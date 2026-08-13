Húzós ősz vár a magyar családokra: egy vagyonba kerül az iskolakezdés, de már nem az olcsót keresik

Az idei beiskolázási vásárlásoknál már nem az ár, hanem a minőség a legfontosabb szempont a magyar szülők számára. Egy friss felmérés szerint a családok többsége valamilyen műszaki eszközt is beszerez a tanévkezdésre, a jelentős kiadásokra pedig egyre tudatosabban, előre felkészülnek.

A MediaMarkt reprezentatív kutatása alapján a vásárlók 46 százaléka a megbízhatóságot és a tartósságot tartja szem előtt az iskolai eszközök kiválasztásakor. Ez jelentős szemléletváltást mutat a tavalyi évhez képest, amikor a válaszadók 54 százalékánál még egyértelműen az ár dominált.

A tanuláshoz szükséges digitális háttér mára a felkészülés megkerülhetetlen részévé vált: egy év alatt 52-ről 55 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik elektronikai eszköz vásárlását is tervezik az évnyitó előtt. A legkeresettebb termékek a laptopok, az okostelefonok és az okosórák. A megkérdezettek csaknem felének gyermeke használ okoseszközt a tanuláshoz, és nagyjából ugyanennyien gondolják úgy, hogy a megfelelő technológia hiánya a diákok lemaradásához vezethet.

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Mivel a szeptemberi tanévkezdés komoly anyagi terhet jelent, a családok igyekeznek tudatosan tervezni. A szülők 39 százaléka rendszeres megtakarításból fedezi a kiadásokat, negyedük hűségprogramokkal és kuponokkal próbálja lefaragni a költségeket, 19 százalékuk pedig a fizetésnaphoz igazítja a nagyobb bevásárlásokat. Ugyanilyen arányban vannak azok, akik állami vagy önkormányzati támogatásra is számítanak, a kamatmentes részletfizetés viszont kevésbé népszerű opció, mindössze 11 százalék élne vele.

A 2026-os adatokból jól látszik, hogy a szülők egyre inkább hosszú távban gondolkodnak, és hajlandóak többet áldozni a minőségre annak érdekében, hogy a megvásárolt termékek éveken keresztül megbízhatóan szolgálják ki a gyerekek tanulási igényeit.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA