Megvan a dátum: ekkor érkezik az előrehozott családi pótlék és az új iskolakezdési támogatás is

Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét, valamint az előrehozott szeptemberi családi pótlékot. A több mint 403 ezer gyermeket érintő juttatás mellett a jogosult családok novemberig egy további, 50 ezer forint értékű utalványra is számíthatnak - közölte az RTL Híradó.

Az Országgyűlés által alig egy hónapja elfogadott, a Tisza Párt kezdeményezésére bevezetett támogatást a Magyar Államkincstár adatai szerint 293 700 család kapja meg. Az összeget banki átutalással folyósítják, a bankszámlával nem rendelkezőkhöz pedig a Magyar Posta juttatja el a kifizetést, szintén augusztus 24-én.

A juttatásra automatikusan jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a háztartások, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot.

Szintén megkapják a támogatást az elmúlt hetekben regisztrált egyszülős családok is, akiknél egyelőre nem határoztak meg jövedelmi korlátot.

A most folyósított készpénzes támogatáson felül a jogosultak novemberig egy újabb, 50 ezer forint értékű utalványt is átvehetnek, amelyet többek között ruházatra és lábbelire fordíthatnak. Emellett az előrehozott szeptemberi családi pótlékot is a fent említett, augusztus 24-én utalják.