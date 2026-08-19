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Megvan a dátum: ekkor érkezik az előrehozott családi pótlék és az új iskolakezdési támogatás is

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 08:42

Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét, valamint az előrehozott szeptemberi családi pótlékot. A több mint 403 ezer gyermeket érintő juttatás mellett a jogosult családok novemberig egy további, 50 ezer forint értékű utalványra is számíthatnak - közölte az RTL Híradó.

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Az Országgyűlés által alig egy hónapja elfogadott, a Tisza Párt kezdeményezésére bevezetett támogatást a Magyar Államkincstár adatai szerint 293 700 család kapja meg. Az összeget banki átutalással folyósítják, a bankszámlával nem rendelkezőkhöz pedig a Magyar Posta juttatja el a kifizetést, szintén augusztus 24-én.

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A juttatásra automatikusan jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a háztartások, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot.

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Szintén megkapják a támogatást az elmúlt hetekben regisztrált egyszülős családok is, akiknél egyelőre nem határoztak meg jövedelmi korlátot.

A most folyósított készpénzes támogatáson felül a jogosultak novemberig egy újabb, 50 ezer forint értékű utalványt is átvehetnek, amelyet többek között ruházatra és lábbelire fordíthatnak. Emellett az előrehozott szeptemberi családi pótlékot is a fent említett, augusztus 24-én utalják.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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