Kemény milliókat bukhat, aki most akar túladni ilyen ingatlanon: erre kevesen számítottak 2026-ban

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Megtorpant a balatoni ingatlanpiac, egyre kevesebb a vevő, miközben az eladók továbbra is a korábbi magas árakon próbálják értékesíteni nyaralóikat és apartmanjaikat. A szakértők szerint emiatt már az sem ritka, hogy a legjobb fekvésű ingatlanok is egy-másfél évig vevő nélkül maradnak, miközben a sikeres értékesítéshez sok esetben már 10-20 százalékos árengedményre is szükség lenne.
Nem alakult jól az idei év eddig a balatoni ingatlanpiacon: Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője szerint elfogytak az érdeklődők, miközben az eladók inkább csak kivárnak. Sokáig úgy nézett ki, hogy az országgyűlési választások miatt óvatosak a vevők, de áprilist követően sem jelentek meg nagyobb számban a balatoni ingatlanpiacon.
A szakértő szerint ennek több oka is lehet, melyek összefüggenek. Szerinte az alapvető problémát a gazdasági növekedés elmaradása okozza, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is. Ez természetesen hatással van az ingatlanpiacra, és egyelőre nem látni, hogy az orosz–ukrán háború mellett hogyan indulhatna be gyorsabb növekedés - mondta Krausz Gábor.
Eközben az ingatlanárak egy korábbi magas szinten ragadtak be az elmúlt évek folyamatos emelkedése után. Az eladók egyelőre ragaszkodnak ezekhez az árakhoz, illetve kivárnak, abban reménykedve, hogy talán javulni fog a helyzet a közeljövőben. Krausz Gábor szerint ez azonban erősen kétséges, így ha az eladók belátható időn belül nem csökkentik az ingatlanaik árát, értékesíteni sem fogják tudni őket.
Már most is látni riasztó példákat arra, hogy milyen hosszú időre beragadnak ingatlanok a kínálatba. Még az olyan kisméretű, partmenti apartmanoknál is nehéz az eladás a kevés érdeklődő miatt, melyek egyértelműen a legkönnyebben értékesíthető ingatlanok kategóriájába tartoztak korábban.
Így ma már egyáltalán nem rendhagyó, ha egy-másfél éve kihelyezett “eladó” táblákkal találkozunk olyan ingatlanokon, melyek újak vagy újszerűek, és kiemelt nyaralóövezetekben találhatók. Márpedig ha ennyi idő alatt nem kelt el egy ingatlan, akkor a tulajdonosnak változtatnia kell a hirdetési áron, különben még jövőre is csak hirdetni fogja.
Akadnak ugyan érdeklődők az ingatlanpiacon, de ők egyre nagyobb árengedményeket próbálnak elérni, így a 10-20 százalékos alku már nem számít kirívónak. Ha az eladók ebbe belemennének, azzal egy korábbinál lassabb ütemben, de azért működne az ingatlanpiac. Mert ha nem is könnyen, de egy reális áron kínált ingatlant azért el lehetne adni - mondta a szakértő.
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A problémát csak fokozza, hogy egyre több ingatlan torlódik fel a piacon, ami még inkább az árak csökkenésének irányába hat, így egy olyan kör alakul ki, melyben az a tulajdonos jár jobban, aki most hajlandó 10-15 százalékot engedni az árból egy biztos eladás reményében, mintsem várni, és majd esetleg jövőre egy ennél is nagyobb árcsökkentés után tud majd csak megszabadulni az ingatlanától — magyarázta Krausz Gábor.
Ő egyébként úgy látja, hogy a lassulást a beruházók is érzik, így újépítésű projektek már a korábbinál jóval visszafogottabb számban jelennek csak meg a piacon, azzal együtt, hogy persze Budapest mellett még mindig a Balaton az, ahol a legnagyobb számban zajlanak fejlesztések.
Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a befektetők itt talán most kisebb hozamokat tudnak elérni, mint Budapesten és környékén, pont a magas árak miatt. Kereslet ugyan van a hosszú és rövid távon kiadó ingatlanokra, azonban sokan mégis inkább ingatlanbefektetés helyett alternatív befektetési lehetőségeken gondolkodnak, melyeknél kisebb ráfordítással magasabb hozam érhető el.
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