Megnyílt a legújabb budapesti Meki: rendkívüli az új helyszín, ez benne a különleges

A hosszú múltra visszatekintő, építészetileg is jelentős épület örökségének megőrzésével, vendégközpontú, modern éttermi megoldásokkal és különleges belsőépítészeti koncepcióval nyitotta meg legújabb budapesti éttermét a hazai McDonald's az Erzsébet téren. Az egykori autóbusz-pályaudvar épületében kialakított új egység egyszerre tiszteleg a helyszín múltja előtt és képviseli a márka folyamatos megújulását.

Újabb meghatározó egységgel bővült a magyarországi McDonald's hálózata: megnyitotta kapuit a vállalat új budapesti zászlóshajó étterme az Erzsébet téri Terminál épületében. Az egykori autóbusz-pályaudvaron megvalósult fejlesztés során kiemelt szempont volt a helyszín történeti értékeinek megőrzése, így a helyiségben továbbra is látható például a világ különböző városainak helyi idejét mutató órákkal díszített fal, a jellegzetes központi óra, valamint az egykori buszpályaudvar karakteres építészeti megoldásai, amelyek meghatározó részét képezik a Terminál történetének.

Ezek az örökségvédelmi értékek egészülnek ki egy Magyarországon eddig még nem alkalmazott McDonald's dizájn-koncepció, a „Cube” belsőépítészeti enteriőr elemeivel. A belső tér kialakítását a Happy Meal™ doboz kibontásának élménye inspirálta: a térben a geometrikus formák, a meleg színek és az ikonikus mosoly motívumot visszaidéző részletek jelennek meg. A koncepció részeként egy egyedi falgrafika is helyet kap az étteremben, amely az Erzsébet tér és az épület történetének fontos momentumait, valamint a helyszín közösségi szerepének változásait idézi meg. A kialakítás célja, hogy barátságos, játékos, ugyanakkor modern környezetet teremtsen, amely felidézi az étteremlánchoz kötődő közös emlékeket és élményeket.

A Terminál egyszerre szimbolizálja a McDonald’s hazai fejlődését és az étteremlánc törekvését, hogy ikonikus lokációkon is a helyszín örökségéhez méltó, ugyanakkor a mai vendégigényekre szabott éttermeket alakítson ki. A kialakítás folyamán a cél az volt, hogy a történelmi és építészeti értékek megőrzését a legmodernebb vendégélménnyel ötvözzék. Így a Régiposta utcai és a Nyugati téri éttermek után egy újabb igazán különleges egységgel bővült a hazai hálózat.

Az egység megnyitása egy újabb mérföldkő a hazai McDonald's fejlesztési programjában is. A vállalat az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette hálózatát, immár 127 éttermet üzemeltet Magyarországon, miközben új digitális szolgáltatásokkal és modern éttermi megoldásokkal is hozzájárul a hazai vendéglátás fejlődéséhez.