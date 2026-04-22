Félelmetesen aljas módszerrel támad az új telefonos vírus: észre sem veszed, és hűlt helye a pénzednek
Új, veszélyes androidos kártevő terjed, amely bankkártyaadatok megszerzésére specializálódott. A vírus egy ismert fizetési alkalmazás trójai változatát használja, így könnyen megtéveszti a felhasználókat. A támadás különösen alattomos, mert a folyamat során a felhasználók maguk adják meg érzékeny adataikat, írja a Bleeping Computer.
Új változata jelent meg az NGate nevű androidos kártevőnek, amely kifejezetten a bankkártyaadatok megszerzésére összpontosít. A vírus egy ismert mobilfizetési szolgáltatás, a HandyPay trójai verzióját használja álcaként, így a felhasználók számára első ránézésre teljesen hiteles alkalmazásnak tűnik.
Az NGate-et eredetileg 2024 közepén azonosították a biztonsági szakemberek, már akkor is pénzügyi adatok ellopása volt a célja. Az ESET kutatói által most felfedezett új variáns azonban még kifinomultabb: a HandyPay alkalmazást fertőzték meg rosszindulatú kóddal, amely képes az áldozatok eszközeiről érzékeny adatokat begyűjteni.
Érdekesség, hogy a kutatók a kártevő kódjában emojikat is találtak, ami arra utalhat, hogy a fejlesztés során mesterséges intelligenciát is bevethettek. Ez jól mutatja, hogy a kibertámadások mögött álló technológia egyre fejlettebbé válik.
A HandyPay egyébként 2021 óta elérhető a Play Áruházban, és NFC-alapú adatátvitelt tesz lehetővé. Pont ezt a funkciót használja ki a kártevő is: a felhasználót arra veszi rá, hogy a bankkártyáját érintse a telefonhoz, így az adatok könnyen leolvashatók.
A támadás menete alattomosan egyszerű. A fertőzött alkalmazás telepítése után azonnal kéri, hogy alapértelmezett NFC fizetési szolgáltatásként legyen beállítva, majd elkéri a bankkártya PIN-kódját is. Ezt követően arra utasítja a felhasználót, hogy érintse a kártyáját a készülékhez, így minden szükséges adatot megszerez.
A megszerzett információkat az alkalmazás ezután továbbítja a támadók számára, jellemzően e-mailben. A szakértők szerint a kampány legalább 2025 novembere óta zajlik, és leginkább hamis, Play Áruházat utánzó oldalakon keresztül terjesztik a fertőzött appot.
A védekezés kulcsa továbbra is az óvatosság: érdemes elkerülni az ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat, különösen azokat, amelyek hirdetésekből érhetők el. A biztonság érdekében célszerű kizárólag a hivatalos alkalmazásboltból, és ott is megbízható fejlesztőktől származó appokat telepíteni.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
A mesterséges intelligencia és a genetikai adatelemzés összefonódása új korszakot nyit a gyermekvállalásban.
Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője
Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.
Az Yettel mobilalkalmazásában informatikai karbantartás miatt néhány napig nem lesz elérhető a számlabefizetés.
A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását.
Tizenöt év után, szeptemberben lemond Tim Cook, az Apple vezérigazgatója.
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
Azoknak az ügyfeleknek, akiknél még mindig nem állt helyre a kapcsolat, a szolgáltató egy egyszerű lépést javasol.
Teljesen átalakul a Netflix! Így fog kinézni hamarosan a magyarok egyik kedvenc streaming-platformja
A cég idén 3 milliárd dolláros reklámbevétellel számol.
Bár egyre több ország lép fel a kiskorúak közösségimédia-használata ellen, a fiatal felnőttek körében az Európai Unióban továbbra is rendkívül népszerűek ezek a platformok.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
A közel-keleti konfliktus hatása ma már jóval túlterjed a harctereken: a világgazdaságtól az energiapolitikán át egészen a kiberbiztonságáig szinte minden területen érezhető.
A vállalat éppen aznap hirdette meg az offenzíváját, amikor a Neowin szakportál arról számolt be, hogy a Microsoft egy új frissítéssel elrontotta a Windows 11...
Kidobta az állami egészségügy, az orvosok szerint csak beképzelte a tüneteit: a ChatGPT derített fényt a ritka betegségre
Phoebe állapota miatt ma már kerekesszéket használ, és fel kellett adnia gyógypedagógusi hivatását.
A Gemini nemcsak leveleket ír és összegzi az üzeneteket, de sokak szerint adatvédelmi kérdéseket is felvet.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Az AI fejlődése új szakaszba lépett: már nemcsak válaszol, hanem önállóan dolgozik – és ezzel alapjaiban írja át, mit jelent egyáltalán a munka.
Az űrmisszió legénysége váratlanul több mikrometeorit-becsapódást figyelt meg a Hold túloldalán.
Újabb lenyűgöző fotókat küldött a Földre az Artemis II holdmisszió: ilyen képeket csinált az űrben az új iPhone 17 Pro Max
A Hold közelében készített szelfijeik pillanatok alatt bejárták az internetet.
Túl veszélyesnek ítélték az új mesterséges intelligenciát: nem adják ki nyilvánosan, csak egy szűk elit férhet hozzá
Az Anthropic bejelentette, hogy visszatartja legújabb mesterséges intelligencia modelljét, a Mythoszt.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
Mi állhat a szigorítások mögött? Melyik országok tervezik a tiltásokat? Milyen hatással lehet ez a fiatalok életére? Mutatjuk!
Elképesztő számok láttak napvilágot: százmillió látogatót is bukhatnak az oldalak a mesterséges intelligencia miatt
A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg az internetes keresés működését, komoly forgalomvesztést okozva a vállalatoknak.
