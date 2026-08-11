Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken

A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult. A Global Payments magyarországi tranzakciós adatai szerint 2026 júliusában ez előző két évhez képest látványosan nőtt többek között a légkondicionálással kapcsolatos szolgáltatások, a kempingek és a mozik forgalma, miközben a szépségszalonok, az orvosi szolgáltatások és az állatorvosi rendelők forgalma is emelkedett. A kertészeti áruházakban és szaküzletekben eközben évek óta stabilan magas a júliusi forgalom. A több mint 4 millió vizsgált tranzakcióból egy ismerős nyári életkép rajzolódik ki: próbálunk hűvösben maradni, útra kelünk, programokat keresünk, miközben magunkra, az otthonunkra és a kedvenceinkre is figyelmet fordítunk.

A júliusi meleg egyik leglátványosabb nyomát a légkondicionálással és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő költésekben hagyta. Ebben a kategóriában a Global Payments 56 százalékkal magasabb forgalmat mért, mint 2025 júliusában, a költések összege pedig csaknem kétszerese volt a két évvel korábbi értéknek. Úgy tűnik, a kánikula idén sokakat késztetett arra, hogy komolyabban vegyék otthonuk hűtését.

Az utazási szezon megmozdította a hazai szálláshelyek forgalmát

Mások inkább útra keltek: a hazai szállodák, motelek és üdülőhelyek forgalma júliusban meghaladta az 1,43 milliárd forintot, közel 9 százalékkal felülmúlva az előző év azonos hónapját. Még látványosabb változás látszik az egy tranzakcióra jutó összegben: ez egy év alatt mintegy 36 ezer forintról 48 ezer forintra nőtt. A növekvő forgalom és a magasabb átlagos tranzakcióérték a hazai turisztikai szezon élénkülésére utal.

Aki pedig a szállodai szoba helyett a természethez közelebbi kikapcsolódást választotta, annak sem kellett messze mennie. A kempingek forgalma 27 százalékkal volt magasabb a tavaly júliusinál és 44 százalékkal a 2024-es értéknél. Érdekesség, hogy kevesebb tranzakció mellett az egy alkalomra jutó összeg 38 százalékkal, több mint 45 ezer forintra ugrott. A kempingezés tehát kisebb tranzakciószám mellett is jóval nagyobb forgalmat hozott ezen a nyáron.

A mozi és az éttermek továbbra is fontos részei a nyári programoknak

Ha túl meleg volt a szabadtéri programokhoz, a légkondicionált moziterem vonzó alternatívát kínálhatott. A mozik forgalma júliusban 26 százalékkal haladta meg az előző évi költéseket. Ráadásul nemcsak az összeg nőtt: 17 százalékkal több tranzakció történt, mint tavaly. A mozi a nyári programkínálatban is egyre erősebb szereplőnek látszik.

A nyári programok mellől az éttermek sem maradhatnak ki. A hazai éttermekben júliusban több mint 3,4 milliárd forintos forgalmat mért a Global Payments. Bár ez az összeg valamivel alacsonyabb a tavaly júliusinál, az egy tranzakcióra jutó átlagos érték lényegében változatlan, valamivel 6 300 forint feletti maradt. Az éttermezés így továbbra is a júliusi költések egyik meghatározó területe.

A saját magunkra fordított kiadások is emelkedtek

A fodrászatokban és szépségszalonokban júliusban közel 16 százalékkal magasabb forgalmat regisztrált a Global Payments, mint egy évvel korábban. Két év alatt még látványosabb a változás: 2024 júliusához képest 63 százalékkal nőtt a forgalom, , miközben a tranzakciók száma is több mint 50 százalékkal emelkedett.

Az egészségünkre is jelentős összegeket fordítottunk. Az orvosi szolgáltatások forgalma 2026 júliusában 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest, 2024 júliusához viszonyítva pedig már 63 százalékkal volt magasabb. A szépségápolás és az egészségügyi szolgáltatások adatai egyaránt azt mutatják, hogy az önmagunkra fordított kiadások az elmúlt években látványosan emelkedtek.

A kis kedvenceinkre is többet költöttünk

És nemcsak saját magunkra jutott több figyelem, hanem a kis kedvenceinkre is. Az állatorvosi szolgáltatások forgalma júliusban 23 százalékkal emelkedett egyetlen év alatt, két év alatt pedig 38 százalékkal nőtt. A kisállatok egészségére fordított összegek tehát szintén egyre jelentősebb tételt képviselnek.

A kert továbbra is stabil pont maradt

A kert pedig továbbra is biztos pont marad. A kertészeti áruházak és szaküzletek forgalma 2026 júliusában lényegében megegyezett az előző két év júliusi szintjével. A kertre és az otthoni szabadtéri terekre fordított kiadások így stabilan jelen vannak a júliusi költések között.

„A fizetési tranzakciók mögött sokszor nagyon is ismerős hétköznapi történetek rajzolódnak ki. A júliusi adatokban egyszerre jelenik meg a hőséghez való alkalmazkodás, a turisztikai főszezon, a kikapcsolódás, valamint az, hogy mennyit fordítunk saját magunkra, az otthonunkra vagy éppen a kis kedvenceinkre. Az ilyen mintázatok jól mutatják, hogy a fizetési adatok elemzésével nemcsak a költések változását, hanem az életmódunk és a mindennapi prioritásaink alakulását is jobban megérthetjük” - mondta el Csóti Gabriella, a Global Payments magyarországi vezetője.