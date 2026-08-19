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Rendkívüli bejelentés: eladta a Cserpes Sajtműhelyt az alapító, vajon eltűnnek a kedvenc termékeink?
Eladta a Cserpes Sajtműhelyt az alapító, Cserpes István. A vevő a szintén hazai, sajtgyártással foglalkozó Profood Flexum Kft., amely a jól ismert márkanév, a receptúrák és a teljes üzlethálózat megtartása mellett folytatja a működést, miközben az alapító tanácsadóként segíti tovább a vállalatot.
A felvásárlás hivatalosan is lezárult, a mosonmagyaróvári székhelyű Profood Flexum hosszas szakmai és üzleti előkészítés után vette át a vállalatot.
Közleményük szerint a cél nem csupán egy egyszerű tulajdonosváltás volt, hanem egy olyan stabil háttér kialakítása, amely biztosítja a Cserpes márka fejlődését, miközben megőrzi annak identitását, minőségét és a fogyasztók bizalmát.
A megállapodás értelmében a vásárlók számára a legfontosabb tényezők változatlanok maradnak, így a Cserpes márkanév, a megszokott minőség és a jól ismert termékkínálat sem tűnik el. Emellett a cég megtartja a munkatársakat és a teljes üzlethálózatot is. Az akvizíció révén a Cserpes a vevőhöz tartozó Chepke márka mellé csatlakozik a portfólióban. Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában.
Cserpes István hangsúlyozta, hogy a márka számára mindig a tisztességes munka és a minőség volt az elsődleges. Kiemelte, fontos volt számára, hogy olyan partnernek adja át a vállalatot, aki megérti és továbbviszi ezeket az értékeket.
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Domokos Zsolt, a Profood Flexum vezérigazgatója hozzátette, hogy megőrzik mindazt, amit a vásárlók a Cserpes névhez kötnek, miközben megteremtik a hosszú távú fejlődés feltételeit. A tranzakció pénzügyi részleteit a felek üzleti titokként kezelik, így azokat nem hozták nyilvánosságra.
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