Félelmetesen aljas módszerrel támad az új telefonos vírus: észre sem veszed, és hűlt helye a pénzednek

Új, veszélyes androidos kártevő terjed, amely bankkártyaadatok megszerzésére specializálódott. A vírus egy ismert fizetési alkalmazás trójai változatát használja, így könnyen megtéveszti a felhasználókat. A támadás különösen alattomos, mert a folyamat során a felhasználók maguk adják meg érzékeny adataikat, írja a Bleeping Computer.

Új változata jelent meg az NGate nevű androidos kártevőnek, amely kifejezetten a bankkártyaadatok megszerzésére összpontosít. A vírus egy ismert mobilfizetési szolgáltatás, a HandyPay trójai verzióját használja álcaként, így a felhasználók számára első ránézésre teljesen hiteles alkalmazásnak tűnik.

Az NGate-et eredetileg 2024 közepén azonosították a biztonsági szakemberek, már akkor is pénzügyi adatok ellopása volt a célja. Az ESET kutatói által most felfedezett új variáns azonban még kifinomultabb: a HandyPay alkalmazást fertőzték meg rosszindulatú kóddal, amely képes az áldozatok eszközeiről érzékeny adatokat begyűjteni.

Érdekesség, hogy a kutatók a kártevő kódjában emojikat is találtak, ami arra utalhat, hogy a fejlesztés során mesterséges intelligenciát is bevethettek. Ez jól mutatja, hogy a kibertámadások mögött álló technológia egyre fejlettebbé válik.

A HandyPay egyébként 2021 óta elérhető a Play Áruházban, és NFC-alapú adatátvitelt tesz lehetővé. Pont ezt a funkciót használja ki a kártevő is: a felhasználót arra veszi rá, hogy a bankkártyáját érintse a telefonhoz, így az adatok könnyen leolvashatók.

A támadás menete alattomosan egyszerű. A fertőzött alkalmazás telepítése után azonnal kéri, hogy alapértelmezett NFC fizetési szolgáltatásként legyen beállítva, majd elkéri a bankkártya PIN-kódját is. Ezt követően arra utasítja a felhasználót, hogy érintse a kártyáját a készülékhez, így minden szükséges adatot megszerez.

A megszerzett információkat az alkalmazás ezután továbbítja a támadók számára, jellemzően e-mailben. A szakértők szerint a kampány legalább 2025 novembere óta zajlik, és leginkább hamis, Play Áruházat utánzó oldalakon keresztül terjesztik a fertőzött appot.

A védekezés kulcsa továbbra is az óvatosság: érdemes elkerülni az ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat, különösen azokat, amelyek hirdetésekből érhetők el. A biztonság érdekében célszerű kizárólag a hivatalos alkalmazásboltból, és ott is megbízható fejlesztőktől származó appokat telepíteni.