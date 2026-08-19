2026. augusztus 19. szerda Huba
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és egy dollár
Gazdaság

Fordulatos alakult a forint a sorsa: így áll most a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 08:01

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót reggel hét órakor 365,47 forinton jegyezték, ami enyhe forinterősödést jelentett a kedd esti 365,74 forintos szinthez képest. A dollár árfolyama szintén csökkent, 315,73 forintról 315,37 forintra. A svájci frankkal szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A frank jegyzése 388,85 forintról 389,01 forintra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzetközi devizapiacon közben az euró kissé erősödött a dollárral szemben. Egy euróért 1,1587 dollárt adtak szerda reggel, szemben a kedd esti 1,1583 dolláros árfolyammal.

A mozgások összességében csekélyek voltak, a forint árfolyama stabilan alakult a főbb devizákkal szemben. Az euró 365 forint körüli jegyzése továbbra is fontos szint a magyar devizapiacon.

 
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:01
08:42
08:31
08:01
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 18. 16:50
Jön a vagyonadó, átalakulnak a befektetések: van miért izgulni a prémium bankoknál  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 18. 20:59
15 év után egy napra visszatér Mészáros Antónia a közmédiába - Bősze Ádámmal indítják el az új Híradót
A korábban egy Orbán Viktorral készített interjúja után félreállított Mészáros Antónia augusztus 20-...
Holdblog  |  2026. augusztus 18. 11:36
Szaúdi és angol milliárdokból épül a futball új világa
A nyári átigazolási piac már olyan, mint egy látványos pénzügyi erődemonstráció. Miközben a Premier...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 18. 10:23
Hitelboom ide vagy oda: közel 9 ezer milliárd forinttal nőtt a magyarok nettó pénzügyi vagyona
Tovább gyarapodott a magyar háztartások pénzügyi vagyona. Az MNB friss pénzügyi számlái szerint 2026...
Kasza Elliott-tal  |  2026. augusztus 17. 13:24
Követett részvények - 2026. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 19.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 18.
9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen
2026. augusztus 18.
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
2026. augusztus 18.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 19. szerda
Huba
34. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
3 napja
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
3
1 hete
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
4
2 napja
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
5
21 órája
Új világ jön a PET-palackokkal kapcsolatban: itt van minden fontos tudnivaló!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 08:31
M3-as metró: már az indulás előtt milliárdos akadályba ütközött a hosszabbítás
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 07:18
Hivatalba lépett: mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke
Agrárszektor  |  2026. augusztus 19. 08:18
Megdöbbentő dolgokat közöltek: tényleg ezt fogjuk enni néhány év múlva?