Különleges termékek érkeznek a Lidl, Tesco, Penny áruházaiba: ilyen akció csak egyszer van egy évben

Már csak két és fél hét van hátra az iskolakezdésig, úgyhogy a legnagyobb hazai láncok berobbantották az iskolakezdési akciókat. Mi pedig most ezekből szemezgettünk.

Már csak két és fél hét van hátra az iskolakezdésig, úgyhogy a legnagyobb hazai boltláncok telepakolták akciós újságjaikat füzetekkel, írószerekkel, iskolatáskákkal és más tanévkezdéshez szükséges termékekkel.

És mivel a következő hetekben sok család egyszerre próbálja majd beszerezni a teljes iskolai felszerelést, egyáltalán nem mindegy, hol milyen kedvezményekkel lehet találkozni. Éppen ezért a Pénzcentrum megnéztek a nagy boltláncok friss akcióit, és összeszedtük, milyen iskolakezdési ajánlatokkal készülnek.

Lidl

A Lidl augusztus 13-tól induló kínálatában már külön blokkot kaptak az iskolakezdéshez szükséges termékek. Az alapvető tanszerek között több olcsóbb tétel is akad: az A5-ös design füzetek 69 forinttól, a prémium füzetek 99 forinttól kaphatók, az A4-es spirálfüzet 249, a spirál jegyzetblokk pedig 399 forintba kerül. A füzetcímkéért 119, a gyűrűs mappáért 999, a diáknaptárért 1999 forintot kérnek.

Forrás: Lidl akciós újság

Az írószerekből is széles a választék. Herlitz- és Paper Mate-termékeket 699 forintért kínálnak, a Maped írószerek 999 forintba kerülnek, míg egy 12 darabos jelölőfilc-készlet ára 1499 forint. UHU ragasztót 699, radírozható golyóstollakat szintén 699 forintért lehet venni, az elektromos hegyező pedig 1999 forintos áron kerül a polcokra.

A nagyobb kiadást természetesen az iskolatáska jelenti: a Lidlben egy Puma hátizsákot 5999 forintért lehet megvenni. Emellett több olyan kiegészítő is bekerült az akcióba, amely már inkább a nagyobb diákoknak lehet érdekes, így például 799 forintos laptoptartó állvány, 4999 forintos Bluetooth-fülhallgató és 5999 forintos Bluetooth-hangszóró is szerepel a kínálatban.

Tesco

A Tesco is ráfordult az iskolakezdésre, a „Helló suli!” ajánlatokban pedig az alapvető írószerek mellett már a komolyabb, több ezer forintos tételek is megjelentek. Fontos azonban, hogy a feltüntetett kedvezőbb árak Clubcarddal érvényesek, vagyis akinek nincs hűségkártyája, annak több terméknél magasabb árral kell számolnia.

A kisebb kiadások között találni például 119 forintos ragasztóstiftet, 275 forintos füzetet, 299 forintos négyzethálós lapcsomagot és 339 forintos origamipapírt. A 10 darabos füzetborító 569, a Technika tasak 289, egy rajztábla pedig 919 forintba kerül Clubcarddal.

Forrás: Tesco akciós újság

Az írószereknél több ismert márka is bekerült az akcióba. A Stabilo 18 darabos színesceruza-készlete 1949, egy 10 darabos filctollszett 1799 forint, míg egy radírozható toll 879 forintért vihető Clubcarddal. A Technokol Rapid univerzális ragasztó 699, az UHU univerzális ragasztó 279, a hibajavító szalag pedig 839 forintos kedvezményes áron szerepel.

A nagyobb kiadás itt is az iskolatáska lehet. Az Ars Una ergonomikus iskolatáskák közül az egyik modell 18 490, egy másik 20 990 forintba kerül Clubcarddal, míg egy Teknős hátizsák 10 990 forintos áron szerepel. A tolltartók között 3599 és 4799 forintos darabokat is találni, a tornazsák 1999, a gumis mappa pedig 799 forint. Hűségkártya nélkül ezeknél is érdemes külön megnézni a normál árat, mert a különbség több terméknél már érezhető lehet.

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Interspar

Az Interspar augusztus 13. és 26. között külön iskolakezdési katalógussal készül, amelyben az alapvető írószerektől a tolltartókon át az iskolatáskákig szinte minden fontosabb kategória megjelenik. Az olcsóbb tételek között 99 forintos ceruzát, 119 forintos radírt, 199 forintos ragasztóstiftet és figurás tollat, valamint 299 forintos grafitceruzát is találni. A 10 darabos füzetborító 569 forint, a 100 darabos filctollkészlet pedig 2299 forintos áron szerepel.

Forrás: Spar akciós újság

A színes ceruzák és filctollak között is nagy az árkülönbség: egyes készletek 799–949 forint körül indulnak, míg egy nagyobb filctollcsomagért 1299 forintot kérnek. A kínálatban 2299 forintos művészeti szett, 699 forintos figurás filctollkészlet, 829 forintos hibajavító roller és 349 forintos hegyező is szerepel. Emellett többféle Libri-könyvet 999 forintért kínálnak.

Gyermekhátizsákot már 2699–2999 forintért is lehet találni, egy Dorko hátizsák viszont 13 999 forintba kerül. A tolltartók között 1999, 2790 és 3399 forintos darabok is vannak, míg a tornazsák 2399 forintért szerepel az akcióban.

Penny

A Pennynél augusztus 13. és 19. között kerülnek előtérbe az iskolakezdéshez kapcsolódó non-food termékek. Az alapvető tanszerek között A5-ös füzetet már 99 forintért, dizájnfüzetet 119 forintért, A4-es füzetet 219 forintért lehet találni, míg a spirálfüzetek 499 forintba kerülnek. A 12 darabos Harry Potter színesceruza-készlet 999, az 50 darabos filctollszett 1299, a Stitch toll pedig 1399 forintos áron szerepel az akcióban.

Forrás: Penny akciós újság

A táskák között is elég széles az ársáv. Puma hátizsákot 4999 forintért kínálnak, míg egy Ars Una hátizsák 12 999 forintba kerül. Az Ars Una tolltartó ára 2399, az uzsonnás dobozé 1199, egy kulacs pedig 2999 forint. A kisebb kiegészítők között 999 forintos asztali rendszerező és 2299 forintos pénztárca is van.

A Penny kínálata az írószereken túl több, tanuláshoz használható műszaki eszközre is kiterjed. Laptop táskát 2999, LED-es asztali lámpát 2499, billentyűzet-egér szettet 2999, vezeték nélküli egeret pedig 1699 forintért lehet venni. Egy több eszköz egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás 4499 forintba kerül.