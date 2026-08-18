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9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen

HelloVidék
2026. augusztus 18. 16:05

Virágkarnevál, koncertek, fényjáték, honfoglaláskori lovasbemutató, balatoni buli, kovászos kenyér és még egy kis rock is belefér az idei augusztus 20-i hosszú hétvégébe. Ha már négynapnyi szabadidőt kaptunk, összeszedtük, last minute hová érdemes még elindulni, ha kimozdulnánk a négy fal közüll, és az otthoni kanapé helyett valami egészen mást tervezünk.

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Közeleg a nyár utolsó nagy heppöningje: a héten itt van augusztus 20., vele Szent István, az államalapítás, az új kenyér és persze a tűzijáték ünnepe – amikor az ország fele egyszerre indul útnak. Idén azonban különösen érdemes vidéki kiruccanásban is gondolkodni, hiszen augusztus 20. négynapos hosszú hétvégét hoz, így akár egy spontán nyár végi mini nyaralás is beleférhet. A fővároson kívül számos vidéki helyszín is fesztiválhangulattal, gasztroprogramokkal és különleges ünnepi rendezvényekkel készül, és ha marad a kánikula, a Balaton-part sem marad üresen.

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Virágkarnevál, lovasbemutató, kovászos kenyér, fényfesztivál, balatoni buli vagy éppen rock a szőlőhegyen – kell ennél több? A vidéki városok és üdülőhelyek idén is rákapcsolnak: egymást érik a koncertek, családi rendezvények és látványos ünnepi programok. Összeszedtük, hová érdemes elindulni augusztus 20-án, ha a kanapén izzadás és a fővárosi rakparti tömeg helyett inkább egy nyár végi vidéki kiruccanásra szavaznál.

A Balaton-part is rákapcsol augusztus 20-ra: Kovács Kati, borünnep és tűzijáték – kell ennél több?
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A hajóállomáson koncertek, családi programok, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók és gasztronómiai kínálat vár, augusztus 20-án pedig Kovács Kati koncertje és tűzijáték is lesz.

1. Virágkocsik, táncosok és éjszakai fényjáték: Debrecenben tényleg elszabadul az ünnep

Ha van vidéki város, amely augusztus 20-án tényleg rákapcsol, az Debrecen. A Virágkarnevál idén sem egyetlen felvonulásról szól: augusztus 20-án már reggel 7:45-kor elindul a végeláthatatlan menet, virágkocsikkal, táncosokkal és művészeti csoportokkal. A Nagyerdei körúton egész nap virágkocsi-korzó és veteránkerékpár-kiállítás várja a fesztiválozókat, a Nagyerdei Kultúrparkban pedig 9 és 18 óra között Galiba Gyermekfesztivált rendeznek.

Estére sem fogy el a lendület: 18:30-kor a Csík Zenekar ad koncertet Grecsó Krisztián és Vecsei H. Miklós közreműködésével a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, 20:30-kor Hungaricum Gálaműsor következik a Kossuth téren, miközben az Északi rendezvénytéren fényjáték készül. Aki pedig még ezután is bírja, 22 órától Rácz Gergő és zenekara utcabálozik az Egyetem téren. Egyetlen napra ez már önmagában is elég erős programcsomag.

@debrecenben.hallottam

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2. Tűzijáték, Pély Barna és Lóci játszik: Egerben is nagyot szól augusztus 20.

Egerben a történelmi belváros lesz az ünnep központja: augusztus 20-án 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik az Egri Bazilikában, este pedig a Dobó térre költöznek a programok. 19 órakor városi díszünnepség, 20 órától pedig a Pély Barna Duó koncertje következik. Aki a klasszikus augusztus 20-i finálét várja, annak sem kell csalódnia: 21 órakor tűzijáték világítja be az egri belvárost, utána pedig, 21:10-kor Lóci játszik koncertje zárja az estét. A programok ingyenesek.

3. Kovász, koncertek és habparti: Pécsen a kenyér köré épül az ünnep

Pécsen augusztus 20-án a Kovász Fesztivál lesz az egyik legizgalmasabb program: a rendezvényt a Püspöki Palotában, a Rózsakertben, a Szent István téren, a Magtárban és a Barbakán-kertben tartják. 10 órától aztán beindul a Kovász: koncertek, bábszínház, kézműveskedés, népi játékok, íjászat, solymászbemutató és termelői piac is várja a látogatókat. Lesz többek között Szélkiáltó-koncert, Kámfor Zenés Bábszínház, Zengedező gyermekkoncert, jazzmatiné, kézműveskedés, népi játékok, íjászat, solymászbemutató és termelői piac is.

A napot 18 órakor ünnepi szentmise zárja a pécsi székesegyházban. A fesztivál valamennyi programja ingyenes, így Pécs azoknak is jó választás lehet, akik egy kevésbé hagyományos, inkább kulturális-gasztronómiai augusztus 20-át keresnek.

4. Ha unod a tűzijátékot, irány a Szentendrei Skanzen: kézműves pékségek és 70 még kiállító

Augusztus 20-án nem kötelező tömegben állni egy rakparton: a szentendrei Skanzenben is egész nap a kenyéré lesz a főszerep. A Kenyérlelke Fesztivál 2026. augusztus 20-án 9 és 17 óra között várja a látogatókat az Alföldi Mezőváros területén. A fesztiválon mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be.

A szakmai programok mellett látványsütés, kóstolók és családi programok is lesznek, ráadásul a fesztivál idén is a tiszta alapanyagok és a jó kenyér köré épül. A Skanzenbe augusztus 20-án ingyenes a belépés, Szentendre HÉV-végállomásától pedig külön ingyenes Kenyérlelke-buszok is közlekednek.

5. Fényfesztivál és újranyitó Barlangfürdő: Miskolcon sem a szokásos állami ünnep jön

Idén két különleges apropó miatt is érdemes Miskolcban gondolkodni. Augusztus 20-án újranyit a Miskolctapolcai Barlangfürdő, amely az ominózus tűzeset miatt hosszú időre bezárt. A fürdő hivatalos tájékoztatása szerint augusztus 20-tól azonban ismét fogadják a vendégeket.

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A Tündöklő – A fény művészete augusztus 20-án és 21-én Miskolc belvárosának több pontját is fénybe borítja: a Hősök tere, a Széchenyi utca, az Erzsébet tér, a Városház tér és a Déryné-kert környékén monumentális fényfestések, interaktív installációk és zenére épülő fényjátékok tűnnek fel. A látványt élőzene, DJ-k és utcai produkciók egészítik ki.

6. Honfoglaláskori lovasok, íjászat és kemencés sütés: időutazás Ópusztaszeren

Aki augusztus 20-án inkább történelmi időutazásra vágyik, annak Ópusztaszer lehet az egyik legjobb vidéki célpont. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban augusztus 20-án egész napos Szent István-napi programkavalkád várja a látogatókat. A Nomád Parkban íjászat, a Skanzenben előadások és kézműves programok szerepelnek, a gyerekeket pedig külön foglalkozások várják.

A nap egyik látványos pontja 14 órakor a lovasbemutató a lovaspályán, amely a honfoglalás kori harci hagyományokat idézi meg. Lesz többek között az Árpád-korról szóló előadás és népi kulturális program is. Augusztus 20-án az emlékparkba a belépés ingyenes, a 3D-s filmvetítés kivételével.

7. Bor, kenyér és Kovács Kati: Siófokon a Balaton-parton ünnepelhetünk

Ha az augusztus 20-i ünneplést egy balatoni csobbanással is összekötnénk, Siófok továbbra is biztos választás. A hagyományos Bor és Kenyér Ünnepe augusztus 20-án a Hajóállomáson várja a látogatókat: napközben kézműves foglalkozások, népi játszóház, íjászbemutató, élőbábos előadás és kenyérszentelés szerepel a programban. A nap egyik különleges vendége Kovács Kati, aki 20 órakor lép színpadra, majd 22 órakor tűzijáték következik. A Bor és Kenyér Ünnepéhez kapcsolódóan augusztus 17–22. között további programok is lesznek, így aki a négynapos hétvégéből tényleg nyaralást csinálna, annak Siófokon erre is megvan az alkalma.

8. Rock a szőlőhegyen: Sárvár mellett a Sitkei Rockfesztivál is nagyot szól

Ha valaki az új kenyér helyett inkább rockzenével töltené az ünnepet, annak Sitke lehet az egyik meglepőbb választás. A kereken 40. szülinapját ünneplő Sitkei Rockfesztivált augusztus 20–22. között rendezik meg a Kápolna-dombon, Sárvár mellett. A háromnapos rendezvényre jegyet kell váltani, a 14 év alattiaknak viszont ingyenes a belépés.

A környéken ráadásul augusztus 21-én Sárváron is akad program: a Nádasdy-várban 19 órakor Cimbaliband-koncert lesz. Így aki több napra érkezik, a rockfesztivál mellé akár egy sárvári váras, fürdős napot is beilleszthet.9. Veterán autók, fúvósok és Szekeres Adrien: Makón sem csak egy kötelező ünnepség lesz
Makón augusztus 20-án a Szent István-napi Forgatag főprogramjai a Szent István téren zajlanak. 18:30-kor nemzetközi fúvószenekarok felvonulása, majd 19 órakor a Zászlók Ünnepe, az új kenyér megszentelése és cipóosztás következik. A napot 21 órakor Szekeres Adrien koncertje, majd 22 órakor tűzijáték koronázza meg.

Aki pedig a hosszú hétvégét megtoldaná, annak később is van miért visszatérni: augusztus 23-án veteránjármű-találkozót rendeznek, amelynek programjához felvonulás és Ford-karaván is kapcsolódik. Így Makó nem feltétlenül csak egy gyors augusztus 20-i kitérő lehet.

9+1. Tisza-tavi ízek, helyi finomságok és vízitúra: Poroszlón nem kell a rakparton izzadni

Aki a tűzijáték helyett inkább a Tisza-tó környékén töltené az ünnepet, Poroszlón is talál programot. Augusztus 20-án a Tisza-tavi Ökocentrumban rendezik meg a Tisza-tavi Ízek és Élmények gasztroprogramot, ahol helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai kiállítók várnak.

A programot érdemes összekötni az Ökocentrum bejárásával vagy egy vízitúrával is: a Tisza-tó környéke ugyanis pont arra jó, hogy az ünnepi programból ne csak néhány órás kiruccanás legyen. Poroszlón tehát a hosszú hétvégén a lángos–tűzijáték kombó helyett jöhet egy kis tó, csónak, helyi ízek és nyár végi lelassulás.
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