Fordulatos alakult a forint a sorsa: így áll most a magyar fizetőeszköz

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 365,47 forinton jegyezték, ami enyhe forinterősödést jelentett a kedd esti 365,74 forintos szinthez képest. A dollár árfolyama szintén csökkent, 315,73 forintról 315,37 forintra. A svájci frankkal szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A frank jegyzése 388,85 forintról 389,01 forintra emelkedett.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró kissé erősödött a dollárral szemben. Egy euróért 1,1587 dollárt adtak szerda reggel, szemben a kedd esti 1,1583 dolláros árfolyammal.

A mozgások összességében csekélyek voltak, a forint árfolyama stabilan alakult a főbb devizákkal szemben. Az euró 365 forint körüli jegyzése továbbra is fontos szint a magyar devizapiacon.