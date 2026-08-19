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Close-up shot of human hands preparing to insert a SIM card into a contemporary smartphone, essential for mobile network activation and communication access
Tech

Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük

Borbándi Dániel
2026. augusztus 19. 05:36

Bár a hagyományos, kézzelfogható SIM-kártya továbbra is a legtöbb magyar előfizető választása, a szolgáltatók egybehangzóan arról számolnak be, hogy évről évre nő az eSIM-et használók száma. A digitális megoldás térnyerését nemcsak a kompatibilis készülékek bővülő kínálata hajtja, hanem az is, hogy egyre több felhasználó számára fontos a gyors, otthonról is elvégezhető ügyintézés. A Magyar Telekom, a Yettel és a One szakértőit kérdeztük arról, hogyan alakítja át ez a technológia a hazai mobilpiacot.

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A számok magukért beszélnek: a Yettelnél az aktív eSIM-ek száma az elmúlt néhány évben több mint a hússzorosára nőtt. A szolgáltató szerint a felhasználók egyre inkább azokat a megoldásokat keresik, amelyek gyorsak, egyszerűek és digitálisan működnek – az eSIM pedig mára jóval több, mint a fizikai SIM digitális megfelelője: olyan ügyfélélményt tesz lehetővé, ahol a szerződéskötés, az aktiválás és az ügyintézés is teljes egészében online zajlik.

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A Magyar Telekomnál szintén az eSIM térnyerése figyelhető meg, és a szolgáltató a növekedés mögött ugyanazt a mozgatórugót látja: egyre több okostelefon, tablet és okosóra érkezik eSIM-kompatibilis kivitelben a piacra. A nemzetközi trendekkel összhangban emellett már megjelentek az első, kizárólag eSIM-et támogató készülékek is – ilyen például az iPhone Air –, és a Telekom szerint várhatóan egyre több gyártó követi majd ezt az irányt, ami tovább gyorsíthatja a váltást.

A One-nál is folyamatosan emelkedik az eSIM-et használó ügyfelek száma, ők azonban árnyaltabb képet festenek a piac egészéről: ügyfélbázisuk többsége egyelőre továbbra is a hagyományos fizikai SIM-kártyát részesíti előnyben. A növekedést elsősorban a kompatibilis eszközök – ma már számos prémium és középkategóriás okostelefon, okosóra és egyéb eszköz – terjedése hajtja, a váltás pedig különösen a több eszközt használó és a gyakran külföldre utazó ügyfelek körében jellemző. Ez utóbbi felhasználói kört egyébként mindhárom szolgáltató kiemelten említi, csak más-más összefüggésben – erről bővebben lentebb.

Így működik a dolog

A szolgáltatók abban is egyetértenek, hogy az eSIM elsősorban az ügyfélkiszolgálási folyamatokat formálja át. A Magyar Telekom szerint az eSIM lényege, hogy a fizikai kártyát egy letölthető profil váltja fel, amely közvetlenül a készülékbe épített chipre kerül – mivel a technológia teljesen digitális, az aktiválás vagy a csere akár otthonról, pár perc alatt elvégezhető.

A hangsúly az összes szolgáltatónál egyre inkább az online, önkiszolgáló ügyintézés fejlesztésére helyeződik: a digitális folyamatokról a honlapon, az applikációban és az üzletekben is részletes tájékoztatást kapnak az ügyfelek, kompatibilis Apple és Google készülékeken pedig már a telefon beépített menüjéből is elvégezhető az eSIM-re váltás vagy egy új készülékbe történő átköltöztetés.

A Yettelnél ez a szemlélet egy önálló termékben is testet ölt: a Yepp digitális mobilszolgáltatás néhány perc alatt, teljesen online aktiválható, a szerződéskötéstől az aktiválásig minden lépés a neten zajlik – ezzel gyakorlatilag a Telekom által is említett önkiszolgáló logikát viszik végig egy teljesen digitális terméken.

A One-nál ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy az eSIM terjedése nem igényel alapvető változást a szolgáltatók üzletpolitikájában. Náluk a cél az, hogy az ügyfelek szabadon dönthessenek arról, fizikai SIM-et vagy eSIM-et szeretnének-e használni, vagyis a digitális irány mellett a hagyományos megoldás is egyenrangú marad a kínálatban.

Na jó, de mennyire biztonságos az e-SIM?

A biztonsági kérdésben mindhárom szolgáltató határozott, és a válaszaik jórészt fedik egymást – ez önmagában is sokat elárul arról, mennyire egyértelmű a szakmai konszenzus a témában. A One szerint az eSIM önmagában nem jelent nagyobb biztonsági kockázatot, mint a hagyományos fizikai SIM: a technológia ugyanazokat a mobilhálózati hitelesítési és titkosítási mechanizmusokat használja, az eSIM-profilok letöltése és kezelése pedig a GSMA által szabványosított, biztonságos távoli SIM-kezelési (Remote SIM Provisioning) rendszeren keresztül történik.

A Magyar Telekom ehhez egy friss fejlesztést is hozzátesz: a szolgáltató szerint

az eSIM használata nemcsak hogy nem jelent nagyobb kockázatot, de bizonyos szempontból még biztonságosabb is a hagyományosnál, mivel a chip a készülékbe van építve, és fizikailag nem távolítható el – például egy elveszett vagy ellopott telefonból sem lehet egyszerűen kivenni.

A Telekom hozzáteszi, hogy az eSIM nemzetközi szabványait folyamatosan fejlesztik a legmagasabb biztonsági elvárásoknak megfelelően, és 2026 februárja óta már az új generációs, megerősített biztonságú eSIM-profilokkal szolgálják ki ügyfeleiket, amelyek az 5G SA technológiát is támogatják, ugyanakkor teljesen kompatibilisek maradnak a 4G/5G hálózatokkal is.

Érdemes kiemelni, hogy a fizikai eltávolíthatatlanság érvét mindhárom szolgáltató biztonsági előnyként említi – ez az egyik legerősebb, iparági szinten egyöntetű üzenet az eSIM mellett.

Gyorsaság, rugalmasság – és néhány buktató

Az eSIM legnagyobb vonzereje a szolgáltatók szerint a gyorsaság, a kényelem és a rugalmasság. A Magyar Telekom szerint mindehhez környezetvédelmi érv is társul: mivel nincs szükség fizikai SIM-kártya gyártására és szállítására, a megoldás környezetkímélőbb is. A Telekom külön kiemeli, hogy az Apple Watch mobilhálózati funkciói kizárólag eSIM-mel használhatók, és ehhez a szolgáltató már hét éve biztosít megoldást ügyfeleinek – ezzel az okosóra-felhasználók régóta kiszolgált csoportnak számítanak náluk.

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A One hasonlóan fogalmaz:

az eSIM egyik legnagyobb előnye, hogy szerződéskötés vagy SIM-csere után a szolgáltatás rövid időn belül aktiválható, nincs szükség fizikai kártya kiszállítására vagy átvételére.

Ők is megerősítik, hogy a megoldás azoknak jelent igazán nagy előnyt, akik egy készüléken több telefonszámot használnak, gyakran utaznak külföldre, vagy olyan eszközt – például okosórát vagy tabletet – használnak, amelyben nincs is hely hagyományos SIM-kártyának. Ezzel gyakorlatilag ugyanazt a felhasználói kört azonosítják, mint a Telekom, csak általánosabban fogalmazva.

A Yettelnél a nemzetközi felhasználást emelik ki egy konkrét, önálló termékkel: a technológiára épül a külföldieknek szóló Yettel Pass eSIM-ajánlat is, amellyel a Magyarországra érkező turisták már az utazás előtt megvásárolhatják és letölthetik a szolgáltatást, így érkezéskor azonnal mobilinternethez juthatnak fizikai SIM-kártya nélkül – ez azt mutatja, hogy az eSIM előnyei nemcsak a hazai előfizetők, hanem a beutazó turisták számára is kihasználhatók.

A hátrányok terén a vélemények már kevésbé vágnak egybe. A One a leginkább konkrét ebben a kérdésben: szerintük

az eSIM-profil átvitele új készülékre néhány esetben több lépést igényelhet, mint egy fizikai kártya egyszerű áthelyezése, és a folyamat gyártónként, illetve operációs rendszerenként is eltérhet. Ha a készülék súlyosan meghibásodik és a profil emiatt nem érhető el, előfordulhat, hogy új eSIM-et kell aktiválni, ami ügyfélszolgálati segítséget is igényelhet.

A Yettel ennél visszafogottabban fogalmaz: szerintük az újdonság maga jelentheti a legnagyobb akadályt, hiszen nem egy fizikai kártyát kell behelyezni, hanem néhány lépésben be kell állítani a szolgáltatást a telefonon, ami egyes ügyfelek számára kezdetben szokatlan lehet.

A Magyar Telekom pedig a kompatibilitást emeli ki korlátként: az eSIM használatához eSIM-kompatibilis készülék szükséges, és bizonyos régebbi modelleken továbbra is csak a hagyományos SIM-kártya használható.

Van visszaút a fizikai kártyához?

Mindhárom szolgáltatónál lehetséges a visszaváltás, és egyik cég sem tapasztal ebből tömeges igény. A Magyar Telekom szerint az ilyen kérések viszonylag ritkák, és jellemzően akkor merülnek fel, amikor valaki olyan készülékre vált, amely már nem támogatja az eSIM használatát. A szolgáltató tapasztalata ugyanakkor az, hogy aki egyszer megszokja az eSIM nyújtotta kényelmet és gyors ügyintézést, ritkán tér vissza a hagyományos SIM-kártyához.

A One-nál sem jellemző, hogy az ügyfelek eSIM-ről visszatérnének fizikai SIM-re, a lehetőséget azonban ott is biztosítják. A folyamat mindhárom szolgáltatónál a telefonszám megtartása mellett zajlik: a Telekomnál az új fizikai kártyát személyesen üzletben lehet átvenni, vagy futárszolgálattal is kérhető a kiszállítása, míg a One-nál és a Yettelnél ügyfélszolgálati ügyintézés keretében, gyorsan és egyszerűen elvégezhető a váltás – utóbbi két szolgáltatónál a telefonszám mellett gyakorlatilag csak a SIM típusa változik.
Címlapkép: Getty Images
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