközök 2022 óta segítik az ukrán erőket logisztikai, sebesültszállítási és útvonal-megtisztítási feladatokban. A vállalat idén júniusban kezdte meg egy új gyártósorról kikerülő flotta átadását, a több mint száz THeMIS rendszer Ukrajnába történő leszállítását pedig Hollandia finanszírozta.

A tallinni gyújtogatás tovább növeli a feszültséget a NATO keleti szárnyán. A fokozódó orosz szabotázsakciók és hibrid fenyegetések miatt Lengyelország és a balti államok az elmúlt időszakban jelentősen megerősítették kritikus infrastruktúrájuk védelmét.