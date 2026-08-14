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Vásárlás

Kiderült a népszerű webshopok sötét titka: milliárdokat fizet vissza a Temu és az About You a magyaroknak

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 14:01

Sorra regulázza a legnagyobb webáruházakat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az eMAG-ra összesen már több mint 700 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki GVH Versenytanácsa, csak 2026-ban 460 millió forintot. A Temu és az About You összesen több mint 2,3 milliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH közelmúltban lezárt eljárásainak köszönhetően. A Wish mintegy 100-150 ezer magyar fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta, több mint 200 millió forint értékben. Az Answear és a CCC a bírságot megúszták, de vállalták, hogy a jövőben átláthatóbban fognak akciózni.

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Egyre többet vásárolnak a magyarok az online térben. A PwC Digitális Kereskedelmi Körkép jelentése szerint a magyar e-kereskedelmi piac az elmúlt években tovább bővült, és 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ennek egyre nagyobb része külföldi piactereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a Gazdasági Versenyhivatal is kiemelt figyelmet fordít.

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A Temu és az About You mintegy egymilliárd forintot fizetett be idén a magyar költségvetésbe

Megtévesztő módon akciózott és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You – tárta fel a GVH 2025 novemberében. A népszerű online divatáru portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket és vállalta, hogy 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. Az összesen több mint 500 millió forintos visszatérítés mellett a német cég a bírságot sem kerülte el, 505 millió forint fizetett be a magyar központi költségvetésbe.

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Fizetett a Temu is. Összesen több mint 1,3 milliárd forintot. Ebből legalább 882 millió forint kompenzációt közvetlenül a magyar vásárlók kaptak vissza az elmúlt hetekben. A Temu online piactér európai üzemeltetője – a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának eredményeként további 437 millió forint bírságot a magyar központi költségvetésbe is befizetett, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta.

Hasonlóság a két eljárásban, hogy az About You és a Temu az eljárások során végig együttműködtek a GVH-val, lemondtak a jogorvoslati jogukról és összesen 942 millió forintot fizettek be a magyar központi költségvetésbe a GVH-nak köszönhetően.

2020 óta több mint 10 milliárd forint szerzett vissza a magyaroknak a GVH

A eMAG összesen 710 millió forint versenyfelügyeleti bírságot kapott az elmúlt években a GVH Versenytanácsától. Legutóbb éppen csütörtökön 225 millió forintot, mert a romániai központú e-kereskedelmi platform működtetői megint hiányosan teljesítették a saját vállalásaikat. Ez egyébként a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága. A legnagyobbat, 382,5 millió forintot a Booking kapta 2024 júliusában. Korábban egyébként az eMAG is vállalt egy több mint 1 milliárd forintos közvetlen fogyasztói kompenzációt.

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A GVH széleskörű tapasztalattal rendelkezik a globális online platformok, piacterek vizsgálatában. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.

A GVH Versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett – vagy helyett – a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. Ennek köszönhetően 2020 áprilisa óta több 10 milliárd forint szerzett vissza a magyaroknak a nemzeti versenyhatóság, és az elmúlt hat évben kartellügyekben kiszabott bírságok nagysága meghaladja a 25 milliárd forintot.
Címlapkép: Getty Images
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