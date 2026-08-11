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Kiderült, mire szórják el a pénzüket a magyarok a kánikulában: durván megugrott a forgalom ezeken a helyeken
A nyár közepén nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem több, kikapcsolódáshoz és életmódhoz kapcsolódó költési kategória is felfelé mozdult. A Global Payments magyarországi tranzakciós adatai szerint 2026 júliusában ez előző két évhez képest látványosan nőtt többek között a légkondicionálással kapcsolatos szolgáltatások, a kempingek és a mozik forgalma, miközben a szépségszalonok, az orvosi szolgáltatások és az állatorvosi rendelők forgalma is emelkedett. A kertészeti áruházakban és szaküzletekben eközben évek óta stabilan magas a júliusi forgalom. A több mint 4 millió vizsgált tranzakcióból egy ismerős nyári életkép rajzolódik ki: próbálunk hűvösben maradni, útra kelünk, programokat keresünk, miközben magunkra, az otthonunkra és a kedvenceinkre is figyelmet fordítunk.
A júliusi meleg egyik leglátványosabb nyomát a légkondicionálással és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő költésekben hagyta. Ebben a kategóriában a Global Payments 56 százalékkal magasabb forgalmat mért, mint 2025 júliusában, a költések összege pedig csaknem kétszerese volt a két évvel korábbi értéknek. Úgy tűnik, a kánikula idén sokakat késztetett arra, hogy komolyabban vegyék otthonuk hűtését.
Az utazási szezon megmozdította a hazai szálláshelyek forgalmát
Mások inkább útra keltek: a hazai szállodák, motelek és üdülőhelyek forgalma júliusban meghaladta az 1,43 milliárd forintot, közel 9 százalékkal felülmúlva az előző év azonos hónapját. Még látványosabb változás látszik az egy tranzakcióra jutó összegben: ez egy év alatt mintegy 36 ezer forintról 48 ezer forintra nőtt. A növekvő forgalom és a magasabb átlagos tranzakcióérték a hazai turisztikai szezon élénkülésére utal.
Aki pedig a szállodai szoba helyett a természethez közelebbi kikapcsolódást választotta, annak sem kellett messze mennie. A kempingek forgalma 27 százalékkal volt magasabb a tavaly júliusinál és 44 százalékkal a 2024-es értéknél. Érdekesség, hogy kevesebb tranzakció mellett az egy alkalomra jutó összeg 38 százalékkal, több mint 45 ezer forintra ugrott. A kempingezés tehát kisebb tranzakciószám mellett is jóval nagyobb forgalmat hozott ezen a nyáron.
A mozi és az éttermek továbbra is fontos részei a nyári programoknak
Ha túl meleg volt a szabadtéri programokhoz, a légkondicionált moziterem vonzó alternatívát kínálhatott. A mozik forgalma júliusban 26 százalékkal haladta meg az előző évi költéseket. Ráadásul nemcsak az összeg nőtt: 17 százalékkal több tranzakció történt, mint tavaly. A mozi a nyári programkínálatban is egyre erősebb szereplőnek látszik.
A nyári programok mellől az éttermek sem maradhatnak ki. A hazai éttermekben júliusban több mint 3,4 milliárd forintos forgalmat mért a Global Payments. Bár ez az összeg valamivel alacsonyabb a tavaly júliusinál, az egy tranzakcióra jutó átlagos érték lényegében változatlan, valamivel 6 300 forint feletti maradt. Az éttermezés így továbbra is a júliusi költések egyik meghatározó területe.
A saját magunkra fordított kiadások is emelkedtek
A fodrászatokban és szépségszalonokban júliusban közel 16 százalékkal magasabb forgalmat regisztrált a Global Payments, mint egy évvel korábban. Két év alatt még látványosabb a változás: 2024 júliusához képest 63 százalékkal nőtt a forgalom, , miközben a tranzakciók száma is több mint 50 százalékkal emelkedett.
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Az egészségünkre is jelentős összegeket fordítottunk. Az orvosi szolgáltatások forgalma 2026 júliusában 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest, 2024 júliusához viszonyítva pedig már 63 százalékkal volt magasabb. A szépségápolás és az egészségügyi szolgáltatások adatai egyaránt azt mutatják, hogy az önmagunkra fordított kiadások az elmúlt években látványosan emelkedtek.
A kis kedvenceinkre is többet költöttünk
És nemcsak saját magunkra jutott több figyelem, hanem a kis kedvenceinkre is. Az állatorvosi szolgáltatások forgalma júliusban 23 százalékkal emelkedett egyetlen év alatt, két év alatt pedig 38 százalékkal nőtt. A kisállatok egészségére fordított összegek tehát szintén egyre jelentősebb tételt képviselnek.
A kert továbbra is stabil pont maradt
A kert pedig továbbra is biztos pont marad. A kertészeti áruházak és szaküzletek forgalma 2026 júliusában lényegében megegyezett az előző két év júliusi szintjével. A kertre és az otthoni szabadtéri terekre fordított kiadások így stabilan jelen vannak a júliusi költések között.
„A fizetési tranzakciók mögött sokszor nagyon is ismerős hétköznapi történetek rajzolódnak ki. A júliusi adatokban egyszerre jelenik meg a hőséghez való alkalmazkodás, a turisztikai főszezon, a kikapcsolódás, valamint az, hogy mennyit fordítunk saját magunkra, az otthonunkra vagy éppen a kis kedvenceinkre. Az ilyen mintázatok jól mutatják, hogy a fizetési adatok elemzésével nemcsak a költések változását, hanem az életmódunk és a mindennapi prioritásaink alakulását is jobban megérthetjük” - mondta el Csóti Gabriella, a Global Payments magyarországi vezetője.
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