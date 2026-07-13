A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.
Elképesztő történet: milliókat csalt ki áldozatából egy 83 éves, idősotthonban élő asszony
Jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat az ügyészség egy 83 éves nő ellen, aki egy nem létező nagykanizsai lakás elajándékozásának ürügyén öt és fél millió forintot csalt ki egy letenyei idősotthon lakójának lányától - közölte az ügyészség.
A 83 éves vádlott 2023 júliusában került a letenyei intézménybe, ahol gyorsan bizalmi viszonyt alakított ki egy másik gondozott hozzátartozójával. Elhitette a nővel, hogy van egy nagykanizsai lakása, amelyet neki szeretne ajándékozni.
Hogy történetét hitelessé tegye, egy fiktív címet tartalmazó szándéknyilatkozatot is írt, bár a megadott házszám alatt valójában nem is létezett épület a városban.
A nő 2024 júniusa és decembere között az ingatlan átírási költségeire hivatkozva folyamatosan pénzt kért a sértettől. Mivel az áldozat megbízott benne, összesen harminc alkalommal fizetett neki. Az így megszerzett öt és fél millió forintot az idős asszony felélte, a kicsalt összeg pedig a nyomozás során sem térült meg.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség az elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
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