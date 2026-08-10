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Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Vásárlás

Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)

PR
2026. augusztus 10. 05:00

Az iskolakezdés sokunk számára a szeptemberi izgalmakat, az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól. Egy teljes tanszerlista összeállítása ma már több tízezer forintos kiadást is jelenthet, amit sokan csak komoly áldozatok árán tudnak előteremteni.

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Minden évben különösen nagy jelentősége van azoknak az összefogásoknak, amelyek segítenek abban, hogy a gyermekek ne hátránnyal induljanak az első tanítási napon. Az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció idén is ezt a célt szolgálja: minél több rászoruló diák számára szeretné biztosítani az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket.

Válassz egy tanszert és tegyél egy jó ügyért

2026. augusztus 13. és 16. között, 10 órától 18 óráig az ország bármely INTERSPAR áruházában te is könnyedén csatlakozhatsz a gyűjtéshez. Egyszerűen válassz ki egy vagy több tanszert vagy iskolakezdéshez szükséges terméket – például füzetet, ceruzát, tollat, tolltartót, vízfestéket, rajzlapot vagy körzőkészletet –, majd a vásárlás után add át azokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek.

Nincs előírt értékhatár, és nincs olyan adomány, amely túl kicsi lenne. Egyetlen füzet vagy egy csomag színes ceruza is része lehet annak a támogatásnak, amelyből végül komplett tanszercsomagok állnak össze.

Így jutnak el az adományok a gyermekekhez

A felajánlott tanszereket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei összegyűjtik, rendszerezik, majd országos hálózatukon keresztül juttatják el azokhoz a családokhoz, ahol a leginkább szükség van rájuk. A cél nem egyszerűen néhány tanszer átadása. Az adományokból olyan, életkorhoz igazított csomagok készülnek, amelyek valódi segítséget jelentenek a tanév első napjaiban. Így a rászoruló gyermekek ugyanazokkal az alapvető eszközökkel ülhetnek be az iskolapadba, mint társaik.

Egy tanszercsomagnál sokkal többet adunk

Amikor egy gyermeknek hiányzik néhány füzet, egy tolltartó vagy a rajzfelszerelése, az nemcsak a tanulását nehezíti meg. Könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet az osztálytársai előtt, ami az önbizalmára és a közösségi élményeire is hatással lehet. Egy teljes tanszercsomag ezért jóval több néhány iskolaszernél. Magabiztosabb tanévkezdést, nagyobb önbizalmat és nyugodtabb hétköznapokat is jelenthet egy gyermek számára.

Adománykártyával is segíthetsz

Az Adni Öröm! kampány nem ér véget a személyes gyűjtéssel. 2026. augusztus 31-ig az INTERSPAR áruházakban továbbra is megvásárolhatók az 500, 1 500, 3 000, 5 000 és 10 000 forint értékű adománykártyák. A kártyákból befolyt teljes összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új tanszerek beszerzésére fordítja, így akkor is részese lehetsz az összefogásnak, ha a személyes gyűjtésben nem tudsz részt venni.

Minden felajánlás számít

Sokak számára egy plusz füzet vagy ceruzakészlet alig változtat a bevásárlás végösszegén. Egy rászoruló család számára viszont ezek az apró adományok összeadódva azt jelenthetik, hogy a gyermekük ugyanazzal az önbizalommal és felszereléssel kezdheti meg a tanévet, mint az osztálytársai. Ha 2026. augusztus 13. és 16. között INTERSPAR áruházban jársz, gondolj arra, hogy egyetlen plusz tanszer is valódi segítséget jelenthet. Csatlakozz az Adni Öröm! kezdeményezéshez, és tegyünk együtt azért, hogy minél több gyermek örömmel vághasson neki az új tanévnek.

További információk és az adományozásban részt vevő INTERSPAR áruházak listája: www.adniorom.hu

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#vásárlás #spar #iskolakezdés

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