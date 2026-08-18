Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy

Legyen szó munkába vagy iskolába járásról, vagy éppen szabadidős használatról: az e-rollerek sok ember mindennapjainak részévé váltak. A Német Autóklub 10, legfeljebb 800 euróba (kb. 290 ezer forint) kerülő e-rollert tesztelt. Kiderült, két modellnél fennáll a kormány eltörésének veszélye, sok esetben túl hosszú a töltési idő, és a hatótávra vonatkozó adatok alig tükrözik a valóságot.

Mennyire jók valójában az e-rollerek? Ezt a kérdést vizsgálta az ADAC nagyszabású e-roller-tesztje. A vizsgálat középpontjában a menettulajdonságok, a komfort, a kezelhetőség, a biztonság és a tartósság állt. Emellett a rollereket károsanyag-vizsgálatnak is alávetették.

Az eredmény: hét modell kapta a „jó” minősítést. Egy termék csak „kielégítő” eredményt ért el. Két modell pedig „elégséges” minősítéssel zárt - ezeknél a próbapadon végzett, a valós használathoz közeli terhelési teszt során eltört a kormány.

Melyik a legjobb elektromos roller?

Az ADAC tesztjén a Segway Ninebot F3 Pro D kapta a legjobb értékelést. A modell különösen a komfort, valamint a biztonság és a tartósság terén teljesített meggyőzően.

Ez egy kényelmes, erős és egyben biztonságos e-roller. Ugyanakkor kissé szivacsos, bizonytalan vezetési érzés tapasztalható rajta. Ez ugyan nem jelent közvetlen biztonsági kockázatot, a haladási irány azonban emiatt kevésbé pontos.

Kisebb levonást jelentett a több mint 8 órás töltési idő. A hatótávvizsgálatban ráadásul a Segway modellje produkálta a legalacsonyabb átlagsebességet.

Ennek a két rollernek tört el a kormánya

A Streetbooster és a Navee modellje éppen csak elérte az „elégséges” minősítést. Ennek okai azok a hiányosságok voltak, amelyek egy különösen valósághű terhelési teszt során váltak láthatóvá.

A tesztben mindkét modellnek eltört a kormánya.

A szakértők megítélése szerint ennek oka a kormányon elhelyezett, kedvezőtlen pozíciójú furatokban keresendő. Hasonló gyengeségek már a fejlesztések kezdeti éveiből is ismertek, és már nem felelnek meg a technika jelenlegi színvonalának.

Az e-rollerekre vonatkozó jelenlegi szabvány elsősorban a kormányoszlop központi terhelését írja elő – vagyis egy 10 kilogrammos, középen a kormányoszlopra ható terhelést kell elviselnie a termékeknek. Az ADAC ezzel szemben valósághűbb körülmények között vizsgálta az e-rollereket. Ennek során a kormányvégeket dinamikusan, egyenként 15 kilogrammal terhelték, ahogy az a mindennapi használat során fékezés, gyorsítás és kormányzás közben ténylegesen előfordulhat.

Változtatni kellene a jogszabályi szabványon

A teszt azt mutatja, hogy a jelenlegi szabvány nem veszi figyelembe megfelelően a mindennapi használat során fellépő terheléseket. Bár a tíz tesztelt e-roller közül nyolc ugyan sérülés nélkül vagy csak kisebb károkkal teljesítette a szigorított gyakorlati tesztet. Kivételt jelentett a két említett modell. Az eredmények azt mutatják, hogy a jövőben a jogszabályi vizsgálati eljárásokat jobban hozzá kellene igazítani a valós használati körülményekhez.

Bár a Streetbooster és a Navee e-rollerei esetében nem áll fenn termékfelelősségi törvény szerinti termékhiba, hosszabb és intenzív használat után biztonsági kockázat áll fenn.

Már az összeszerelésnél gondok vannak

A Trittbrett modelljénél már az első használat előtt elkezdődik a bosszúság. A fékkart a testmagassághoz kell igazítani, ehhez azonban meg kell változtatni a pozícióját. Ennek során adott esetben megsérülhet a fék érzékelőkábele. Ennek következménye, hogy az e-roller hibaüzenetet jelenít meg, és többé nem üzemképes. Sok esetben ilyenkor már csak a szervizbe vezet az út.

Hatótáv: alig vannak valósághű adatok

Az e-rollereknél a hatótáv az egyik legfontosabb szempont a vásárlás során. A gyártók azonban gyakran ideális körülmények között határozzák meg az értékeket, például alacsony vezetői testsúllyal és kisebb sebességgel - többnyire 75 kilogrammos vezetővel és állandó, 15 km/órás sebességgel. A gyakorlat azonban másképp fest: kevesen közlekednek folyamatosan 15 km/órával, és a feltételezett testsúly sem mindig felel meg a valóságnak.

A valósághűbb értékek meghatározása érdekében az ADAC ateszt során a próbapadon, a gyakorlati körülményekhez közeli feltételek mellett hasonlította össze az e-rollerek hatótávját. Referenciaként 90 kilogrammos testsúlyt használtak. A tesztet bekapcsolt világítással, a maximálisan megengedett abroncsnyomással és teljes sebességgel végezték - modelltől függően 20–22 km/órával.

Az ilyen körülmények között mért hatótávok 33,8 kilométer (Streetbooster) és 47,9 kilométer (Odys) között alakultak. Így valamennyi modell megfelelő hatótávot kínál ahhoz, hogy egy szokásos, nagyjából 15 kilométeres napi ingázási távolságot megbízhatóan teljesítsen.

A gyártók által megadott értékek és a németek próbapadján mért hatótávok között azonban gyakran nagy az eltérés. A legnagyobb különbséget valósághű körülmények között a Segway e-rollerénél mérték, amelyet szorosan követett a SoFlow modellje. Pozitívabb a kép a Streetbooster esetében, amelynél csak kis eltérés mutatkozott a gyártói adat és a mérés között.

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Így minden útra érdemes elegendő akkumulátortartalékot tervezni, mivel egy lemerült akkumulátorral rendelkező e-roller nem használható úgy, mint egy hagyományos roller. A nagyobb tömeg, a viszonylag magas állófelület és a belső ellenállás miatt ehhez lényegesen nagyobb erőkifejtés szükséges.

Túl hosszú az akkumulátor töltési ideje

A töltési idő tekintetében is jelentős különbségeket találtak a tesztben. A legrosszabb eredményt az Odys érte el: teljes feltöltéséhez 8 óra 40 percre volt szükség. A tesztgyőztes Segway esetében is van még javítanivaló ezen a téren – ugyanez vonatkozik a Xiaomi, az Egret és a Trittbrett e-rollerére.

Jelentősen gyorsabb volt a SoFlow e-rollere. Akkumulátora már 4 óra 15 perc alatt teljesen feltöltődött, ezt követően pedig mintegy 45 kilométeres hatótávot biztosított.

Feltűnő volt emellett néhány modell esetében a magas önkisülési arány. Aki hosszabb ideig nem használja az e-rollerét, annak ezért rendszeresen ellenőriznie kell a töltöttségi szintet. Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor mélykisülésének veszélye, ami tartósan csökkentheti annak élettartamát, legrosszabb esetben pedig cserére lehet szükség.

A világítás és az irányjelzők is hagytak kívánivalót

A világítás terén vegyes képet mutattak a tesztek. Az úttest legjobb megvilágítását a Segway és a Xiaomi modelljei biztosítják. A SoFlow modelljénél ezzel szemben fokozott vakító hatás figyelhető meg. Emiatt a szembejövő forgalom résztvevőit különösen gyorsításkor vagy egyenetlen útszakaszokon elvakíthatja. Ettől függetlenül az ADAC azt javasolja, hogy a lámpát alapvetően folyamatosan bekapcsolva kell tartani a közúti láthatóság növelése érdekében. Pozitívum, hogy minden tesztelt e-roller rendelkezik irányjelzőkkel.

Az irányjelzők terén azonban még van hová fejlődni. Egyes rendszerek – az ePF, a SoFlow, a Trittbrett, a Segway és a Niu modelljeinél – oldalról csak rosszul vagy korlátozottan láthatók, illetve túl halk hangjelzést adnak. A többi közlekedő számára azonban éppen az oldalirányú láthatóság fontos ahhoz, hogy időben észleljék az irányváltoztatást. Jó oldalirányú láthatóságot biztosítanak ezzel szemben a Xiaomi, Egret, Odys, Navee és Streetbooster e-rollerei.

Különbségek a gyorsulásban és a sebességben

A teszt azt mutatja, hogy a modellek különösen az elindulás, a sebességszabályozás és a motorteljesítmény tekintetében különböznek jelentősen egymástól. Sok gyártó több menetmódot kínál, amelyek a gyorsulást és a maximális sebességet egyaránt befolyásolják.

Különösen feltűnt a SoFlow e-rollerénél, hogy a legerősebb menetmódban a gázkar rendkívül érzékenyen reagál. Már enyhe működtetése is erőteljes gyorsulást eredményez. Váratlan helyzetekben ez kihívást jelenthet a tapasztalatlan vezetők számára. Hasonló, bár kevésbé heves viselkedést mutatott az Odys és a Navee modellje is.

Nem mindegyik ugyanolyan gyors

A maximális sebességnél a gyártók eltérően használják ki a jogszabályi előírások által biztosított kereteket. Míg a Segway és a Xiaomi e-rollerei nagyon pontosan a meghatározott 20 km/óránál szabályoznak le, sok más modell a megengedett mérési tűréshatárokon belül akár 22 km/órás sebességet is elérhet. A mindennapi használat során ez a különbség gyakran alig észrevehető. Ha azonban valaki csoportban közlekedik, az eltérés gyorsan feltűnik. A gyorsabb e-rollereknek gyakrabban kell várniuk a lassabb járművekre, míg azok nehezen tudják tartani a tempót.

Az Odys és a Streetbooster modelljei D menetmódban még 15 km/órára is korlátozzák a sebességet. Ahhoz, hogy tartsák a lépést a többi e-rollerrel, ezért gyakran folyamatosan az erősebb menetmódot kell használni.

Fékek: a Segway és a Xiaomi meggyőző

A jó féknek pontosan adagolhatónak kell lennie. Ha túl agresszíven reagál, a fékkarra gyakorolt túl erős nyomás miatt a vezető elveszítheti uralmát a jármű felett. A teszt során az e-rollereket speciális fékpadon vizsgálták. Nemcsak a maximális fékerő számított, hanem a fékek reakciója is. A Segway és a Xiaomi modelljeinek sikerült a legjobb beállítást elérniük. Mindkettő nagy fékerővel és jól kontrollálható reakcióval győzött meg.

A klasszikus fékek mellett a modern e-rollereknél a rekuperációs fék is fontos szerepet játszik. Ennek során fékezéskor a mozgási energia egy részét elektromos energiaként hasznosítják. A mindennapokban ez kényelmes megoldás.

Különösen jól sikerültek a Trittbrett, Streetbooster és ePF rendszerei. Ezeknél a rekuperációs fék fokozatmentesen adagolható. Így érzékenyen csökkenthető a sebesség anélkül, hogy folyamatosan a mechanikus fékeket kellene használni.