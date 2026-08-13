2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 26.Tanszerek a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó tanszercsomag-osztásról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 2025. augusztus 26-án. A tanév kezdetére a kor
Vásárlás

Húzós ősz vár a magyar családokra: egy vagyonba kerül az iskolakezdés, de már nem az olcsót keresik

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 13:30

Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára. Egy friss felmérés szerint a családok többsége valamilyen műszaki eszközt is beszerez a tanévkezdésre, a jelentős kiadásokra pedig egyre tudatosabban, előre felkészülnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A MediaMarkt reprezentatív kutatása alapján a vásárlók 46 százaléka a megbízhatóságot és a tartósságot tartja szem előtt az iskolai eszközök kiválasztásakor. Ez jelentős szemléletváltást mutat a tavalyi évhez képest, amikor a válaszadók 54 százalékánál még egyértelműen az ár dominált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tanuláshoz szükséges digitális háttér mára a felkészülés megkerülhetetlen részévé vált: egy év alatt 52-ről 55 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik elektronikai eszköz vásárlását is tervezik az évnyitó előtt. A legkeresettebb termékek a laptopok, az okostelefonok és az okosórák. A megkérdezettek csaknem felének gyermeke használ okoseszközt a tanuláshoz, és nagyjából ugyanennyien gondolják úgy, hogy a megfelelő technológia hiánya a diákok lemaradásához vezethet.

Az iskolakezdési akciókról, a boltok ajánlatairól éppen ma írtunk a Pénzcentrumon, a cikket ide kattintva olvashatod el:

Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben
EZ IS ÉRDEKELHET
Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben
Alig pár hét, és itt a sulikezdés. Ezt a boltok is tudják, úgyhogy nagyüzemben tolják az iskolakezdési akciókat.

Mivel a szeptemberi tanévkezdés komoly anyagi terhet jelent, a családok igyekeznek tudatosan tervezni. A szülők 39 százaléka rendszeres megtakarításból fedezi a kiadásokat, negyedük hűségprogramokkal és kuponokkal próbálja lefaragni a költségeket, 19 százalékuk pedig a fizetésnaphoz igazítja a nagyobb bevásárlásokat. Ugyanilyen arányban vannak azok, akik állami vagy önkormányzati támogatásra is számítanak, a kamatmentes részletfizetés viszont kevésbé népszerű opció, mindössze 11 százalék élne vele.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2026-os adatokból jól látszik, hogy a szülők egyre inkább hosszú távban gondolkodnak, és hajlandóak többet áldozni a minőségre annak érdekében, hogy a megvásárolt termékek éveken keresztül megbízhatóan szolgálják ki a gyerekek tanulási igényeit.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#vásárlás #család #okostelefon #iskola #megtakarítás #iskolakezdés #technológia #szülők #tudatos vásárlás #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:00
18:49
18:33
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 13.
A kibertámadások a hazai kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackerenek
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 13.
Fájó milliókat bukik Magyarország: miközben mások dörzsölik a markukat, mi kimaradunk a gigászi üzletből
2026. augusztus 13.
Durva dolog derült ki az IKEA kanapéiról: szinte minden magyar nappali áldozatul esett
2026. augusztus 13.
Végzetes hibát követett el a magyar vendéglátás? Elképesztő, miért lett elérhetetlen luxus az étterembe járás
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 13.
A balkezesek világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Most közölte a Pepco Group, kivonulnak, vége egy korszaknak: teljesen más útra tér át a boltlánc
2
1 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
3
3 napja
Ennyi volt, hirtelen zárja be boltjait az olcsó diszkont: egyszerre vonul ki Magyarországról és Szlovákiából
4
2 hete
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
5
1 hónapja
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
PÉNZÜGYI KISOKOS
All risks
minden kockázatra kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 19:00
Emiatt ébredsz hulla fáradtan még 8 óra alvás után is: ezeket a súlyos hibákat rengeteg magyar elköveti
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 13. 18:02
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 13. 18:28
Fontos pályázat módosult itthon: mutatjuk a részleteket, résen kell lenni