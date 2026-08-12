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Vásárlás

Termékvisszahívás: te is ilyen dobozos tejet vettél az Aldiban? Ne idd meg, jobban jársz

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 17:21

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, miután az érintett tételnél érzékszervi problémát, savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók. A termék minden magyarországi Aldi üzletben kapható volt, értékesítését azonban már felfüggesztették.

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Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból kezdeményezte a termékvisszahívást, a sajátmárkás MILSANI ESL 3,5 százalékos zsírtartalmú, egyliteres tej egyik tétele esetében.

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Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék: MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal, 1 liter
  • Minőségmegőrzési idő: 02.09.2026
  • Charge: 20073041
  • Szállító: Abaújtej Kft
  • Probléma: érzékszervi probléma

Az érintett tételnél esetlegesen fennálló érzékszervi probléma, konkrétan savanyú íz miatt döntöttek a visszahívás mellett. Arra kérik a vásárlókat, hogy a megjelölt termékből ne fogyasszanak. Az érintett tej korábban valamennyi magyarországi Aldi üzletben elérhető volt, a forgalmazó azonban az értékesítését azonnal felfüggesztette.

Aki vásárolt a visszahívott tételből, bármelyik magyarországi Aldi üzletbe visszaviheti. A termék vételárát nyugta vagy blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.
Címlapkép: Getty Images
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