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Már csak ez hiányzott: leállást jelentett be az OTP, a kártyás fizetés is szünetel
Augusztus 25-én éjjel a bankkártyás rendszerek, augusztus 30-án pedig a megtakarításokat segítő Persely funkció nem lesz elérhető.
Informatikai fejlesztések miatt augusztus végén két alkalommal is szolgáltatáskiesésre kell számítaniuk az OTP Bank ügyfeleinek.
A pénzintézet tájékoztatása szerint az első tervezett karbantartás augusztus 25-én hajnali 1 órakor kezdődik, és várhatóan másfél órán át tart. Ebben az időszakban a bank teljes kártyás fizetési rendszere szünetel, így a fizetési terminálokon (POS) és az online felületeken sem lehet tranzakciókat bonyolítani. Emellett az OTP által kibocsátott bankkártyákkal a vásárlás és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel sem fog működni.
Néhány nappal később, augusztus 30-án újabb fejlesztésre kerül sor: ezen a napon 0 órától egészen éjfélig (23:59-ig) a Persely szolgáltatás nem lesz elérhető.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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