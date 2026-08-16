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Vásárlás

Már csak ez hiányzott: leállást jelentett be az OTP, a kártyás fizetés is szünetel

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 10:33

Augusztus 25-én éjjel a bankkártyás rendszerek, augusztus 30-án pedig a megtakarításokat segítő Persely funkció nem lesz elérhető.

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Informatikai fejlesztések miatt augusztus végén két alkalommal is szolgáltatáskiesésre kell számítaniuk az OTP Bank ügyfeleinek. 

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A pénzintézet tájékoztatása szerint az első tervezett karbantartás augusztus 25-én hajnali 1 órakor kezdődik, és várhatóan másfél órán át tart. Ebben az időszakban a bank teljes kártyás fizetési rendszere szünetel, így a fizetési terminálokon (POS) és az online felületeken sem lehet tranzakciókat bonyolítani. Emellett az OTP által kibocsátott bankkártyákkal a vásárlás és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel sem fog működni.

Néhány nappal később, augusztus 30-án újabb fejlesztésre kerül sor: ezen a napon 0 órától egészen éjfélig (23:59-ig) a Persely szolgáltatás nem lesz elérhető.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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