Az IKEA katalógusai látványosan mutatják, hogyan változott a lakberendezési ízlés az elmúlt hat évtizedben.
Húzós ősz vár a magyar családokra: egy vagyonba kerül az iskolakezdés, de már nem az olcsót keresik
Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára. Egy friss felmérés szerint a családok többsége valamilyen műszaki eszközt is beszerez a tanévkezdésre, a jelentős kiadásokra pedig egyre tudatosabban, előre felkészülnek.
A MediaMarkt reprezentatív kutatása alapján a vásárlók 46 százaléka a megbízhatóságot és a tartósságot tartja szem előtt az iskolai eszközök kiválasztásakor. Ez jelentős szemléletváltást mutat a tavalyi évhez képest, amikor a válaszadók 54 százalékánál még egyértelműen az ár dominált.
A tanuláshoz szükséges digitális háttér mára a felkészülés megkerülhetetlen részévé vált: egy év alatt 52-ről 55 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik elektronikai eszköz vásárlását is tervezik az évnyitó előtt. A legkeresettebb termékek a laptopok, az okostelefonok és az okosórák. A megkérdezettek csaknem felének gyermeke használ okoseszközt a tanuláshoz, és nagyjából ugyanennyien gondolják úgy, hogy a megfelelő technológia hiánya a diákok lemaradásához vezethet.
Az iskolakezdési akciókról, a boltok ajánlatairól éppen ma írtunk a Pénzcentrumon, a cikket ide kattintva olvashatod el:
Mivel a szeptemberi tanévkezdés komoly anyagi terhet jelent, a családok igyekeznek tudatosan tervezni. A szülők 39 százaléka rendszeres megtakarításból fedezi a kiadásokat, negyedük hűségprogramokkal és kuponokkal próbálja lefaragni a költségeket, 19 százalékuk pedig a fizetésnaphoz igazítja a nagyobb bevásárlásokat. Ugyanilyen arányban vannak azok, akik állami vagy önkormányzati támogatásra is számítanak, a kamatmentes részletfizetés viszont kevésbé népszerű opció, mindössze 11 százalék élne vele.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2026-os adatokból jól látszik, hogy a szülők egyre inkább hosszú távban gondolkodnak, és hajlandóak többet áldozni a minőségre annak érdekében, hogy a megvásárolt termékek éveken keresztül megbízhatóan szolgálják ki a gyerekek tanulási igényeit.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben
Alig pár hét, és itt a sulikezdés. Ezt a boltok is tudják, úgyhogy nagyüzemben tolják az iskolakezdési akciókat.
Az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, mert savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók elfogyasztásakor.
Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken
A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult.
Bejelentette a foodora: hatalmas újdonság közeleg, így vásárolhatnak be a budapestiek mostantól akár az éjszaka közepén is
Az online vásárlási szokások folyamatosan változnak: a fogyasztók egyre inkább az azonnali, kényelmes és rugalmas megoldásokat keresik.
Az egykori autóbusz-pályaudvaron megvalósult fejlesztés során kiemelt szempont volt a helyszín történeti értékeinek megőrzése.
Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából
A budapesti Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését, és teljesen azonos forgatókönyv zajlott le Szlovákiában, Lettországban, valamint Litvániában is.
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról...
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
Tacskóra keresnek rá a legtöbben, a legdrágább kutya pedig 730 ezer forintért talált új gazdára a Jófogáson.
Komoly alkalmazkodást kívánt az első félév az élelmiszer-kiskereskedelmi láncoktól és ez a második félévben is így marad.
A hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat a leginkább terhelt, 17 és 22 óra közötti idősávban minimalizálja az áramfogyasztását.
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,4%-kal mérséklődött
Ezekben a magyar megyékben pörög leginkább a feketepiac: itt szívják a legtöbb illegális cigit a magyarok
Hiába javult a helyzet, még mindig hatalmas üzlet a cigaretta feketepiaca. De honnan érkeznek a hamis cigaretták Magyarországra, és hol a legnagyobb a feketepiac?
A Coop is csatlakozik azokhoz, akik a hőség és a megnövekedett villamosenergia-igény miatt energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be.
Hamarosan ismét a boltok polcaira kerülhet az egyik legismertebb magyar matricás album, amely a kilencvenes évek elején gyerekek ezreinek szerzett felejthetetlen élményeket.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.
Az ékszerteknős sokszor olcsón beszerezhető, de a tartása az első évben akár több százezer forintos kiadás is lehet. Mutatjuk, miből áll össze a teknőstartás költsége!
Azonnali riasztást adtak ki a népszerű magyar boltlánc termékére: ha te is ilyet vettél, azonnal hagyd abba a használatát
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívásra figyelmeztet.
Itt a bejelentés, sokak kedvenc áruháza tűnhet el Magyarországról: megpecsételődött a hazai Tesco sorsa?
Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai kivonulása, miután a brit áruházlánc befektetési bankokat bízott meg az értékesítés előkészítésével.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.