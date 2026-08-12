A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult.
Termékvisszahívás: te is ilyen dobozos tejet vettél az Aldiban? Ne idd meg, jobban jársz
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, miután az érintett tételnél érzékszervi problémát, savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók. A termék minden magyarországi Aldi üzletben kapható volt, értékesítését azonban már felfüggesztették.
Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból kezdeményezte a termékvisszahívást, a sajátmárkás MILSANI ESL 3,5 százalékos zsírtartalmú, egyliteres tej egyik tétele esetében.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék: MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal, 1 liter
- Minőségmegőrzési idő: 02.09.2026
- Charge: 20073041
- Szállító: Abaújtej Kft
- Probléma: érzékszervi probléma
Az érintett tételnél esetlegesen fennálló érzékszervi probléma, konkrétan savanyú íz miatt döntöttek a visszahívás mellett. Arra kérik a vásárlókat, hogy a megjelölt termékből ne fogyasszanak. Az érintett tej korábban valamennyi magyarországi Aldi üzletben elérhető volt, a forgalmazó azonban az értékesítését azonnal felfüggesztette.
Aki vásárolt a visszahívott tételből, bármelyik magyarországi Aldi üzletbe visszaviheti. A termék vételárát nyugta vagy blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.
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