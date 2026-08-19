A Pénzcentrum 2026. augusztus 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fordulatos alakult a forint a sorsa: így áll most a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 365,47 forinton jegyezték, ami enyhe forinterősödést jelentett a kedd esti 365,74 forintos szinthez képest. A dollár árfolyama szintén csökkent, 315,73 forintról 315,37 forintra. A svájci frankkal szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A frank jegyzése 388,85 forintról 389,01 forintra emelkedett.
A nemzetközi devizapiacon közben az euró kissé erősödött a dollárral szemben. Egy euróért 1,1587 dollárt adtak szerda reggel, szemben a kedd esti 1,1583 dolláros árfolyammal.
A mozgások összességében csekélyek voltak, a forint árfolyama stabilan alakult a főbb devizákkal szemben. Az euró 365 forint körüli jegyzése továbbra is fontos szint a magyar devizapiacon.
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